10¼þÇ¯¥¤¥äー¤òµÇ°¤·¤¿Å¸¼¨¡ØÄ¶¤È¤¤á¤(¥Ïー¥È)ÀëÅÁÉô 10th Anniversary museum¡Ù2026Ç¯1·î17Æü(ÅÚ)¤è¤êÅìµþ¡¦À¾µÜ¤Îhmv museum¤Ë¤Æ½ä²ó³«ºÅ·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥íー¥½¥ó¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ìî¸ý Æ©¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î17Æü(ÅÚ)¤è¤ê¡¢Á´¹ñ£²²ñ¾ì¤Îhmv museum¡ÊÅìµþ¡¦½ÂÃ«¡¿Ê¼¸Ë¡¦À¾µÜ¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¡ØÄ¶¤È¤¤á¤(¥Ïー¥È)ÀëÅÁÉô 10th Anniversary museum¡Ù¤ò½ä²ó³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
▶¡ØÄ¶¤È¤¤á¤(¥Ïー¥È)ÀëÅÁÉô 10th Anniversary museum¡ÙÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://www.hmv.co.jp/news/article/251027125/(https://www.hmv.co.jp/news/article/251027125/)
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Ä¶¤È¤¤á¤(¥Ïー¥È)ÀëÅÁÉô¤Î10¼þÇ¯¥¤¥äー¤òµÇ°¤·¤¿Å¸¼¨²ñ¤òÅìµþ¡¦À¾µÜ¤Îhmv museum¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¡ÈµÊÃãÅ¹¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿Å¸¼¨¤Ç¡¢Å¹°÷É÷°áÁõ¤òÃå¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬¡¢³§¤µ¤Þ¤ò¤ª½Ð·Þ¤¨¡ªËÜÅ¸¸ÂÄê¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿¤ä±ÇÁü¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢10Ç¯´Ö¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÅ¸¼¨¤ä¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢ ¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀèÃåÆþ¾ìÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢´ü´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ³¨ÊÁ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡Ö¸ÂÄê¥³ー¥¹¥¿ー¡×¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÅ¸Í÷²ñ¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
10¼þÇ¯¥¤¥äー¤ÎËë³«¤±¤ò¡ØÄ¶¤È¤¤á¤(¥Ïー¥È)ÀëÅÁÉô 10th Anniversary museum¡Ù¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ø¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û¡ØÄ¶¤È¤¤á¤(¥Ïー¥È)ÀëÅÁÉô 10th Anniversary museum¡Ù¢£³«ºÅ¾ðÊó
¡ãÅìµþ²ñ¾ì¡ä
²ñ´ü¡§2026Ç¯1·î17Æü(ÅÚ)～2·î8Æü(Æü)
²ñ¾ì¡§hmv museum ½ÂÃ«5¡Ê¡ÖHMV¡õBOOKS SHIBUYA¡×5F¡Ë
³«´Û»þ´Ö¡§11:00～20:30 ¢¨Æþ¾ì¤Ï20:00¤Þ¤Ç
▶Å¹ÊÞX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§@HmvBooksShibuya¡Êhttps://x.com/HmvBooksShibuya¡Ë
¡ãÀ¾µÜ²ñ¾ì¡ä
²ñ´ü¡§2026Ç¯2·î14Æü(ÅÚ)～3·î8Æü(Æü)¡¡¢¨2·î17Æü(²Ð)¤ÏµÙ´ÛÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¡§hmv museum À¾µÜ¡Ê¡ÖHMVºåµÞÀ¾µÜ¥¬ー¥Ç¥ó¥º¡×Å¹Æâ¡Ë
³«´Û»þ´Ö¡§11:00～20:30 ¢¨Æþ¾ì¤Ï20:00¤Þ¤Ç
▶Å¹ÊÞX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§@HMV_Nishinomiya¡Êhttps://x.com/HMV_Nishinomiya¡Ë
¢¨Å¹ÊÞ¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤¸¡¢±Ä¶ÈÆü¡¦±Ä¶È»þ´Ö¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Æþ¾ìÎÁ
Æü»þ»ØÄêÆþ¾ì·ô¡§800±ß(ÀÇ¹þ)
ÅöÆüÆþ¾ì·ô¡§1,100±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÌµÎÁ¡£¤¿¤À¤·Æþ¾ìÆÃÅµ¤Î¤ªÅÏ¤·¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Æü»þ»ØÄêÆþ¾ì·ô¤Î¾ì¹ç¡¢ÊÌÅÓ¥·¥¹¥Æ¥àÍøÍÑÎÁ330±ß¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Æþ¾ì·ôÈÎÇä
¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤ÆÆü»þ»ØÄêÆþ¾ì·ô¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ½¸Ãæ¤Ë¤è¤ëº®»¨²óÈò¤Î¤¿¤á¡¢³Æ²ñ¾ì³Æ²ó¤Ë¾å¸Â¿ô¤òÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Æü»þ»ØÄêÆþ¾ì·ôÈÎÇä¡Ê¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡Ë
- »þ´Ö»ØÄê¡§Á´ÆüÄø60Ê¬¤´¤È¤ÎÆþ¾ì»þ´Ö»ØÄê¤¢¤ê¡£
