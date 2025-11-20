人気占い師・ゆうこ学長のタロットスクール「UNLEASH」、4期生入学のお知らせ【累計受講生数450名突破】

株式会社アンリッシュ

300名以上のプロ占い師を育成してきたタロット指導者・ゆうこ学長（株式会社アンリッシュ 所在地：東京都中央区）が運営するタロットスクール「UNLEASH（アンリーシュ）」に4期生が入学したことをお知らせします。

「UNLEASH」は鑑定実績1,400名のゆうこ学長が講師を務める、タロットカードに特化した占いスクールです。2024年の開校以来、多くの受講生を初心者からプロの占い師に育成し、4期生の入学をもって累計受講生は450名を突破しました。

◆ タロットスクール「UNLEASH」について

主宰者のゆうこ学長は、2018年に副業から占い師としての活動を開始。高いリーディング技術と安心感を与えるコミュニケーションで好評を博し、鑑定料3万円でも予約が殺到する人気占い師となりました。2025年9月には初の著書となる『3万円でも予約が止まらない！売れる占い師の話し方・聞き方10のルール(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQ2JCZ6D/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=8WEU50IQFJ9F&dib=eyJ2IjoiMSJ9.k75WFxgL76IZf92lQZR3uA.Vf4ZYWQk1m8YBDpuESww3KqEsXTmzw33-bLh5FBg5Ao&dib_tag=se&keywords=%E3%82%86%E3%81%86%E3%81%93%E5%AD%A6%E9%95%B7&qid=1757332190&sprefix=%E3%82%86%E3%81%86%E3%81%93%E5%AD%A6%E9%95%B7%2Caps%2C364&sr=8-1)』も出版し、占いの仕事と並行してSNSでの発信活動にも積極的に取り組んでいます。

タロットスクール「UNLEASH」は、ゆうこ学長のこれまでの鑑定・発信経験を活かし、プロの占い師を育成するスクールとして2024年8月に開校しました。書籍やSNSでは伝えきれない細かなノウハウに加え、リーディングの個別レッスンや限定動画教材、熱量の高い仲間との勉強会などを通して、理想の占い師になるためのスキルを磨きます。

3期までの受講生を対象に実施したアンケートでは、満足度平均は5段階中4.87となり、また8割の受講生が「成長を実感している」と回答。「スラスラとリーディングできるようになった」「自信を持って鑑定結果を伝えられるようになった」などの感想を多数いただいています。

◆ サポート内容（一部）

◆ 受講生の声

◆ 講師プロフィール

- タロットカード全78枚の完全解説動画- LINEでの個別質問サポート- 受講生限定のタロットの教科書配布- 週1回のリーディング添削- 受講生専用HPでの解説記事（シャッフル方法・スプレッドの選び方・学長オリジナルスプレッドなど）- 週1リーディング勉強会（受講生同士でテーマを提示。録画は無期限視聴可）- 鑑定練習会（月2回、受講生同士でのリーディング・相互フィードバック）- 月1学長占い会（人生相談・使命・本質・運勢等）- タロットカード1枚1枚について丁寧に解説していただき、実践で使える知識として自分の中に落とし込めました。受講前は自信を失いかけていましたが、鑑定スピードが格段に上がり「もっといろんな人を占いたい！」と前向きになれました。- 表現方法の引き出しをたくさん教えてくれるので、受講前と比べて相談者様に伝えたい言葉がぐっと増えました。一見すると質問内容に合わないカードが出た場合でも、細かい背景やアイテムを拾って読み解くコツがわかってきました。- 私は黙々と勉強するタイプなので「スクール形式で大丈夫かな……」と不安でしたが、いざ始まってみるとすごく楽しく学べました。仲間と励まし合ったり、情報交換したりしたことで、1人で学ぶよりも大きく成長できたと感じています。- たくさんの生徒がいるのにも関わらず、毎度丁寧な添削をしてくださり、ゆうこ学長が一人ひとりの成長を心から願っていることが伝わってきます。ゆうこ学長

北海道函館市生まれ。会社員時代、恋人に振られたことをきっかけに四柱推命、タロット占いを受け占いの世界へ。会社員の傍ら、渋谷の占い師に師事し2018年タロット占いを始める。すぐに高い評判を呼び、予約が殺到。これまで個人での鑑定数は1,400名以上。現在は鑑定料3万円の人気占い師として活動する。2024年8月より自身のノウハウを教示するために「占い師育成スクール」を立ち上げる。タロットカードを中心に初心者にもわかりやすい指導を行い、多くの受講生を未経験からプロの占い師へ育てている。これまでの指導実績は300名、年商は1億円を達成。

◆ ゆうこ学長よりコメント

3期までに300名以上の受講生と関わる中で感じているのは、「どの方にも、自分にぴったりの占いスタイルがある」ということです。

「UNLEASH」ではタロットカードの細かい知識はもちろん、リーディング結果の伝え方や信頼されるコミュニケーションのコツまで、“選ばれる占い師”になるための方法を幅広くお伝えします。スクールというかたちだからこそ、一人ひとりの個性に向き合いながら、その人に合ったアドバイスを届けられると感じています。

1人でも多くの方が占いで自分らしく活躍できるように、これからも心を込めてレッスンを続けていきます。

◆ 著書情報

SNSアカウント- LINE公式アカウント（特典資料配布）：https://step.lme.jp/landing-qr/2005281828-y8eRj0pj?uLand=b9GcLW- YouTube：https://www.youtube.com/@yukogakucho_tarot- Instagram：https://www.instagram.com/yukogakuchou_tarot/- note：https://note.com/yuko_gakucho『3万円でも予約が止まらない！売れる占い師の話し方・聞き方10のルール』

著者：ゆうこ学長

発売日：2025年9月12日

仕様：Kindle版／168ページ

定価：500円（税込）

Amazonの購入ページはこちら(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQ2JCZ6D/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=8WEU50IQFJ9F&dib=eyJ2IjoiMSJ9.k75WFxgL76IZf92lQZR3uA.Vf4ZYWQk1m8YBDpuESww3KqEsXTmzw33-bLh5FBg5Ao&dib_tag=se&keywords=%E3%82%86%E3%81%86%E3%81%93%E5%AD%A6%E9%95%B7&qid=1757332190&sprefix=%E3%82%86%E3%81%86%E3%81%93%E5%AD%A6%E9%95%B7%2Caps%2C364&sr=8-1)

【会社概要】

会社名 ：株式会社アンリッシュ

所在地 ：東京都中央区銀座1丁目12番4号 N&EBLD. 6F

設立 ：2025年4月

事業内容：スクール事業、占い事業