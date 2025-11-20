ハラスメントゼロの職場へ！【講師SELECT】が“専門家×実践研修”で、企業の信頼性と職場の安心を守るサービスを開始

株式会社関西経営管理協会

ハラスメントとその予防が、企業活動・組織運営において、

これまで以上に重要な課題となっています。

このたび、【講師SELECT】では、法改正・社会的要請に対応した

“専門講師によるコンプライアンス・ハラスメント防止研修プログラム”を本格展開いたします。

専門性の高い講師陣が、管理職・一般社員を問わず、

実践的なケーススタディ・ロールプレイなどを通じて

「理解」「意識」「行動」を変える研修としてご提供します。

https://www.koushi-select.com/compliance/

職場のハラスメントは、企業の未来を脅かします

近年、職場におけるパワーハラスメント・セクシュアルハラスメント

そして顧客・取引先などから従業員に対して向けられる「カスタマーハラスメント（カスハラ）」

など、ハラスメント問題の範囲が拡大しています。

これらを放置したままでは、訴訟リスクの増大、離職率の上昇、企業ブランドの毀損など、

企業の未来に重大な影響を及ぼします。

まだ対応していない企業は、今すぐ動くべき時です

2022年からは、ハラスメント防止措置が全企業に義務付けられました。

企業は、「まだ起きていないから安心」と考えるのではなく、

今こそ予防的な対応を整えることが求められています。

■ 講師SELECTが選ばれる３つのポイント

●専門性の高い講師陣

弁護士、社会保険労務士、産業カウンセラー、心理士など、

法的知識・現場経験を兼ね備えた専門家が多数在籍。法改正・最新判例を踏まえた指導が可能です。

●実績に基づいた安心の研修プログラム

これまで数百社以上の企業・団体に導入され、

業種・企業規模を問わず管理職／一般社員／全社対応が可能。

実務に即したケーススタディ・ロールプレイ型で「実践的に学べる」内容です。

●全国対応・柔軟な開催方法

対面研修はもちろん、オンライン研修も完全対応。

全国どこからでもご依頼可能。継続研修や動画研修との組み合わせも自在です。

■ ご提供プラン・料金目安

●専門講師派遣＋研修プログラム（60分）＝15万円～（税抜）

※交通費別途。企業規模・業種・対象によってご相談。

●オーダーメイド研修プログラムも設計可能

目的・対象・業種に応じてゼロから構築。既存研修の見直しや複数テーマの組合せも承ります。

■お問い合わせ先

西日本：06-6312-0691 ／ 東日本：03-3249-0666（受付時間：9:00～17:30 土日祝除く）

ホームページからのお問い合わせはコチラ

https://www.koushi-select.com/compliance/index.php#contact

「日本経営開発協会／関西経営管理協会」について

当会は創業70年の歴史を持ち、日本のマネジメント業界をリードしてきました。

産業界の要望に応え、時代に則した企業経営の啓蒙に尽力し、国内産業の成長に貢献してきました。定例の「全国経営者大会」は、500人規模の経営者セミナーとして毎年2回開催され、

今回で142回目を迎えます。さらに、経営者や管理者向けのセミナー、社長塾、経営研究会、

多彩なマネジメント講座、社員研修などを提供し、企業経営と人材育成をサポートしています。

様々な課題や悩みに対処するため、熟練したコンサルタントや専門家、講師陣が

具体的な解決策とサポートを提供しています。

日本経営開発協会／関西経営管理協会（JMDA／KMCA）

大阪：〒530-0027 大阪市北区堂山町1-5 三共梅田ビル3F

東京：〒104-0033 東京都中央区新川1-3-21 BIZ SMART茅場町 215号室

代表者：鳥越 孝

設立：1953年

事業内容：経営者のためのセミナー「全国経営者大会」をはじめ、講師派遣事業、

公開研修・社員研修・企業内研修事業、各種セミナー事業、

工場見学会／優良企業見学会、経営診断・コンサルティング事業、

異業種交流会・経友会を行っています。

協会URL: https://kmcanet.com/