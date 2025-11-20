富士ソフトの技術者が、「Google Cloud Partner Top Engineer 2026」を受賞
富士ソフト株式会社の技術者 清水 歩が、グーグル・クラウド・ジャパン合同会社のパートナーアワード「Google Cloud Partner Top Engineer 2026」において、「Partner Top Engineer（カテゴリ：General） 」を受賞しました。また、高橋 遼香が「Google Cloud Partner All-star 2025」に選出されました。
「Google Cloud Partner Top Engineer」は、グーグル・クラウド・ジャパン合同会社がパートナー企業に所属するエンジニア個人の活躍を表彰するアワードプログラムで、Google Cloud認定資格の保有数や Google Cloudプロジェクトへの貢献、技術情報の発信や普及活動などの実績が評価されます。
5回目となる今回は229名のエンジニアが選出され、「Google Cloud Partner Top Engineer 2026（カテゴリ：General） 」において、富士ソフトからソリューション事業本部の清水 歩が選出されました。また、高橋 遼香が「Google Cloud Partner All-star 2025」に選出されました。
富士ソフトは、高度な技術力および様々な業種への実績を活かし、グーグル・クラウド・ジャパン合同会社の「Infrastructure Modernization 支援パートナー※」として、クラウドへのインフラストラクチャ移行に課題を抱えるお客様を支援してまいりました。
今後も、グーグル・クラウド・ジャパン合同会社とのコラボレーションにより、ビジネスの一層の強化、拡大を図るとともに、お客様のビジネスの付加価値向上に貢献してまいります。
※Infrastructure Modernization 支援パートナー
https://cloud.google.com/blog/ja/topics/partners/overcoming-the-cloud-migration-obstacle-with-google-cloud-partner/
Google Cloud Partner Top Engineer 2026
パートナー企業に所属するエンジニア個人の活躍が表彰されるアワードプログラムです。
General・Infrastructure Modernization・Application Modernization・Security/Networking・Data Management・Data Analytics・AI/ML・Google Workspaceのカテゴリに分類され、グーグル・クラウド・ジャパン合同会社の審査基準に従い厳正な審査が行われます。
本プログラムは、Google Cloud Japan ブログで発表され、2025年11月20日のGoogle Cloud Japan Partner Forum 2025 Tokyo において授賞式が行われました。
Google Cloud Japan ブログ
https://cloud.google.com/blog/ja/topics/partners/announcing-the-winners-of-the-google-cloud-partner-top-engineer-2026-award-program
Google Cloud Japan Partner Forum 2025 Tokyo
https://cloudonair.withgoogle.com/events/partnerforum2025-tokyo
Google Cloud Partner All-Star 2025
Google WorkspaceおよびGoogle Cloudのパートナー組織に所属する人材から、個人の能力やビジネスへの貢献等を評価して表彰される年次プログラムです。セールス、マーケティング、ソリューションエンジニアリング（プリセールス）、デリバリーエクセレンス（ポストセールス）、AIの各分野で、特に優れた功績を上げた個人が選出されます。
Google Cloud Japan ブログ
https://cloud.google.com/blog/ja/topics/partners/2025-google-cloud-partner-all-stars
Partner Top Engineer（カテゴリ：General）
清水 歩 https://www.fsi.co.jp/blog/teclist/shimizu-a/(https://www.fsi.co.jp/blog/teclist/shimizu-a/)
ソリューション事業本部
インフラ事業部 インフライノベーション部
部長／エキスパート
Google Cloud Partner All-Star 2025
高橋 遼香
ソリューション事業本部
情報ソリューション事業部 DXアプリケーション部
基盤ソリューショングループ
富士ソフトの Google関連サービス
Google Cloud https://www.fsi.co.jp/googlecloud/index.html
Google Workspace https://www.fsi.co.jp/google/
富士ソフトの Google Cloud 関連技術ブログ
https://www.fsi.co.jp/googlecloud/blog/
※Google Cloud、Google Workspaceは、Google LLCの商標または登録商標です。
※その他記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。