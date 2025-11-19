三共食品株式会社(本社：愛知県豊橋市、代表取締役社長：中村俊之)は、2025年11月19日(水)10時より、自社初となるオリジナルスポーツブランド「TRUE(トゥルー)」をECサイト「THE DINER」にてローンチ、新商品の販売を開始いたします。

TRUEは「本物でいること」をテーマに掲げ、仕事・食・運動を分断せず“本物の自分”でいることを支えるブランドです。

食品メーカーが持つ「食」への知見と、アクティブライフへの情熱を融合し、日常と競技をシームレスにつなぐ新たなウェア体験を提案します。





THE DINER： https://diner-store.jp/pages/true





キャプション





キャプション2

■ブランドコンセプト：「True Wear for True Life」

TRUEは、「本物の人生を、本物のウェアが支える」という理念のもと、素材・着心地・デザインすべてにおいて“本物”を追求しました。

ビジネス・フィットネス・ライフスタイルの境界を超えて着こなせるウェアとして、現代のアクティブワーカーに向けた“着替え要らず”の高機能アパレルを展開します。

また、「Wear.Move.Live True.」をセカンドコンセプトに掲げ、三共食品が大切にしてきた「食べて動く＝タベタラウゴケ」という考え方を軸に、健康的で持続可能なライフスタイルを提案します。









■石川匠選手がTRUEを着用し、世界の舞台へ

IFBB PROで活躍する石川匠選手が、アメリカで開催される「Ben Weider Naturals Pro」にてTRUEのウェアを着用します。

ブランドメッセージ「True Wear for True Life／Wear. Move. Live True.」を、世界の舞台で体現。アスリートの“本物の挑戦”を支えるウェアとして、TRUEの理念と機能性を証明します。









＜石川匠選手プロフィール＞

幼少期から体操競技を始め、身体を自在に操る楽しさを知る。

大学はスポーツの名門である中京大学へスポーツ推薦で入学し、体育学部で運動に関する学問を体系的に学ぶ。大学時代は体操部に所属し、全国大会の出場も果たす。

大学卒業後は某大手パーソナルジムへ入社。

トレーナーとして活動する傍ら、メンズフィジーク競技にも2018年から挑戦を始め、4度のオーバーオール優勝を経て2024年にIFBB PROカードを獲得。





キャプション3





■TRUEブランドの特長

＜本物の舞台で証明される機能性＞

TRUEのウェアは、日常→移動→競技の連続した動きを支える設計。撥水・防風・保温・速乾などの機能を備えながらも、動きに追従する設計と上質な素材感で快適性を実現しました。アスリートの現場でも信頼される本格的な仕上がりです。





＜着替え要らず＝オン→オフをつなぐデザイン性＞

TRUEは“着替え要らず”をキーメッセージに、オフィスやカフェ、飛行機の中でも自然に溶け込む上品なデザインを追求。トレーニング好きや出張の多いアクティブワーカーに向けて、「仕事のままでも動ける」現実的なソリューションを提示します。





＜食と運動をつなぐブランドストーリー＞

「食べて動く」――それは三共食品が創業以来、大切にしてきた生活の基本。

TRUEは食の文化をベースに健康的な生き方を楽しむすべての人に向けて、「食」と「運動」をシームレスにつなぐブランドとして誕生しました。









■商品ラインナップ

＜【True】アドバンスド・テックジップアップパーカー＞

これ一枚で秋冬のアウトドアもタウンユースも完璧に。

裏地にフリースを採用し保温性抜群。撥水・防風機能を備え、急な天候変化にも対応。

\16,500(税込)





キャプション4





＜【True】ゼロストレス・ドライ・テックT＞

汗を忘れる、究極の快適さ。

吸水速乾素材とシルキードライタッチで、軽やかな着心地を実現。トレーニングにも日常にも最適。

\4,950(税込)





キャプション5





＜【True】耐久性クロス・アクティブショーツ＞

テニスボールが収まる大口ポケット付きの本格仕様。

耐久性に優れた布帛素材とサイドスリットで、激しい動きにも応える設計。

\8,800(税込)





キャプション6





■ブランド概要

ブランド名： TRUE(トゥルー)

発売日 ： 2025年11月19日(水)10時

販売サイト： https://diner-store.jp/pages/true

価格 ： 決定次第ご案内

企業サイト： https://sankyofoods.co.jp/

Instagram ： https://www.instagram.com/true_jpn/









■今後の展望

TRUEは今後も、国内外のアクティブワーカーやフィットネス・ウェルネス志向の方々に向けて、日常に溶け込む高機能ウェアの開発・展開を進めてまいります。

食品会社ならではの「食×運動」視点で、健康的なライフスタイルの新しい形を提案していきます。









【会社概要】

企業名 ： 三共食品株式会社

所在地 ： 愛知県豊橋市老津町字後田25-1

代表者 ： 代表取締役社長 中村俊之

設立 ： 1973年

事業内容 ： 調味料、乾燥食品を始めとする加工食品の製造・販売

企業サイト： https://sankyofoods.co.jp/