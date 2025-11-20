【コムニコ導入事例】Ponta（株式会社ロイヤリティ マーケティング）様、Web型インスタントウィンでフォロワー数1.7倍＆運用工数を大幅削減

株式会社ラバブルマーケティンググループ

株式会社ラバブルマーケティンググループ（本社：東京都港区、代表取締役社長：林 雅之、証券コード：9254）の子会社の株式会社コムニコ（本社：東京都港区、代表取締役：長谷川 直紀、以下 コムニコ）が開発・提供する、SNSキャンペーンツール「ATELU（アテル）」(https://www.comnico.jp/products/atelu/jp)を、共通ポイントサービス「Ponta（ポンタ）」（@Ponta(https://x.com/Ponta)）を運営されている株式会社ロイヤリティ マーケティング様に導入いただき、Web型インスタントウィンキャンペーン（※1）を実施いただきました。

この度、株式会社ロイヤリティ マーケティングの担当者様に、導入の背景や効果についてお話をうかがい、インタビュー記事を公開いたしました。ぜひご覧ください。

【ATELU導入事例】Ponta（株式会社ロイヤリティ マーケティング）様、Web型インスタントウィンでフォロワー数1.7倍＆運用工数を大幅削減(https://www.comnico.jp/products/atelu/jp/blog/casestudy_ponta_webiw)

※1 Web型インスタントウィンキャンペーン：応募アクション後に特設ページにて抽選を行うキャンペーン形式

インタビュー記事のトピックス（抜粋）- キャンペーン設定・抽選・当選者へのDM送付・分析等、複数SNSアカウントのキャンペーンを一元管理できる点などから、ATELUの導入を検討- Web型インスタントウィンキャンペーンの実施後、キャンペーン実施前の平均フォロワー獲得数と比較すると、フォロワー獲得数が平均約1.7倍に向上- 当たり／ハズレのクリエイティブを複数用意することで、参加者による「こんなハズレ画像だった」という投稿が生まれ、投稿のエンゲージメントや拡散性が向上- 後日抽選型キャンペーンだと抽選作業やWチェックなどに1キャンペーンあたり約3時間かかっていたが、Web型インスタントウィンキャンペーンではこれらの作業時間がほぼゼロとなり、業務負担の軽減に株式会社ロイヤリティ マーケティングについて

企業理念「無駄のない消費社会構築に貢献する」のもと、データから真に価値ある情報を導き、生活者のニーズを満たした消費社会の構築への貢献を目指して事業を展開しています。その事業のひとつとして共通ポイントサービス「Ponta」を運営し、1億人超の会員数と全国約32万店舗（2025年10月1日時点）の提携ネットワークを有しています。また、1億人超のIDとデータを活用し、さまざまな企業のマーケティング支援を行っています。

企業サイト：https://www.loyalty.co.jp/

株式会社コムニコについて

2008年11月設立。大手企業を中心に2,600件以上（2013年4月から2024年10月までの累計）の開設・運用支援を実施しています。豊富なノウハウを生かして、戦略策定からアカウント開設、運用（投稿コンテンツ作成、コメント対応、レポート作成など）、効果検証までワンストップでサービスをご提供いたします。また、培った知見をもとに、SNSアカウントの運用管理が効率よくできるSaaS型ツール(https://www.comnico.jp/products/cms/jp)やSNSキャンペーンツール(https://www.comnico.jp/products/atelu/jp)、Instagramチャットボットツール(https://www.comnico.jp/products/autou/jp)を開発、提供しています。

URL：https://www.comnico.jp/

株式会社ラバブルマーケティンググループについて

「人に地球に共感を」をパーパスとし、現代の生活者の情報消費行動に寄り添う共感を重視した愛されるマーケティング（Lovable Marketing）を推進するマーケティング企業グループです。「最も愛されるマーケティンググループを創る」をグループミッションに、マーケティングの運用領域を主軸として事業展開をしています。

URL：https://lmg.co.jp/

