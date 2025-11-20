＜ナチュラルコスメブランドLUSH＞声が集まり、香りになる。ラッシュファンのリアルな声から生まれたフレグランス全6種を11月24日（月）より限定発売！

ラッシュジャパン合同会社イメージ画像

英国発のナチュラルコスメブランドLUSH（ラッシュ）は、ラッシュファンのリアルな声から生まれた香りのフレグランス全6種を2025年11月24日（月）より全国79店舗、公式オンラインストア(https://www.lush.com/jp/ja)（公式アプリ(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lush.app&pcampaignid=web_share)は11月20日（木）より先行発売）にて発売します。

人気のヘアコンディショナーと同系統の香りが楽しめる『キャンディ レイン パフューム』や、マジパンのようなやさしい甘さが広がる『スノーケーキ ボディスプレー』など、ラッシュならではの世界観を感じられる多彩な6つの香りを揃えました。

また原材料に、リジェネラティブ農法で育てられたブラジル産サトウキビ由来のオーガニックエタノールを使用しており、お肌の上で香りを長続きさせる特徴をもっています。

ホリデーシーズンを彩る豊かな香り体験をお楽しみください。



【商品数】

全6種（ボディスプレー3種、パフューム3種）※数量限定

【発売日・発売店舗】

・全国79店舗、公式オンラインストア：11月24日（月）

・公式アプリ：11月20日（木）

商品概要

フレグランス3種

左から順に

キャンディ レイン パフューム

\7,290（税込）／30ml

とろけるように甘く、ジューシーでフルーティな香り

キャラメリゼされた砂糖のような華やかな甘さをトップに、トンカとカカオのアブソリュート、ブチュオイル、ビターアーモンドオイルが織りなすクリーミーでリッチなグルマンノートが包み込みます。まるでシロップをまとったスイーツのような、幸福感あふれる香りです。

ビッグ ブルー パフューム

\5,390（税込）／30ml

海風のように清々しく、すっきりとした香り

パルマローザオイルが演出するバラのように優雅なフローラルノートに、ヒバマタエキスが生み出すソルティで爽やかなマリンノートが重なります。シチリアレモンオイルとラベンダーオイルが織りなすフレッシュでハーバルな余韻が穏やかに広がり、自然の中で深呼吸をしているかのような香りを届けます。

ブラックパール パフューム

\6,050（税込）／30ml

ハーバルの穏やかでやさしい香り

ラベンダーオイルとカモミールブルーオイルが織りなすお茶のように柔らかな香りに、フランキンセンスレジノイドとミルラレジノイドが重なり、ゆったりとした安定感と神秘的な深みを添えます。温かみのある甘さが静かに広がり、穏やかなひとときを演出する香りです。

ボディスプレー3種

左から順に

スノーケーキ ボディスプレー

\6,750（税込）／200ml

ほっこりと心地よく、まるでマジパンのようにやさしい甘い香り

トンカやバニラのグルマンノートに、ローズとミモザの繊細なフローラルノートが重なり、ケーキのように甘くパウダリーな香りを楽しめます。アーモンドを思わせるやわらかな甘さがふんわり包み込み、ホリデーシーズンにぴったりの温もりあふれる香りです。

ヴィムト ノー ボディスプレー

\5,800（税込）／200ml

ジューシーで遊び心あふれる、パンチの効いた甘い香り

イギリスで人気のフルーツ炭酸飲料「ViMTO」から着想を得て誕生しました。ブラックカラントとダバナが織りなす甘くフルーティな香りに、ライムとブラジリアンオレンジの爽やかなアクセントが加わり、晴れやかで楽しげな気分を呼び起こします。すっきりとした中にも甘さが感じられる、パンチのある香りです。

2304 ボディスプレー ※ラベルは25:43と記載

\6,930（税込）／200ml

レモングラスとライムが弾ける、晴れやかでジューシーなシトラスの香り

爽やかさの中に、トンカとバニラのクリーミーな甘さをブレンド。創立者の一人であるマーク・コンスタンティンが息子の結婚式のために作った香りが原点で、日付（23/04）から商品名「2304」に。

ラベルの「25:43」は制作に要した25分43秒を示し、数字には祝福と創作の瞬間が込められています。

ラッシュで使用しているエタノールについて

ラッシュのボディスプレーやパフュームには、リジェネラティブ農法で育てられたブラジル産サトウキビ由来のオーガニックエタノールを使用しています。

この農法を採用するプランテーションにより、森の回廊づくりや農地周辺の「ワイルドライフ・アイランド」の設置により野生動物の移動と生息地を守り、オセロットなど49種の絶滅危惧種を含む340種以上の生物多様性を支えています。また、このエタノールはエッセンシャルオイルを希釈して混ぜ合わせるため、お肌の上で香りが長続きするという特徴があります。



参考資料：こちら(https://www.lush.com/uk/en/a/perfume-ingredient-boosting-biodiversity-brazil)（英語のみ）

ラッシュについて

ラッシュは、新鮮な野菜や果物を使った100％ベジタリアン対応のナチュラルコスメブランドです。約95%の商品がヴィーガン対応です。エッセンシャルオイルをふんだんに使用し、動物実験をせず、可能な限り合成保存料に頼らない処方で手作りしたスキンケア、ヘアケア、バス製品などですべての人の健やかな肌や髪のために役立ちたいと考えます。原材料の新鮮さ、本質的な意味においてオーガニックであることに価値をおいて開発する商品は、フレッシュなうちに使用することで原材料の効果を最大限実感することができると信じています。「ラッシュ」の名が示す通り、毎日の生活を「みずみずしく豊か」に、よりハッピーでヘルシーなものにしたいと考えます。倫理的であること、そしてサステナビリティのその先を目指し、原材料調達から商品開発やパッケージの資材調達など、リジェネラティブであること（再生可能性）を最優先に、そして「この地球をよりみずみずしく、豊かな状態で次世代に残す」ことをブランドパーパスにあらゆる企業活動を行っています。



企業の取り組みなどブランドに関する情報をまとめた公式サイト： https://weare.lush.com/jp/(https://weare.lush.com/jp/)

公式オンラインストア： https://www.lush.com/jp/

<読者の方からのお問い合わせ先>

会社名：ラッシュジャパン／ブランド名：LUSH (ラッシュ)

フリーダイヤル：0120-125-204

support@lush.co.jp

URL: https://www.lush.com/jp/

〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町桜台4009-3 GLP厚木 4F