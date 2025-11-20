12月15日(月) AndTech「医用高分子・生体適合性ポリマー・分離膜の最新動向とバイオ・再生医療への応用」WEBセミナーを開講予定

株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ

株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）は、

「医用高分子」の「構造設計・材料特性」と「バイオ・再生医療への応用」に関する講座を開講します。

本セミナーでは、医療用高分子に焦点をあて、基礎から製品開発・応用例までを解説します。

医用高分子の構造設計・生体反応・材料特性を整理し、中間水コンセプトに基づく生体適合性ポリマーの開発、分離膜技術による医療システム応用、バイオ医薬品製造や再生医療分野で求められる材料技術への応用展開についても紹介します。

医療材料開発・評価に携わる技術者に向けた講座です。

Live配信・WEBセミナー講習会 概要

──────────────────

テーマ：医用高分子・生体適合性ポリマー・分離膜の最新動向とバイオ・再生医療への応用

開催日時：2025年12月15日(月) 13:00-17:45

参加費：60,500円（税込） ※ 電子にて資料配布予定

URL：https://andtech.co.jp/seminars/1f0b3b59-28a4-6bf0-9363-064fb9a95405

WEB配信形式：Zoom（お申し込み後、URLを送付）

セミナー講習会内容構成

────────────

第1講：13:00-15:00（東北大学大学院：山本 氏）

「医用高分子の基礎と最新応用展開」

第2講：15:15-16:15（日本触媒：中田 氏）

「生体適合性ポリマーの開発と各種応用展開」

第3講：16:30-17:45（ 東レ：坂口 氏）

「医療用分離膜・吸着材料の開発とバイオ医薬品製造用膜への展開」

本セミナーで学べる知識や解決できる技術課題

───────────────────────

１.医用高分子の基礎と最新応用

２.中間水コンセプト概論、測定

３.生体適合性ポリマーの設計

４.吸着材料の開発とバイオ医薬品製造用膜

本セミナーの受講形式

─────────────

WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。

詳細は、お申し込み後お伝えいたします。

下記プログラム全項目（詳細が気になる方は是非ご覧ください）

──────────────────────────────

∽∽───────────────────────∽∽

第1部 医用高分子の基礎と最新応用展開

∽∽───────────────────────∽∽

東北大学大学院

生体機能材料学分野 教授：

山本 雅哉 氏

【講演主旨】

本セミナーでは、様々な分野で用いられている医用材料について、高分子材料に焦点を絞り、基礎、要求特性、生体成分との相互作用、応用展開などについて紹介します。

【プログラム】

1. 医用材料の基礎

1.1 材料の分類

1.2 医用材料に対する生体反応

1.3 医用材料の生体適合性

2. 医用高分子の基礎

2.1 高分子表面の改質・分析

2.2 医用材料の生体内劣化

2.3 吸収性材料

2.4 高分子微粒子

3. 医用高分子の応用展開

3.1 医用高分子のドラッグデリバリーシステムへの応用

3.2 医用高分子の再生医療への応用

3.3 医用高分子の創薬への応用

3.4 ウェアラブルデバイス

3.5 医用高分子と細胞性食品

4. まとめ

∽∽───────────────────────∽∽

第2部 生体適合性ポリマーの開発と各種応用展開

∽∽───────────────────────∽∽

株式会社日本触媒

コーポレート研究本部 研究センター開拓グループ：

中田 善知 氏

【講演主旨】

中間水コンセプトの概略と、中間水コンセプトを用いた日本触媒における生体適合性ポリマーの開発について紹介し、架橋技術と組み合わせた機能化や、ハイドロゲルなどのトピックスについても紹介する。

【プログラム】

1. 生体適合性ポリマー

1.1 生体適合性

1.2 いろいろな生体適合性ポリマー

2. バイオ界面と水

2.1 バイオ界面と水

2.2 中間水、不凍水、自由水

2.3 中間水と抗血栓性

2.4 中間水と細胞接着

2.5 中間水の測定法

３. ポリマー構造と中間水

3.1 側鎖官能基と中間水

3.2 分子鎖の運動性と中間水

４. 中間水と血液適合性

4.1 NS生体適合性ポリマーの血液適合性

4.2 不凍水と血液適合性

4.3 タンパク質付着性

4.4 細胞接着性

4.5 汚損生物の接着

5. 架橋技術との組合せ

5.1 親水性と耐水性

5.2 抗血栓性

5.3 タンパク質 細菌の吸着

5.4 潤滑コーティング

∽∽───────────────────────∽∽

第3部 医療用分離膜・吸着材料の開発とバイオ医薬品製造用膜への展開

∽∽───────────────────────∽∽

東レ株式会社

先端材料研究所 医療システム研究室 主任研究員：

坂口 博一 氏

【講演主旨】

東レが人工腎臓の研究開発で創出した分離膜や吸着材料の設計技術と、膜の目詰まりを抑制するノンファウリング技術を用いた製品化事例を紹介する。また上記技術を深化させ、現在検討中のバイオ医薬品製造用膜への展開について述べる。

【プログラム】

※講演プログラムを考案中です。

準備が整いましたら反映させていただきます。

