タスク管理×モンスター！？「やることモチメイト ～スケジュールもタスクもメイトと管理～」App Store、Google Playにて配信開始
Online IT Service(リンク株式会社)は、2025年11月12日(水)よりiOS／Android向けアプリ「やることモチメイト ～スケジュールもタスクもメイトと管理～」を配信開始いたしました。
タスク管理アプリ「やることモチメイト」
■「やることモチメイト ～スケジュールもタスクもメイトと管理～」とは
モチメイト(モンスター)と一緒にタスク管理ができるアプリです。
カレンダーからカテゴリータグや重要度を設定し、効率的にスケジュール管理／タスク管理をすることができます。ブルーダイヤ(有料アイテム)を使用することで、タスクに画像ファイルを添付することも可能です。
また、タスク管理をしながらモチメイトの着せ替えやお部屋の模様替え等のカスタマイズができたり、友達とタスクを共有したりすることもできます。
カレンダーからタスク登録！
お部屋やモチメイトをカスタマイズ！
■「やることモチメイト ～スケジュールもタスクもメイトと管理～」の特徴
・かわいらしいモチメイトがユーザーのタスク管理をサポート
・カテゴリーや重要度等、タスク情報を細かく作成可能
・ブルーダイヤ(有料アイテム)でタスクに画像ファイルを添付
・タスク完了スタンプやクエストによりゲーム感覚でタスク管理が可能
・クエスト報酬でお着替えや家具等のアイテムを交換し、モチメイトやお部屋をカスタマイズ
・フレンド同士でタスク(スケジュール)のシェアが可能
ぜひこの機会に、当アプリをチェックしてみてください。
皆さまのご利用をモチメイトとともにお待ちしております！
■アプリ概要
アプリ名 ：やることモチメイト ～スケジュールもタスクもメイトと管理～
ジャンル ：タスク管理アプリ
価格 ：基本無料(一部有料アイテムあり)
配信開始日：2025年11月12日(水)
対応OS ：iOS／Android
公式サイトURL：
https://sites.google.com/online-it-service.net/home/Steady-IT-Study-App/%E3%82%84%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%83%A2%E3%83%81%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%88
配信URL：
【App Store】
https://apps.apple.com/jp/app/%E3%82%84%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%83%A2%E3%83%81%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%88-%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%82%E3%82%BF%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%82%82%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%88%E3%81%A8%E7%AE%A1%E7%90%86/id6751561486
【Google Play】
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.linkcoltd.motimate