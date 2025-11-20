¥Á¥ó¡ª¤¹¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥óinSAPPORO´ë²è¤Î¾ÜºÙ¤ò°ìµó²ò¶Ø¡ªÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸Ìó50Âæ¡ªÌó200¼ïÎà¤ÎÎäÅà¿©ÉÊ¡¦¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤Î¿©¤ÙÊüÂê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ËÌ³¤Æ»½é¾åÎ¦
³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ¥¢¥¯¥»¥¹¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ CEO¡§ÉþÉô¿¿Ìé¡¢°Ê²¼¡ÖÆüËÜ¥¢¥¯¥»¥¹¡×¡Ë¤Ï¡¢ÎäÅà¿©ÉÊ¡¦¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤Î¿©¤ÙÊüÂê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Á¥ó¡ª¤¹¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó in SAPPORO¡×¤ò2025Ç¯11·î28Æü¤«¤é12·î15Æü¤Þ¤Ç¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥Ûー¥ë¡Ê»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èËÌ£²¾òÅì£³ÃúÌÜ¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢Ìó200¼ïÎà¤ÎÎäÅà¿©ÉÊ¡¦¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤ò°ìµó¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥ó¡ª¤¹¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¤Ï
¡Ö¥Á¥ó¡ª¤¹¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤Ï¡¢¿©ÉÊÁí¹ç²·¤ÎÆüËÜ¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¼çºÅ¤¹¤ë°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ÎäÅà¿©ÉÊ¡¦¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¼ÂºÝ¤ÎÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÁ¤¨¡¢¼ûÍ×¤ÎÁÏ½Ð¤È»Ô¾ì¤Î³èÀ²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯10·î¤ËÅìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Ç½é³«ºÅ¤·¡¢Í½Ìó³«»Ï£²ÆüÌÜ¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ëÂÔ¤Á¤Ï8,000ÁÈ¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£°Ê¹ß¡¢Âçºå¡¦ÇßÅÄ¡¢°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¤Ç¤â³«ºÅ¤·¡¢³ÆÃÏ¤Ç¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Á¥ó¡ª¤¹¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥óin SAPPORO¡×¤Ç¤Ï¡¢Ìó200¼ïÎà¤ÎÎäÅà¿©ÉÊ¡¦¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤ò¤´ÍÑ°Õ¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤âÅÐ¾ìÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
²áµî³«ºÅ»þ¤ÎÍÍ»Ò
¥Á¥ó¡ª¤¹¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó in SAPPORO¡¡´ë²è¾ÜºÙ£±. Ìó200¼ïÎà¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡ªÁª¤Ù¤ë³Ú¤·¤µ¡¢½¼¼Â¤·¤¿ÎäÅà¿©ÉÊ¡¦¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤ÎÉÊÂ·¤¨¡ª
²ñ¾ì¤Ë¤ÏÌó20Âæ¤ÎÎäÅà¥±ー¥¹¤òÀßÃÖ¤·¡¢Ìó200¼ïÎà¤ÎÎäÅà¿©ÉÊ¡ÊÌó150¼ïÎà¡Ë¡¦¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¡ÊÌó50¼ïÎà¡Ë¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î²ñ¾ì¤Ç¤âÂç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¥Ïー¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¤Ï¡¢º£²ó¤Ï»ÔÈÎÍÑ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼ïÎà¤¬ÅÐ¾ì¡ªÉáÃÊ¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ëÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÎäÅà¿©ÉÊ¡¦¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿Åö¼Ò¤Î»ÅÆþ¤ìÃ´Åö¼Ô¤¬¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¥³¥ÈPOP¡Ê¤ª¤¹¤¹¤á¥³¥á¥ó¥È¡Ë¡×¤òÀßÃÖ¡£¥×¥í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Î¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¤°¤Ã¤È°ú¤½Ð¤¹¾ðÊó¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡ª
£². ²ÈÅÅ¥áー¥«ー¡Ö¥·¥í¥«¡×Á´ÌÌ¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢²áµîºÇÂç¤ÎÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸Âæ¿ô50Âæ¤ò¤´ÍÑ°Õ¡ª
