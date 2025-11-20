JENESYS派遣プログラムにおいて長崎の高校生がタイを訪問します

一般財団法人 日本国際協力センター

長崎南山高等学校の生徒８名と引率教員1名が、「友好交流」をテーマにタイのバンコクを訪問します。現地では、同年代の高校生との交流を行い、プレゼンテーションやワークショップを通じて互いの国の魅力について発表し合います。またホームステイでは、タイの家庭生活を体験することで、異なる生活文化や習慣の違いから新たな気付きを得ます。JICAタイ事務所の視察では、ODA（政府開発援助）や国際協力への理解を深めるとともに、日本政府や日本の各機関がタイの社会課題に対してどのような支援を行っているかを学び、両国のパートナーシップについて理解を深めます。タイで出会う人々に対して日本の魅力を積極的に紹介することで日本への興味関心を高めてもらい、両国の更なる友好に向けたネットワーク強化にも取り組みます。

本プログラムは、外務省が推進する国際交流事業「対日理解促進交流プログラムJENESYS」の一環で行われる派遣プログラムです。

【開催概要】

名称：対日理解促進交流プログラム JENESYS2025 日本・タイ友好交流（日本人高校生等派遣）

日 時：2025年11月25日（火）～ 12月2日（火）

参加校：長崎南山高等学校9名（生徒8名、引率者1名）

派遣国：タイ

日程（予定）

11月25日(火) 【出国】長崎空港出発、スワンナプーム国際空港（バンコク）到着

11月26日(水) 【表敬訪問・講義】在タイ日本国大使館 【表敬訪問】社会開発・人間安全保障省 児童・青少年事務局(DCY)【交流】JENESYS同窓生との交流 【視察】ワット・ポー【文化体験】タイ舞踊鑑賞

11月27日(木)【学校交流】Dipangkornwittayapat (Taweewattana) Under Royal Patronage School【視察】JICAタイ事務所【文化体験】ムエタイ体験【視察】クロントーイ市場

11月28日(金)【学校交流】 Amnuay Silpa School【ホストファミリー対面式】【ホームステイ】

11月29日(土）【ホームステイ】

11月30日(日）【ホームステイ】

12月 1日(月）【ワークショップ】【報告会】渡航成果・帰国後のアクション・プラン発表 スワンナプーム国際空港（バンコク）出発

12月2日(火）【帰国】長崎空港着

実施方法：対面派遣

使用言語：日本語、タイ語、英語

実施団体：一般財団法人 日本国際協力センター(JICE)

（参考）【対日理解促進交流プログラム「JENESYS」事業概要】

「JENESYS」は、日本政府（外務省）が推進する、日本およびアジア大洋州の国・地域の優秀な青年を対象とした交流プログラムです。本事業を通じて、相互交流を促進し、日本への関心と理解を向上させるとともに、プログラム経験を生かした対外発信や活動を通じて、日本への関心・支持を拡大し、我が国の外交基盤を強化することを目的としています。

