オンライン日本語学習サイト(Attain Online Japanese)運営、eラーニング制作のアテイン株式会社(本社：東京都江東区、電話：03-6381-8641)が、高知県から委託を受け実施している、「高知県内在住外国人を対象とした日本語eラーニング」の受講生を対象とした現地交流会を2025年11月30日に実施します。





高知県交流会 _日本語





このイベントは、「高知県内在住外国人を対象とした日本語eラーニング」の受講生の人達が直接会って話せる交流会になります。日本語を使ってゲームをしながら楽しい時間を過ごします。お子様と一緒に参加も可能です。また、この交流会では、日本での生活に役立つ情報交換もします。





「高知県内在住外国人を対象とした日本語eラーニング」の受講生、あるいはその支援担当者の方であれば誰でも参加可能です。下記フォームよりお申し込みください。









●高知県日本語交流会

開催日： 2025年11月30日(日)

時間 ： 午後1時30分～午後3時30分

場所 ： オーテピア高知図書館4階

URL ： https://otepia.kochi.jp/access.html

参加費： 無料

先着順： 20名様

お申し込みフォームURL： https://forms.gle/QAQNwq8QyAckFCAk7





高知県交流会2_日本語





「高知県内在住外国人を対象とした日本語eラーニング」の受講生ではない場合は、現地交流会に申し込みされる前に、「高知県内在住外国人向け無料日本語eラーニング」の参加申し込みを済ませて受講生になってください。この取り組みは高知県内に在住する外国人の方々を対象に、eラーニングによる日本語学習機会を無償で提供するものです。オンライン学習となるため、これまで日本語学習機会に恵まれなかった高知県内在住外国人の方々も、時間や場所にとらわれず、各々の日本語レベルに応じた日本語学習が可能です。「日本語が全く分からないから勉強したい」という方も、「日本で生活してしばらく経つが、改めてしっかり勉強したい」という方にもお勧めです。









＜高知県内在住外国人を対象とした日本語eラーニングについて＞

・対象の学習者：高知県在住の外国人

※留学生とJETプログラム利用者を除く

・利用料 ：無料

・募集定員 ：300名

※利用可能な人数に上限があるため受講できない場合があります。

ご了承ください。

・受講可能期間：提供中。令和7年12月1日 まで

※期間内であれば、いつでも利用可能です。

・申し込み方法：高知県在住の外国人ご本人様、または、会社の日本人の上司や

学校の先生がまとめて申し込むことができます。

申し込みの際は、下記のお申し込みページをお読みになり、

フォームから必要事項を入力してください。





＜ご本人様が直接申し込む場合＞

・やさしい日本語

https://www.kochi-nihongo.jp/form-s/





・英語(English)

https://www.kochi-nihongo.jp/form-s/en/





・インドネシア語(bahasa Indonesia)

https://www.kochi-nihongo.jp/form-s/id/





・ベトナム語(Tiếng Việt)

https://www.kochi-nihongo.jp/form-s/vn/





・ミャンマー語(မြန်မာဘာသာစကား)

https://www.kochi-nihongo.jp/form-s/mm/





・中国語(簡体字)

https://kochi-nihongo.jp/form-s/zh_cn/





・中国語(繁体字)

https://kochi-nihongo.jp/form-s/zh_tw/





＜学習支援者様がまとめて申し込む場合＞

https://kochi-nihongo.jp/form/





運営元：アテイン株式会社

日本語eラーニングシステムは、アテイン株式会社が高知県からの委託を受け運営しています。