2026年3月に『市川團十郎特別公演』開催！　11月22日(土)より特別先行予約受付開始！

2026年3月に「市川團十郎特別公演」が、石川県小松市團十郎芸術劇場うらら 大ホールを皮切りに、文京シビックホール、カルッツかわさき ホール、高崎芸術劇場 大劇場、仙台銀行ホール イズミティ21 大ホール、ぎふしんフォーラム(岐阜市民会館)大ホール他、全国21会場・26公演にて開催いたします！

平安絵巻から舞い降りたような気品と華やぎのある姿で魅了する「源氏物語」と、成田屋の代名詞として期待する荒事の素晴らしさ、江戸歌舞伎の力強い舞台を一日で同時に上演します。

襲名披露公演も終え、深みが増した十三代目市川團十郎白猿の舞台にご期待ください！

またこちらの公演の特別先行予約を、11月22日(土)より受付開始いたします！受付詳細は公式ホームページをご覧ください。

市川團十郎特別公演

【演目】

一、『源氏物語～夕顔～』

二、『素戔嗚大蛇退治(すさのおおろちたいじ)』

三、『荒事絵姿化粧鑑(はなのえすがたけわいかがみ)』

市川團十郎『景清』の拵えを舞台にて相勤め申し候

【出演】市川團十郎／大谷廣松 市川九團次 片岡市蔵 他

【公演期間】 2026年2月28日(土)～3月26日(木)

※公演情報が変更になる場合がございます。

【公式ホームページ】https://zen-a.co.jp/danjurotokubetsu2026/

【総合問合せ】Zen-A(ゼンエイ) TEL：03-3538-2300[平日11:00～19:00]

【企画】市川團十郎

【制作】株式会社3Top

【制作協力】全栄企画株式会社／株式会社ちあふる

【協力】松竹株式会社