- ÈÎÇä¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î20Æü(ÌÚ)18:00～³Æ³«ºÅÆüÁ°Æü¤Î22:00¤Þ¤Ç
¡ãÆü»þ»ØÄêÆþ¾ì·ôÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¢¨1²ó¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ç2Ëç¤Þ¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨Æþ¾ì·ô¤Ï»æ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤ÆÈ¯·ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£È¯·ô¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¡¢ÈÎÇä¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤ÏÆÃÀß¥Úー¥¸¡¦Å¹ÊÞX¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ú±þÊçÃêÁª¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ú
¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Æ¡¢¡ØÄ¶¤È¤¤á¤(¥Ïー¥È)ÀëÅÁÉô 10th Anniversary museum¡Ù¤ÎÆü»þ»ØÄêÆþ¾ì·ô¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¡¢²¼µ¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¡¢¹ç·×6Ì¾¤µ¤Þ¤Ë¡Ö¥á¥ó¥ÐーÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê Å¸¼¨¥Ñ¥Í¥ë¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ
¥á¥ó¥ÐーÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê Å¸¼¨¥Ñ¥Í¥ë
¢¨³Æ¥á¥ó¥ÐーËè¤Ë1Ì¾¤µ¤ÞÊ¬¡Ê¹ç·×6Ì¾¤µ¤ÞÊ¬¡Ë
¢¨¥á¥ó¥Ðー¤ÏÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£±þÊç´ü´Ö
2025Ç¯11·î20Æü(ÌÚ)18:00～2026Ç¯3·î10Æü(²Ð)23:59
¢£ÅöÁªÈ¯É½
2026Ç¯3·î²¼½Ü¤Ë¡¢ÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ç¤´ÅöÁª¤µ¤ì¤¿Í½ÌóÈÖ¹æ¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÁª¤·¤¿³Æ·ÊÉÊ¤Ï¤´ÅÐÏ¿¤Î½»½ê¤Ë½ç¼¡È¯Á÷¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ø¤Î±þÊçÊýË¡¤äÃí°Õ»ö¹à¤ÏÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅöÆüÆþ¾ì·ôÈÎÇä¡Ê²ñ¾ì¼õÉÕ¡Ë
³Æ²ñ¾ì¤ÎÆþ¾ì¼õÉÕ¤Ë¤Æ¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÆüÆþ¾ì·ô¤Ï¡¢¡Ö±þÊçÃêÁª¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Î±þÊçÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Æü»þ»ØÄêÆþ¾ì·ô¤Î¾å¸Â¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÅöÆü¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¤½¤Î²ó¤ÎÅöÆüÆþ¾ì·ô¤òÈÎÇä¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Æþ¾ìÆÃÅµ¤Ï¡¢Æþ¾ì·ô¹ØÆþ»þ¤Ë¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨º®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÆþ¾ìµ¬À©¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²ñ´üÃæ¤Îº®»¨¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ï¡¢Æþ¾ì¤òÀ°Íý·ôÀ©¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÆüÆþ¾ì·ô¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ÏÅ¹ÊÞX¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤ÏÆÃÀß¥Úー¥¸¡¢Å¹ÊÞX¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÆþ¾ì»þ¤ÎÃí°Õ»ö¹à¡ä
¡¦²ñ¾ìÆâ¤ÎÅ¸¼¨Êª¤Ë¤Ï¤ª¼ê¤ò¿¨¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¼Ì¿¿»£±Æ¤Ï°ìÉô¥¨¥ê¥¢¤Î¤ß²Ä¡¢Æ°²è»£±Æ¡¦Ï¿²»¤Ï°ìÀÚ¶Ø»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Å¸¼¨ÆâÍÆ¤Î°ìÉô¤òÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦³Æ²ñ¾ì¤ÎÅ¸¼¨ÆâÍÆ¤Ï°ìÉô°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ´ë²èÅ¸¤ÏºÆÆþ¾ìÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¤½¤ÎÂ¾¡¢³Æ»ÜÀß¡¦³ÆÅ¹ÊÞ¤Î¤´°ÆÆâ¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÀèÃåÆþ¾ìÆÃÅµ
¡ØÄ¶¤È¤¤á¤(¥Ïー¥È)ÀëÅÁÉô 10th Anniversary museum¡Ù¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¡¢ÀèÃå¤Ç¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー¡ÊÁ´7¼ï¡Ë¡×¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÀèÃåÆþ¾ìÆÃÅµ¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅ¸¸ÂÄê¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¥«¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°´ü¤È¸å´ü¤Ç³¨ÊÁ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÁ°´ü7¼ï¡¿¸å´ü7¼ï¡Ë
