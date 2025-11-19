三共食品株式会社、新オリジナルスポーツブランド「TRUE」誕生11月19日10時よりECサイト「THE DINER」でローンチ＆新商品発売
三共食品株式会社(本社：愛知県豊橋市、代表取締役社長：中村俊之)は、2025年11月19日(水)10時より、自社初となるオリジナルスポーツブランド「TRUE(トゥルー)」をECサイト「THE DINER」にてローンチ、新商品の販売を開始いたします。
TRUEは「本物でいること」をテーマに掲げ、仕事・食・運動を分断せず“本物の自分”でいることを支えるブランドです。
食品メーカーが持つ「食」への知見と、アクティブライフへの情熱を融合し、日常と競技をシームレスにつなぐ新たなウェア体験を提案します。
THE DINER： https://diner-store.jp/pages/true
■ブランドコンセプト：「True Wear for True Life」
TRUEは、「本物の人生を、本物のウェアが支える」という理念のもと、素材・着心地・デザインすべてにおいて“本物”を追求しました。
ビジネス・フィットネス・ライフスタイルの境界を超えて着こなせるウェアとして、現代のアクティブワーカーに向けた“着替え要らず”の高機能アパレルを展開します。
また、「Wear.Move.Live True.」をセカンドコンセプトに掲げ、三共食品が大切にしてきた「食べて動く＝タベタラウゴケ」という考え方を軸に、健康的で持続可能なライフスタイルを提案します。
■石川匠選手がTRUEを着用し、世界の舞台へ
IFBB PROで活躍する石川匠選手が、アメリカで開催される「Ben Weider Naturals Pro」にてTRUEのウェアを着用します。
ブランドメッセージ「True Wear for True Life／Wear. Move. Live True.」を、世界の舞台で体現。アスリートの“本物の挑戦”を支えるウェアとして、TRUEの理念と機能性を証明します。
＜石川匠選手プロフィール＞
幼少期から体操競技を始め、身体を自在に操る楽しさを知る。
大学はスポーツの名門である中京大学へスポーツ推薦で入学し、体育学部で運動に関する学問を体系的に学ぶ。大学時代は体操部に所属し、全国大会の出場も果たす。
大学卒業後は某大手パーソナルジムへ入社。
トレーナーとして活動する傍ら、メンズフィジーク競技にも2018年から挑戦を始め、4度のオーバーオール優勝を経て2024年にIFBB PROカードを獲得。
■TRUEブランドの特長
＜本物の舞台で証明される機能性＞
TRUEのウェアは、日常→移動→競技の連続した動きを支える設計。撥水・防風・保温・速乾などの機能を備えながらも、動きに追従する設計と上質な素材感で快適性を実現しました。アスリートの現場でも信頼される本格的な仕上がりです。
＜着替え要らず＝オン→オフをつなぐデザイン性＞
TRUEは“着替え要らず”をキーメッセージに、オフィスやカフェ、飛行機の中でも自然に溶け込む上品なデザインを追求。トレーニング好きや出張の多いアクティブワーカーに向けて、「仕事のままでも動ける」現実的なソリューションを提示します。
＜食と運動をつなぐブランドストーリー＞
「食べて動く」――それは三共食品が創業以来、大切にしてきた生活の基本。
TRUEは食の文化をベースに健康的な生き方を楽しむすべての人に向けて、「食」と「運動」をシームレスにつなぐブランドとして誕生しました。
■商品ラインナップ
＜【True】アドバンスド・テックジップアップパーカー＞
これ一枚で秋冬のアウトドアもタウンユースも完璧に。
裏地にフリースを採用し保温性抜群。撥水・防風機能を備え、急な天候変化にも対応。
\16,500(税込)
＜【True】ゼロストレス・ドライ・テックT＞
汗を忘れる、究極の快適さ。
吸水速乾素材とシルキードライタッチで、軽やかな着心地を実現。トレーニングにも日常にも最適。
\4,950(税込)
＜【True】耐久性クロス・アクティブショーツ＞
テニスボールが収まる大口ポケット付きの本格仕様。
耐久性に優れた布帛素材とサイドスリットで、激しい動きにも応える設計。
\8,800(税込)
■ブランド概要
ブランド名： TRUE(トゥルー)
発売日 ： 2025年11月19日(水)10時
販売サイト： https://diner-store.jp/pages/true
企業サイト： https://sankyofoods.co.jp/
Instagram ： https://www.instagram.com/true_jpn/
■今後の展望
TRUEは今後も、国内外のアクティブワーカーやフィットネス・ウェルネス志向の方々に向けて、日常に溶け込む高機能ウェアの開発・展開を進めてまいります。
食品会社ならではの「食×運動」視点で、健康的なライフスタイルの新しい形を提案していきます。
【会社概要】
企業名 ： 三共食品株式会社
所在地 ： 愛知県豊橋市老津町字後田25-1
代表者 ： 代表取締役社長 中村俊之
設立 ： 1973年
事業内容 ： 調味料、乾燥食品を始めとする加工食品の製造・販売
企業サイト： https://sankyofoods.co.jp/