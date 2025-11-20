ビビプランツ、「花友フェスタin福岡」のユーコンシェルジュ（南榮工業）ブースにて初のリアル展示を実施。植物ラックのレイアウトを間近で。

ビーズ株式会社

ビーズ株式会社（本社：大阪府東大阪市、代表取締役社長：大上響）が展開する趣味グッズブランド「BIBILAB(R)（ビビラボ）」は、緑ある暮らしを快適にサポートする植物ラックシリーズ「ビビプランツ」初となるリアル展示会に出展することをお知らせいたします。

2025年11月29日（土）に西日本総合展示場本館で開催される「花友フェスタin福岡」にて、体験型ブースを展開予定です。

◆ ブランド初のリアル展示会！植物棚レイアウトを実際にチェックしよう

当日は、園芸用品コーナー「ユーコンシェルジュ（南榮工業）」ブース（E-7）内にて、【ビビプランツ】の人気製品「ビザールプランツラック」シリーズを展示。これまでオンラインでしかチェックできなかった植物棚を、見て、触れて、サイズ感や質感などの細部まで確認することができます。実際に育成ライトや鉢を並べた状態でのレイアウトをチェックして、インスピレーションを感じていただける絶好の機会です。

◆ 来場者限定！ ３つのスペシャル特典

会場では、【ビビプランツ】ブースご来場様へ、３つの特別な企画をご用意してお待ちしています。

1. 植物ラックのレイアウトを実物で確認！

人気の植物ラックシリーズを、実際の使用シーンをイメージしたレイアウトで展示します。質感やサイズ感、ご自身の育てている植物との相性など、オンラインでは伝わりきらない魅力を直接お確かめください。

2. インスタフォローで「特製ステッカー」プレゼント！

ビビプランツ公式Instagramアカウント（@bibilab_plants(https://www.instagram.com/bibilab_plants/)）のフォロー画面をブーススタッフにご提示いただいた方に、特製ステッカーをプレゼント（※数量限定、なくなり次第終了）。ビビプランツ公式キャラクター・ビカクシダの「ビカくん」がプリントされた、ここでしか手に入らない限定デザインです。

3. 来場者限定！超お得なシークレットセール（最大35%OFF）

ブースにお越しいただいた方限定で、ユーコンシェルジュ（南榮工業）通販サイトで開催されるシークレットセールの情報をご案内します。ビビプランツの対象商品が【最大35%OFF】でお買い求めいただける、当日限りの大変お得なチャンスです！

（※詳細は会場にてスタッフへお尋ねください）

◆ 出展概要

【イベント】花友フェスタin福岡

【開催日時】 2025年11月29日(土) 9:00～16:00

【チケット】前売券 1,000円、当日券 2,000円

【 会場 】西日本総合展示場本館（福岡県北九州市小倉北区浅野3丁目7-1）

【出展場所】 園芸用品コーナー E-7 「ユーコンシェルジュ（南榮工業）」ブース内

【 詳細 】花友フェスタin福岡 公式サイト https://hanatomofesta.com/

◆ ブランド紹介：ビビプランツ

ビザールプランツ（珍奇植物）を育てる・飾ることに特化したアイテムを多数展開する、ビビラボの植物ラックシリーズです。

・ 公式サイト： https://www.bibi-lab.jp/products/plants-series/

・ Instagram： https://www.instagram.com/bibilab_plants/

◆ 出展協力：ユーコンシェルジュ（南榮工業）

話題のルートプラスポットやミライポットなどワンランク上の園芸資材を取り扱う会員制オンランストア。担当者の桑野（クワマン）に気軽に園芸の事を相談できる環境で、皆様の園芸ライフをサポートさせて頂きます。

・ 通販サイト： https://nan-a.i16.bcart.jp/

・ 公式LINE： https://lin.ee/f6CBwhl

「BIBILAB(R)（ビビラボ）」はビーズ株式会社（所在地：大阪府東大阪市、代表：大上響）の自社ブランドです。

■公式サイト https://www.bibi-lab.jp/

■Amazonストア https://www.amazon.co.jp/BIBILAB

■公式X（＠BIBILAB_JP）https://x.com/BIBILAB_JP

■公式Instagram（＠bibilab_plants）https://www.instagram.com/bibilab_plants/