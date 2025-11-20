【築野グループ】業界研究イベント “MATSURI” オープン・デー 2025 in 東京大学に出展いたします！

築野食品工業株式会社

イベントのご案内「サステナビリティ × キャリア 」

業界研究イベント “MATSURI” オープン・デー 2025 in 東京大学

企業ブース交流では、築野グループ株式会社のほか、MATSURI担当者（他、研究・事業担当者や人事採用担当者）から直接お話を聞くことができます。弊社が取り組む社会課題の解決に向けた活動にご関心のある方は、ぜひご参加ください。

現場の担当者から生の声を聞ける貴重な機会となっております。

詳細・参加申し込みはこちら： https://x.gd/psN5r

＜開催概要＞

日時：2025年11月25日（火）13:00～17:30（受付開始 12:30）

会場：伊藤国際学術研究センター（東京都文京区本郷7-3-1 東京大学内）地下2階

対象 ：大学生・大学院生（学部・研究科、学年不問）、ポストドクター、社会人

スケジュール：

■第1部：講演および出展企業紹介（13:00～15:00）

講演１. 「事業化」という言葉は気軽に使えなくなる 研究と事業と産業の関係

ちとせグループ Founder & Chief Executive Officer 藤田 朋宏

講演２. One Earth Guardians：バイオものづくりにおける産学協創と教育の新しい形

東京大学 教授／総長特任補佐／大学院農学生命科学研究科 副研究科長 五十嵐 圭日子 様

講演３. わたしたちが見つめる未来 Beauty＆Sustainability

株式会社資生堂 ブランド価値開発研究所グループマネージャー 小口 希 様

出展企業紹介（各社2分）

■第2部：企業ブース交流（15:10～17:30）

ご自身の興味に応じた企業ブースを自由に訪問いただけます。

個別説明プレゼン・質疑応答（各回20分）

・第1ターム 15:10～15:30

・第2ターム 15:35～15:55

・第3ターム 16:05～16:25

・第4ターム 16:30～16:50

・第5ターム 16:55～17:15

■解散・ご退場 （17:15～17:30）

出展予定企業・団体（MATSURIパートナー区分、参画順）：ちとせグループ／日本ガイシ株式会社／株式会社資生堂／花王株式会社／日本製鉄株式会社／株式会社三井住友銀行／日本特殊陶業株式会社／武蔵塗料ホールディングス株式会社／株式会社レゾナック／築野グループ株式会社／ソニー株式会社／東京大学 One Earth Guardians育成機構

参加締切：2025年11月24日（月）17:00

その他：参加無料、服装自由

主催：ちとせグループ

協力：東京大学 One Earth Guardians 育成機構

築野グループとオレオケミカル事業

築野グループは、オレオケミカル事業を1960年に開始。こめ油を精製する過程で発生する副生成物、及び各植物油から発生する副生成物から、脂肪酸、脂肪酸誘導体を製造しております。また、この技術を用いて1990年代より使用済み食用油のリサイクルに役立てております。長きにわたる技術革新を繰り返し、原料から誘導体まで一貫した生産、開発体制を確立しております。樹脂、インキ、加工油、可塑剤、接着剤、石鹸、アスファルト等、数多くの最終製品に、石油由来の代替として利用できるものを開発しています。

事業案内：https://www.tsuno.co.jp/oleo-chemicals/

【築野グループ株式会社の概要】

1947年、和歌山県にて創業。古くから健康と美のシンボルとして親しまれてきた「米ぬか」の高度有効利用、未利用、低利用の使用済み食用油・油滓の循環型有効利用を推進しています。こめ油製造事業、ファインケミカル事業、オレオケミカル事業の3つの事業を通じて、人々の健康や美・環境・食糧自給率の向上に貢献いたします。