公益社団法人能楽協会主催、『楽しむ能「楽」プロジェクト！沖縄 能楽特別公演』が2025年12月27日 (土)に国立劇場おきなわ 大劇場（沖縄県浦添市勢理客４丁目１４－１）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

公式ホームページhttps://www.nohgaku.or.jp/okinawa_1227永遠の美女・楊貴妃が能の世界に舞い降りる--。「夢幻能」と「現在能」、異なる演出が描き出す世界を堪能しませんか。能楽の魅力をまるごと発信するスペシャル企画。今回は、永遠の美女・楊貴妃が登場する演目を2曲上演する大変めずらしい構成です。内容の面白さだけではなく、「夢幻能」と「現在能」という異なる演出の違いも是非お楽しみください。【開場から開演15分前まで呈茶（裏千家）のサービスがございます。】

演目/主な出演者

解説：観世 喜正能 「楊貴妃」シテ（楊貴妃）：観世 銕之丞ワキ（方士）：舘田 善博他狂言 「棒縛」シテ（次郎冠者）：山本 則重アド（主）：山本 泰太郎他能 「皇帝」シテ（尉／鍾馗ノ霊）：坂井 音雅ツレ（鬼神）：坂井 音晴他

あらすじ

「楊貴妃」中国・唐の時代が舞台。寵姫・楊貴妃を失った玄宗皇帝が、その魂の行方を探させる。皇帝への想いを込めて舞う楊貴妃の美しい舞が見どころの演目。「棒縛」留守中にいつも酒を盗み飲みする太郎冠者と次郎冠者。主人に縛られても、なんとかお酒を飲もうとあれこれ工夫して…。理屈抜きで楽しい狂言の代表作。「皇帝」玄宗皇帝が楊貴妃の病を案じていると鍾馗（しょうき）の霊が現れ、在りし日の大恩の為、病鬼を退治する事を約束する。鍾馗は霊力で病鬼を斬り捨て、貴妃の病を治し、皇帝の守護神となる事を誓う。

公演概要

『楽しむ能「楽」プロジェクト！沖縄 能楽特別公演』 公演日：2025年12月27日 (土) 会場：国立劇場おきなわ 大劇場（沖縄県浦添市勢理客４丁目１４－１） ■公演スケジュール 2025年12月27日(土) 14:00開演※13:15開場 17:00終演予定■チケット料金S席（客席前方）：4,000円A席（客席後方）：3,000円B席（2階席）：2,000円S席（学生）：1,500円A席（学生）：1,500円B席（学生）：1,500円（全席指定・税込）※学生券をご購入の方は当日必ず学生証などをお持ちになり、受付にご提示下さい。

