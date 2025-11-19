バッグメーカーの Stylo inc. (有限会社スタイロ、本社：愛知県名古屋市、代表：秋田太志)が運営、バッグ小物類を展開する「SA-CHE」は、超高強度、超軽量防水ファイバーを使用した『DCF HYBRID アウトドア ULミニウォレット』シリーズ発売に続き「X-PAC ミニウォレット」にも、都会的でミニマルな新色グレーを公式オンラインストア( https://sa-che.shop )にて2025年11月19日(水)に販売開始します。





X-PAC GRAY 2MODEL





◆X-PAC(TM)／エックスパックとは

本来アメリカズカップなどヨットレースの帆などに使用される超軽量防水生地。

アメリカのディメンションポリアント社が開発した特殊素材で、糸状にした高強度のポリエステルをクロスさせ、それを薄いナイロンとPETフィルムで挟み込んだ生地になります。

防水性があり高い引き裂き強度を持ち、超軽量です。









◆DCF Hybrid とは

ダイニーマ(R)コンポジットファブリックハイブリッドの略で、DCFにさらに平織り50Dポリエステルを重ねて2層構造にラミネートした生地です。

DCFよりも高い耐摩耗性と耐引裂強度、70,000mm以上の耐水性能を誇ります。





ダイニーマ(R)は、アメリカのAvient社の平均分子量が100万以上の超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)を原料とする超軽量かつ高強度な繊維です。

重量比で鉄の約15倍の強度を持ち、比重1.0未満で水に浮くほど軽量です。

※Dyneema(R)はAVIENT社の商標です。









◆『DCF HYBRID アウトドア ULミニウォレット アドバンス』の表面仕様は、ウォレット上部に DCF Hybrid のツヤ感のあるコーティング面を使用し、下部底面の手のひらがあたる部分には、平織り50Dポリエステル側のマットで耐久性がある面を使用しています。

DCF Hybrid の表と裏を同時使用することにより、バイカラーの要素を取り入れた機能性に優れたデザインで二つ折り紙幣が入ります。





DCF HYBRID ADVANCE





◆『DCF HYBRID アウトドア ULミニウォレット エア』の表面仕様は、DCF Hybrid のツヤ感のあるコーティング面と平織り50Dポリエステル側のマット面で各カラーを展開しています。

DCF Hybrid の表と裏をバリエーションにすることにより、DCF独特なツヤ感やシワ感、耐久性など機能面だけでなく、ミニマルなデザイン性にも優れ、三つ折り紙幣が入ります。





DCF HYBRID AIR





【各モデルの共通仕様】

■小さくて超軽量、高強度

■防水性に優れる

■裏地がシリコンコートなので耐水、防汚

■光反射とホイッスル安全機能

■紙幣やカード、コインも入る専用ポケット付

■キーフック、2重キーリング付

■ネック、ショルダーストラップ、カラビナ対応設計

■オートロックファスナーなので不意に開かない

■逆さにしてもカードやお札が落下しにくい

■独自カーブでワンアクション開閉

■国内バッグ職人の丁寧なものづくり









【商品概要】

『SA-CHE X-PAC(TM) アウトドアULミニウォレットプラス』

サイズ ： タテ 9cm ヨコ12cm マチ1.5cm

重量 ： 23g

原産国 ： 日本製

小売価格 ： 4,800円(税込)

販売店 ： SA-CHE 公式オンラインストア( https://sa-che.shop )

商品ページURL： https://sa-che.shop/items/65e4711d9d7c8c0038f089fc

※完全防水ではありません





『SA-CHE X-PAC(TM) アウトドア UL ミニウォレット』

サイズ ： タテ 7.5cm ヨコ 12cm

重量 ： VX07 18g VX21 20g X-33 21g

原産国 ： 日本製

小売価格： 3,500円(税込)

販売店 ： SA-CHE 公式オンラインストア( https://sa-che.shop )

URL ： https://sa-che.shop/items/61221f53e50c0b24974c4e72

※ストラップは別売

※完全防水ではありません





『SA-CHE DCF HYBRID アウトドア ULミニウォレット アドバンス』

サイズ ： タテ 9cm ヨコ12cm マチ1.5cm

重量 ： 19g

原産国 ： 日本製

小売価格 ： 6,800円(税込)

販売店 ： SA-CHE 公式オンラインストア( https://sa-che.shop )

商品ページURL： https://sa-che.shop/items/68fda33da6782d1e2e58c4f7

※完全防水ではありません





『SA-CHE DCF HYBRID アウトドア ULミニウォレット エア』

サイズ ： タテ 7cm ヨコ11cm マチ1.5cm

重量 ： 16g

原産国 ： 日本製

小売価格 ： 4,800円(税込)

販売店 ： SA-CHE 公式オンラインストア( https://sa-che.shop )

商品ページURL： https://sa-che.shop/items/68fdc0c6712e6e1b42a31288

※ストラップは別売

※完全防水ではありません









◆「SA-CHE」について

「UTILITY」「ORIGINALITY」「SUSTAINABILITY」＆「QUALITY TIME」

この4つのキーワードをアイデンティティとして、人とかぶらない機能的なバッグや小物を、少しでも環境に優しく生産して、アトリエよりダイレクトにお届けしています。

プロダクトに関わる裁断、縫製、仕上げ、検品は全て日本のアルチザン達、デザイナー、スタッフが国内アトリエ、近郊にて作業しています。

MADE IN JAPAN資材の使用や国内生産の地域メリットを生かしたCO2削減、サステナブルへの取り組みなどさらに開発中。









【会社概要】

会社名 ： Stylo inc.(有限会社スタイロ)

代表者 ： 秋田 太志

所在地 ： 愛知県名古屋市緑区桃山2-171

URL ： http://stylo-web.com

事業内容： バッグ 小物製品の製造・販売









◆商品に関するお客様からのお問い合わせ先

SA-CHE ONLINE STORE

URL： https://sa-che.shop/inquiry