¥Á¥ó¡ª¤¹¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ëÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ï¡¢²áµîºÇÂç¿ô¤ÎÌó50Âæ¤ò²ñ¾ìÆâ¤ËÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼ç»Ý¤Ë»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤¤¤¿²ÈÅÅ¥áー¥«ー¡Ø¥·¥í¥«³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¥·¥í¥«¡×¡Ë¡Ù¤è¤êÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤òÁ´ÌÌ¶¨»¿¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥·¥í¥«ÆÈ¼«¤Î¡Ö¤ä¤µ¤·¤µ²òÅà¡ÊÆÃµö¼èÆÀºÑ¡Ë¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡ÊSX-18D231¡Ë¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥·¥í¥«¤ÎÀ½ÉÊÅ¸¼¨¥Öー¥¹¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
£³. ÃÏ¸µ¤ÎÎäÅà¿©ÉÊ¡¦¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤òºÆÈ¯¸«¡ª¡ÖËÌ³¤Æ»»º¥³ー¥Êー¡×
ËÌ³¤Æ»¤Î¥áー¥«ー¤Î¾¦ÉÊ¤ä¤´ÅöÃÏ¥á¥Ë¥åー¤ò½¸¤á¤¿¡ÈËÌ³¤Æ»¥á¥·¡¢ËÌ³¤Æ»¥¹¥¤ー¥Ä¡É¤Î¥³ー¥Êー¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¡Ö¥Ë¥Ã¥×¥ó¡¡¤¤¤Þ¤É¤¤´¤Ï¤ó ºÌ¤ê¥¹ー¥×¥«¥ìー¡×¡ÖÄ¹¾Â¤¢¤¤¤¹ ËÌ³¤Æ»Í¼Ä¥¥á¥í¥ó¥¢¥¤¥¹¡×¤Ê¤É¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òºÆÈ¯¸«¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤¹¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¥¢¥¯¥»¥¹ËÌ³¤Æ»¤È¥áー¥«ー¶¦Æ±³«È¯¤Î¡ÖÃæ²Ú»¥ËÚ ¤È¤íー¤ê¥Áー¥º¥³ー¥ó¤Þ¤ó¡×(https://www.nippon-access.co.jp/news/detail/id=1449)¤âÅÐ¾ì¡ªËÌ³¤Æ»³«ºÅ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
£´. ¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥µ¥é¥À¥Ü¥¦¥ë¤òºî¤í¤¦¡ª¡Ö¥Á¥ó¡ª¤¹¤ë¥µ¥é¥À¥Ðー¡×
Ìó15¼ïÎà¤ÎÎäÅàÌîºÚ¡¦ÎäÅà²Ì¼Â¤«¤é¹¥¤¤Ê¶ñºà¤òÁª¤Ó¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç¥Á¥ó¡ª¤â¤·¤¯¤Ï¼«Á³²òÅà¤Ç»Å¾å¤²¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥é¥À¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ä´Ì£ÎÁ¤ä¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤â¥áー¥«ー¤«¤éÂ¿¿ô¶¨»¿¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì£¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ï¼«Í³¼«ºß¡ª¡Ö¤³¤ó¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤ä¡¢Ì£ÊÑ¤Î³Ú¤·¤µ¤âÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÎäÅà¤À¤«¤é¤³¤½Ì£¤ï¤¨¤ë½Ü¤Î»þ´ü¤Ë¼ý³Ï¤·¤¿ÁÇºà¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¡¢´ÊÃ±Ä´Íý¤ÇÊØÍø¤ÊÎäÅàÌîºÚ¡¦ÎäÅà²Ì¼Â¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¼¤ÒÂÎ¸³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£µ. ½¼¼Â¤Î¡Ö¥é¥¤¥Ö¥¥Ã¥Á¥ó¥¹¥Úー¥¹¡×¤Ç¥áー¥«ー¤ª¤¹¤¹¤á¥á¥Ë¥åー¤òÂÎ¸³¡ª
ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÎäÅà¿©ÉÊ¡¦¥¢¥¤¥¹¥áー¥«ー¤¬¿·¾¦ÉÊ¤ä¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¤òÄ´Íý¤·¡¢Äó¶¡¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¥¥Ã¥Á¥ó¥¹¥Úー¥¹¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥óÄ´Íý¤¬É¬Í×¤ÊÎäÅà¿©ÉÊ¤ä¡¢¥¢¥¤¥¹¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸ÊýË¡¡¦¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢¥áー¥«ー¼Ò°÷¤ËÄ¾ÀÜÈþÌ£¤·¤µ¤ÎÈëÌ©¤ò¼ÁÌä¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
£¶. ÍïÇÀ³Ø±àÂç³Ø¤È¥³¥é¥Ü¡ªËÌ³¤Æ»¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÎ¸³¡õ¥âー¥âー¥Ù¥ó¥Á¤ÇµÇ°»£±Æ¤â¡ª
ÍïÇÀ³Ø±àÂç³Ø¡ÊËÌ³¤Æ»¹¾ÊÌ»Ô¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£³ØÀ¸ÌÜÀþ¤Ç¹Í¤¨¤¿¡ÖÎäÅà¿©ÉÊ¡¦¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢ËèÆü¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈË¤«¤Ë¤¹¤ëÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ò¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¤·¡¢ÎäÅà¿©ÉÊ¡¦¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤Î¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³ØÀ¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤ÇÁª¤ó¤À¡È¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤òPOP¤È¤·¤ÆÀßÃÖ¡ª¡Ö¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¤³¤³¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¢¥ë¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ë¿·¤·¤¤È¯¸«¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ÍïÇÀ³Ø±àÂç³Ø¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¡¢Æý¤·¤Ü¤êÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ëµí¤ÎÌÏ·¿¤ä¡¢Âç³ØÌ¾Êª¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ö¥âー¥âー¥Ù¥ó¥Á¡×¤â²ñ¾ì¤ËÅÐ¾ì¡ªËÌ³¤Æ»¤é¤·¤¤¼Ì¿¿±Ç¤¨¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¡¢»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë°ìËç¤ò»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£·. Æ±»þ³«ºÅ¡ª¡Ö¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯°ûÎÁÁíÁªµó¡×
