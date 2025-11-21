日向坂46・松田好花が怪談番組のADとなり「キャ〜〜！！」と超ロング絶叫「全員振り向かせられるくらい、叫べました！」関西発コント番組「コント・デ・ンガナ」出演決定！





ユニットコント番組「コント・デ・ンガナ」



11月24日(月)関西ゆかりゲスト”オモ・ロ・ビト”は



松田好花(日向坂46）



怪談番組のADとなり「キャ〜〜！！」と超ロング絶叫



「全員振り向かせられるくらい、叫べました！」















































実力十分の関西コント芸人4組が、週替わりの関西ゆかりゲスト”オモ・ロ・ビト”とともに、純然たる”関西発コント”を創り上げる、関西発のユニットコント番組「コント・デ・ンガナ」(全9回) 。



11月24日(月)放送回に出演するゲスト”オモ・ロ・ビト”は、



日向坂46・松田好花！



セルライトスパ・肥後、ニッポンの社長、蛙亭・イワクラとともに、コントに挑戦します！



ニッポンの社長・ケツに絶叫連発



松田が挑戦したのは、怪談番組の収録現場が舞台のコントで、役どころはアシスタント・ディレクター(以下、AD)。怪談師・朧木(ケツ)を迎えた収録現場で、番組ディレクター(辻)、先輩AD(肥後)、メイク(イワクラ)と共に、リハーサルに臨む。厳粛なムードであるべき怪談番組の現場だが、スタッフたちは”ザ・テレビ業界”のノリを連発して…！？怒涛の展開にご注目を。















































【松田好花コメント】



Q.共演した芸人さんについて、一緒にコントをされてみていかがでしたか？



コントの賞レースをテレビで見るのが好きなので、こんなにすごい方々と一緒にやらせていただけて「コントの世界に入り込めた！」という高揚感がすごかったです。以前、番組でコントをしたことがあるのですが、もう4年も前なので、細胞的には全て入れ替わりまして。今の細胞では、初コントですね (笑)。すごくそわそわしていたのですが、皆さん優しくて、純粋にコントを楽しめました。特に辻さんは、コント内でディレクター役だったのですが、現場でも本当のディレクターさんみたいで(笑)。目くばせで「いいよ！」みたいな目をしてくださったり、私にもわかりやすいように動きを伝えてくださったりと、安心感がすごかったです。ちゃっかり、私もディレクションしていただきました(笑)。



Q.視聴者の皆さまへ見どころを教えてください！



(じっくり考えてから)“叫び”ですね...。普段あそこまで叫ばないので(笑)。「コント・デ・ンガナ」がテレビでついていたら、画面を見ていない人も全員振り向いちゃうくらいの叫びができたんじゃないかなと思います。はじめは勇気が出なかったんですけど、ちょっとずつ自分のカラーを出せて、最終的にはかなりの声量を出せたので、その振り切りっぷりに注目していただきたいです！楽しかったです！





【放送情報】



月よるビッグバン「コント・デ・ンガナ」



2025年11月24日(月) 深夜0時〜深夜0時30分（放送終了後、TVer・ABEMAで見逃し配信）



【番組HP／SNS】



◆公式HP◆



◆公式X◆ https://x.com/conte_de_ngana



◆公式Instagram◆ https://www.instagram.com/conte_de_ngana/



◆公式TikTok◆ https://www.tiktok.com/@conte_de_ngana



◆出演◆ ロングコートダディ セルライトスパ ニッポンの社長 蛙亭



