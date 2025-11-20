マセキ芸能社×UP-T コラボレーション企画開催！

写真拡大 (全4枚)

丸井織物株式会社




お笑い芸人たちによるデザイン対決が実現！


オリジナルTシャツ作成サービス「UP-T」と、人気お笑い事務所「マセキ芸能社」が夢のコラボレーション！


マセキ芸能社所属の人気お笑い芸人総勢17名が、自らデザインしたオリジナルグッズを販売し、販売枚数を競うガチンコバトルを開催します！


今回のコラボでは、各芸人が個性を活かして自由にデザインしたアイテムが登場。


ファンの皆さんは、お気に入りの芸人のデザインアイテムを購入したり、Xで応援ポストを投稿することで、推し芸人をサポートすることができます。


販売枚数や応援ポスト数をもとに最も多くの支持を集めた芸人が「グランプリ」に輝きます！


あなたの応援が、勝敗を左右するかも！？


ここでしか手に入らない、芸人たちの“本気のデザイン”をぜひチェックしてください！



特設サイト：https://up-t.jp/collabo/maseki-battle



【販売アイテム一部紹介】






【スケジュール】






販売開始：11月20日


中間発表：12月17日


購入締め切り：1月6日昼12時


結果発表：1月15日


※1月6日12時決済完了したご注文まで反映されます。




【UP-Tとは？】





“みんなが違うから世界は楽しい”をコンセプトに、Tシャツをはじめパーカー、スマホケース、ネイル、のぼり旗など1500種類以上のアイテムを取りそろえたオリジナルグッズ作成のオンデマンドサービス。


創業80年を超える老舗メーカーによる高品質＆短納期（最短3日でお届け）を実現し、在庫を持たずにマーケットで販売することも可能な画期的サービスです。




「UP-T（アップティー）」


URL：https://up-t.jp




取り扱いアイテム：Tシャツ、スマホケース、文房具、のぼり旗他（毎月2アイテムずつ追加！）


価格：Tシャツ1枚1,100円（税込み）から　※プリント代込み、100枚以上まとめて割適用