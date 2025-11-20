【常陽銀行】「地域に咲く協創ストーリー」の事例追加公開について

株式会社めぶきフィナンシャルグループ

常陽銀行（頭取 秋野 哲也）は、現在公開中の法人のお客さまとともに取り組んだ課題解決のための各種支援事例を紹介する「地域に咲く協創ストーリー※」（https://www.joyobank.co.jp/enterpri/co-creation/）について、このたび新たな事例を追加公開しました。

当行は、質の高い総合金融サービスの提供を通じ、地域とともに、豊かな未来を創り続けることを目指す金融機関として、お客さまとの「協創」に取り組んでいます。

本取り組みは、お客さまの事業課題を解決することが、ひいては地域社会全体の課題解決につながるとの思いのもと、これまでにお客さまと紡いできたたくさんの「協創ストーリー」を公開することで、他のお客さまの経営課題や社会課題の解決の一助となることを目的としています。初回公開以降、本コンテンツを通じてお客さまから事業承継やDXへの取り組みなどに関する具体的な課題解決へのご相談・お問い合わせをいただいております。

「協創ストーリー」については、これからも順次公開してまいります。

地域に芽吹いたたくさんのストーリーが、やがて各地一面に咲き誇るように、今は小さな一つひとつの想いや取り組みでも、必ず地域にとって大きな活力となります。

当行およびめぶきフィナンシャルグループは、「地域とともにあゆむ価値創造グループ」を長期ビジョンの目指す姿として掲げ、今後ともステークホルダーの皆さまの課題に寄り添い、ともに歩み、解決することで、新たな価値を創造し、地域社会の持続的成長に貢献してまいります。

※各協創ストーリーの詳細は別紙をご参照ください。