『スターシード：アスニアトリガー』がMVNOサービス「LinksMate（リンクスメイト）」のカウントフリーオプション対象コンテンツとして2025年11月20日（木）より追加！

株式会社LogicLinks（以下LogicLinks、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：春田 康一）は、MVNOサービス「LinksMate」において2025年11月20日（木）よりカウントフリーオプション対象コンテンツとして株式会社Com2uS Japan（以下Com2uS、本社： 東京都新宿区、代表取締役 金 鎭用）が提供する『スターシード：アスニアトリガー』を新たに追加することをお知らせいたします。

■新たにカウントフリーオプション対象となるコンテンツを追加

2025年11月20日（木）に新たにカウントフリーオプション対象となるコンテンツを追加いたしました。新規追加対象のコンテンツは以下の通りです。

『スターシード：アスニアトリガー』

＜配信元：Com2uS＞

※上記を含めた、全カウントフリーオプション対象コンテンツの一覧は以下URLにてご確認ください。

⇒https://linksmate.jp/about/countfree/

■「LinksMate」とは

「LinksMate」は、ゲームプレイヤーのためのデータ通信を提供するサービスで、ゲーム・コンテンツ・SNSのデータ通信量のカウントが90%以上OFF（※）になる「カウントフリーオプション」や、対象ゲームと連携することで各ゲームの特典がもらえる「ゲーム連携」を特徴としております。



■「カウントフリーオプション」とは

「カウントフリーオプション」は、対象のゲームやコンテンツ、SNSの通信量カウントが90%以上OFF（※）となるLinksMateが提供するオプションサービスです。

データ通信容量を節約することができ、外出先でのコンテンツダウンロードなども通信量を気にすることなく行うことができます。

また、データ通信容量がなくなり低速データ通信状態になった場合でもカウントフリーオプションをご利用されていれば、対象の通信は高速のままご利用いただけるため、対象外のコンテンツなどで通信容量を使い切った場合でも安心です。

■「スターシード：アスニアトリガー」とは

『スターシード：アスニアトリガー』は、JOYCITYが開発し、Com2uSが全世界に向けて運営するAI美少女キャラクター収集型RPGで、グローバルサービスで支持を得た人気要素をもとに、世界観やストーリー、コンテンツ全般を再構成し、日本のユーザー向けにアップデートしてリリースしたタイトルです。

ゲームの舞台となるのは、人類のいなくなった未来、いつか現れるであろう人を待ち続けながら、独自の発展をしてきた「プロキシアン」と呼ばれるAI少女たちの世界です。

愛情という強い感情から創られ、世界を変えてしまうほどの力を秘めた新たなエネルギー「スターシード」をめぐり、7種の勢力「セブンテーマズ」の魅力的なAI少女と、これに対立する勢力「レッドシフト」が登場します。

プレイヤーは、そんな世界にいきなり召喚され、戸惑いながらも世界を救うカギを握る唯一の人間として、世界の謎を解き明かし、健気に頑張る少女たちと交流し、世界を救うための冒険を繰り広げます。

対応OS： iOS／Android

ダウンロード URL：https://starseedjp.onelink.me/7VB5/tpfham4s



※通信量はLinksMate独自の調査結果に基づき記載しております。コンテンツの内容やゲームアップデートにより通信量がカウントされる場合があります。予めご了承ください。

(C)︎ 2025 JOYCITY Corp. All Rights Reserved. Published by Com2uS Corp.

(C)LogicLinks, Inc.

●株式会社LogicLinks 概要

社名：株式会社LogicLinks

設立：2016年11月25日

資本金：1億2,260万円

代表者：代表取締役社長 春田康一

主な事業：インターネットへの接続サービスの提供、電気通信事業、インターネット電話そのほか情報通信に関するサービス業、ゲームデータ分析業、ゲーム開発サポート業