¿©¸å¤Î¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÌó100¼ïÎà¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯°ûÎÁ¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡ª¥³ー¥Òー¡¢¹ÈÃã¡¢¥¹ー¥×¡¢¥Ç¥¶ー¥È·Ï¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤«¤é¡È¿ä¤·¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡É¤òÁª¤ó¤ÇÅêÉ¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£¸. ¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¥Þ¥·¥ó¤Ç¡¢¥°¥Ã¥º¤ä¿©ÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¡ª
ÎäÅà¿©ÉÊ¡¦¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥°¥Ã¥º¤ä¿Íµ¤¤Î¿©ÉÊ¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ë¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¥Þ¥·¥ó¤òÀßÃÖ¡£1²ó100±ß¤ÇÀìÍÑ¥³¥¤¥ó1Ëç¤È¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Ï²ñ¾ìÆþ¾ì»þ¤ËÀìÍÑ¥³¥¤¥ó¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜÊ¸¤Ë¤Æ¤´¾Ò²ð¤Î³Æ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ì»þÅª¤ËÅ¹Æ¬¤ËÌµ¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ñ¾ìÆâ¥¤¥áー¥¸
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
Ì¾¾Î¡§¥Á¥ó¡ª¤¹¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó in SAPPORO
²ñ´ü¡§2025Ç¯11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë～12·î15Æü¡Ê·î¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～20:30¡ÊºÇ½ªÆþÅ¹19:00¡Ë¢¨´°Á´Í½ÌóÀ©
²ñ¾ì¡§¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥Ûー¥ë¡Ê»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èËÌ£²¾òÅì£³ÃúÌÜ¡Ë
ÍøÍÑÎÁ¶â¡§90Ê¬À© 2,000±ß¡¿¿Í¡Ê¾®³ØÀ¸¤ÏÈ¾³Û¡¢¾®³ØÀ¸Ì¤Ëþ¤ÏÌµÎÁ¡Ë
ÆâÍÆ¡§Ìó200¼ïÎà¤ÎÎäÅà¿©ÉÊ¡¦¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤ò¼«Í³¤ËÁª¤Ó¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤Æ¿©¤Ù¤ë¥»¥ë¥Õ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡£ËÌ³¤Æ»¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤âÅÐ¾ìÍ½Äê¡£
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ¥¢¥¯¥»¥¹
¶¨ÎÏ¡§ÆüËÜ¥¢¥¯¥»¥¹ËÌ³¤Æ»³ô¼°²ñ¼Ò
¸å±ç¡§ËÌ³¤Æ»
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://promotion.nipponaccess.co.jp/frozen/frozenaward/2025/popup/sapporo/
¡ãÍ½Ìó¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡ä
Âè1ÃÆ¡§11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë12:00³«»Ï¡ÊÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§11·î28Æü～12·î5Æü¡Ë
Âè2ÃÆ¡§12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë12:00³«»Ï¡ÊÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§12·î6Æü～12·î11Æü¡Ë
Âè3ÃÆ¡§12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë12:00³«»Ï¡ÊÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§12·î12Æü～12·î15Æü¡Ë
¡ãÍ½ÌóÏÈ¡ä
£±. 11:00～12:30¡¡£².13:00～14:30¡¡£³.15:00～16:30¡¡£´.17:00～18:30¡¡£µ.19:00～20:30
¡Ú¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹È¯¿®¸µ¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ¥¢¥¯¥»¥¹
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾ÉÊÀî1-1-1
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ CEO ÉþÉô¿¿Ìé
Àß Î©¡¡¡§1993Ç¯10·î1Æü
URL ¡¡¡§https://www.nippon-access.co.jp/
¡ãËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
¥Á¥ó¡ª¤¹¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó»öÌ³¶É
Mail¡§chinsuru.restaurant@gmail.com
¡ãËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼èºà¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í YOU-PLUS
Ã´Åö¡§
¼ã·î waka@youplus-gia.com
¶ðß· koma@slasla.jp