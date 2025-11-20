【埼玉県上尾市】「スマート公共ラボ 電子申請」がスタート！住民向け行政手続きがLINEのみで完結

プレイネクストラボ株式会社

プレイネクストラボ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：柏 匠、以下 「プレイネクストラボ」）は埼玉県上尾市（以下「上尾市」）のLINE公式アカウントに「スマート公共ラボ 電子申請」を活用して拡充し、2025年11月20日（木）より公開することをお知らせします。

各種申請がLINE上の操作のみで完結できるようになり、行政手続きがオンラインで簡単にできるようになりました。

上尾市LINE公式アカウントで手続き可能な申請一覧（2025年11月20日時点）- 犬の死亡届

LINEトーク上に表示されるリッチメニューからチャットボットの案内にしたがって操作することで、申請フォームにアクセス・申請が可能です。

プレイネクストラボでは今回公開となる申請を皮切りに、今後さらなる拡充を目指して支援してまいります。

■上尾市のLINE公式アカウント

https://lin.ee/ctnL68P

■「スマート公共ラボ 電子申請」とは

LINE公式アカウントにてサービスが開始する「スマート公共ラボ 電子申請」は、「住民票の写し」「戸籍謄本・抄本」「各種税証明」の交付といった行政手続きや手数料の支払いなどが、LINE上の操作のみで完結するサービスです。仕事や家事の合間でもさまざまな行政手続きを手軽に行えるため、住民満足度が高まります。

■「スマート公共ラボ 電子申請」の特徴1.役所の窓口手続きがLINEで完結！

住民票の写しや税証明書の発行など、従来は役所へ行く必要のあった手続きが、自治体のLINE公式アカウントでスピーディに行うことができます。生活者にとって身近なLINEを利用しているため、住民は準備に時間をかけずに、手軽に「スマート公共ラボ電子申請」を利用することが可能です。

2.本人確認・電子署名もLINEでOK

LINE上で本人確認や電子署名といった公的個人認証を行えるため、専用デバイスや専用アプリは必要ありません。マイナンバーカードにスマートフォンをかざして読み取り後、本人確認を迅速に実行し、各種手続がスムーズにできます。マイナンバーカードの交付率が全国的に上昇傾向にあり、LINEの普及率の高さと合わせて、多くの住民が利便性を実感できる機能です。

LINE上での公的個人認証には、LINEヤフー株式会社が提供する「LINE 公的個人認証サービス（JPKI）」の仕組みを採用しています。

参考：スマート公共ラボ導入先一覧(https://www.playnext-lab.co.jp/service-information/govtech-news/govtech-clients/)

＜プレイネクストラボ株式会社について＞

会社名：プレイネクストラボ株式会社

https://www.playnext-lab.co.jp/

設立：2016年1月

本社：〒141-0031

東京都品川区西五反田3丁目11番6号

サンウエスト山手ビル 4階

2016年創業。”技術と多様性で未来をつくる”をビジョンとし、スマホゲーム・HR TECHサービス・チャットボットシステム開発などの多彩なサービスを手がけてきた他、近年では行政と市民を繋ぐGovTech（ガブテック）のサービス提供にも注力しています。

17カ国からメンバーが集まるグローバルなエンジニアチームの開発力を武器に、自社サービスの成長を追求し、社会とクライアントを最新技術で支える「デジタルトランスフォーメーション創出カンパニー」を目指します。

＜問い合わせ先＞

本リリースに関するお問い合わせはこちら(https://www.playnext-lab.co.jp/contact)

プレイネクストラボ株式会社/問い合わせ窓口

E-mail: info@playnext-lab.co.jp