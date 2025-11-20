大阪市・旭区にある裏千林の魅力が詰まった「あじまるせんべろ祭り」
【昭和で迷路な気まぐれな横丁 迷い込んだらそこは裏千林】
大阪三大商店街の一つである「千林商店街」から裏路地へ入るとそこは多くの飲食店が立ち並ぶ商店街
「千林駅前あじな商店街」
キャッチフレーズにもあるようにまさに「裏千林」という名が相応しい昭和感溢れるディープな商店街となっております。
そんな「千林駅前あじな商店街」が主催するせんべろイベント
「あじまるせんべろ祭り」が2025年11月21日（金）～23日（日）に開催されます。
まだまだディープで入りにくい思われがちなこの「裏千林」をもっと知ってもらおうと企画されたこのイベント。
このイベントだけのお得なせんべろメニューを楽しみながら、スタンプを集めて豪華景品が当たる応募抽選にも参加できる地域密着型のフードフェスティバルです！
■誰でも参加できる！3日間楽しめるせんべろイベント！
「あじまるせんべろ祭り」は誰でも参加できます。
参加店舗でイベントパンフレットを手に入れて参加店舗を回るだけ！
お店を回る前に千林駅前あじな商店街で使える「得得クーポン」を買うとさらにお得！
4500円で5000円分の商品券が付いてきます。
「得得クーポン」は参加店舗で購入できます。
■スタンプ集めはクエスト感覚！？豪華賞品が当たる！
1等はなんと四国・松山旅行！
スタンプを集めれば集めるほど豪華景品が当たる確率が上がる！
各参加店舗のスタッフ捺印条件を満たしてたくさんスタンプを集めよう！
なんと1等は2泊3日の四国・松山旅行！交通費込み！
この日だけのお得なせんべろメニューをご用意してお待ちしております！
千林駅前あじな商店街
公式Instagram
https://www.instagram.com/ajinashotengai
■最終日は「がらくた市」も開催！
大阪市が推奨している３R運動（リデュース・リユース・リサイクル）を掲げて
このイベント中の最終日に「がらくた市」を開催します！
当日お宝が見つかるかも！？ぜひお越しください！
【開催場所・日時】
日時：11月23日（日）10:00～18:00
場所：「四季旬菜 花音」
大阪府大阪市旭区千林２丁目１２－２５
■主催者「千林駅前あじな商店街」について
キャッチフレーズにもあるようにまさに裏千林という名が相応しい昭和感溢れるディープな商店街。
魅力的で昭和で迷路な「裏千林」にぜひ一度迷い込みに来てください。
■開催概要
【開催日程】
2025年11月21日（金）～23日（日）
【開催時間】
各参加店舗の開店・閉店時間に準ずる
【主催】
千林駅前あじな商店街