Á°´ü7¼ï ³¨ÊÁ¥¤¥áー¥¸
¸å´ü7¼ï ³¨ÊÁ¥¤¥áー¥¸
¡ÚÇÛÉÛ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û
¡ãÅìµþ²ñ¾ì¡ä
Á°´ü¡§2026Ç¯1·î17Æü(ÅÚ)～1·î28Æü(¿å)
¸å´ü¡§2026Ç¯1·î29Æü(ÌÚ)～2·î8Æü(Æü)
¡ãÀ¾µÜ²ñ¾ì¡ä
Á°´ü¡§2026Ç¯2·î14Æü(ÅÚ)～2·î25Æü(¿å)
¸å´ü¡§2026Ç¯2·î26Æü(ÌÚ)～3·î8Æü(Æü)
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¡¢³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅµÇ°¥°¥Ã¥º
¡ØÄ¶¤È¤¤á¤(¥Ïー¥È)ÀëÅÁÉô 10th Anniversary museum¡Ù³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢³«ºÅµÇ°¥°¥Ã¥º¤ò²ñ¾ì¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥°¥Ã¥º¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¸åÆüÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
- ¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Á¥ãー¥à¡ÊÁ´6¼ï¡Ë¡¿³Æ1,300±ß
- ¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ð¥Êー¥«ー¥É¡ÊÁ´12¼ï¡Ë¡¿³Æ800±ß
- ¥¢¥¯¥ê¥ë¥Íー¥à¥Ð¥Ã¥¸¡Ê¥é¥ó¥À¥à6¼ï¡Ë¡¿800±ß
- ¥Õ¥©¥È¥«ー¥É2Ëç¥»¥Ã¥È¡Ê¥é¥ó¥À¥à12¼ï¡Ë¡¿600±ß
- ¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¿600±ß
- ¥Õ¥ìー¥¯¥·ー¥ë¥»¥Ã¥È¡Ê25ËçÆþ¤ê¡Ë¡¿1,400±ß
- MIX¥«¥×¥»¥ë¡ÊÁ´18¼ï¡Ë¡¿500±ß
- ¥Íー¥à¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥Þ¥·¥ó¡ÊÁ´12¼ï¡Ë¡¿1PLAY 500±ß
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡¢¾¦ÉÊÌ¾¡¢²Á³ÊÅù¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥°¥Ã¥º¹ØÆþÀ©¸ÂÆü¤Ë´Ø¤·¤Æ¡ä
²¼µ¤ÎÆüÄø¤Ï¡¢ËÜÅ¸¤Ë¤´Æþ¾ìºÑ¤ß¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤ß¡¢¥°¥Ã¥º¤Î¤´¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨MIX¥«¥×¥»¥ë¡¢¥Íー¥à¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥Þ¥·¥ó¤ÏÀ©¸Â¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
- Åìµþ²ñ¾ì¡§2026Ç¯1·î17Æü(ÅÚ)¡¦1·î18Æü(Æü)
- À¾µÜ²ñ¾ì¡§2026Ç¯2·î14Æü(ÅÚ)¡¦2·î15Æü(Æü)
¢¨¥ì¥¸¤Ë¤ÆÅöÆüÆþ¾ìºÑ¤ß¤ÎÆþ¾ì·ô¤ò¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Æþ¾ì·ô1Ëç¤Ë¤Ä¤1²ñ·×¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥°¥Ã¥º¤Î¹ØÆþ¤ÏÆþ¾ì·ô¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤´ËÜ¿Í¤µ¤Þ¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥°¥Ã¥º¹ØÆþ¸Ä¿ôÀ©¸Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
³Æ¥°¥Ã¥º¤Ï1²ó¤Î¤ª²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡¢¹ØÆþ¿ô¤ÎÀ©¸Â¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- Èó¥é¥ó¥À¥à¾¦ÉÊ¡§¤ª°ì¿Í¤µ¤Þ1²ñ·×¤¢¤¿¤ê1¾¦ÉÊ¡Ê1³¨ÊÁ¡Ë¤Ë¤Ä¤3ÅÀ¤Þ¤Ç
- ¥é¥ó¥À¥à¾¦ÉÊ¡§¤ª°ì¿Í¤µ¤Þ1²ñ·×¤¢¤¿¤ê10ÅÀ¤Þ¤Ç
- MIX¥«¥×¥»¥ë¡§¤ª°ì¿Í¤µ¤Þ1PLAY¤Ë¤Ä¤ 10²ó¤Þ¤Ç¡ÊÊ£¿ô²ó¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Îó¤ÎºÇ¸åÈø¤Ë¤ªÊÂ¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
- ¥Íー¥à¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡§¤ª°ì¿Í¤µ¤Þ1²ó¤Ë¤Ä¤ 1Ëç¤Þ¤Ç¡ÊÊ£¿ôËçºîÀ®¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Îó¤ÎºÇ¸åÈø¤Ë¤ªÊÂ¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
¢¨ÈÎÇä¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¹ØÆþ»þ¤Î¾å¸Â¿ô¤òÊÑ¹¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤ä¡¢¿·¤¿¤Ë³Æ¥°¥Ã¥º¤Î¸Ä¿ôÀ©¸Â¤òÀß¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥°¥Ã¥º¹ØÆþ¤ÎºÝ¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤Ê¤É¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
