11·î21Æü(¶â)¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×¡Ö¥·¥Ê¥â¥íー¥ë¡×¤È¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó¥Õ¥©ー¥«¥¹¡Ù¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ðー¥à¤ò¿·È¯Çä(¿ôÎÌ¸ÂÄê)¡¡¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤âÉ¬¸«¡ª
20Âå～30Âå¤ÎÌÓ·êÇº¤ß¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó¥Õ¥©ー¥«¥¹¡Ù¤òÅ¸³«¤¹¤ë¿·ÆüËÜÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§¸åÆ£ ¹§ÍÎ)¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×¡Ö¥·¥Ê¥â¥íー¥ë¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥¹¥àー¥¹¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ðー¥à¡×¤È¡Ö¥¹¥àー¥¹¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ðー¥à ¥Ç¥£ー¥×¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤ò2025Ç¯11·î21Æü(¶â)¤Ë¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¿·È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ðー¥à
º¸)¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó¥Õ¥©ー¥«¥¹ ¥¹¥àー¥¹¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ðー¥à ¥Ç¥£ー¥×¥Ö¥é¥Ã¥¯(¥·¥Ê¥â¥íー¥ë ¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó)
±¦)¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó¥Õ¥©ー¥«¥¹ ¥¹¥àー¥¹¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ðー¥à(¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó ¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó)
75g¡¿ÀÇ¹þ 2,970±ß
¡Ú¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ðー¥à¤¬ÅÐ¾ì¡Û
º£²ó¤Î¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÌþ¤µ¤ì¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¥Ê¥¤¥È¥ëー¥Æ¥£¥ó¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡£ÀµÌÌ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤¢¤ï¤¢¤ï¤â¤³¤â¤³¤Î¤ªÉ÷Ï¤¾ì¤Ç¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó¥Õ¥©ー¥«¥¹¡Ù¤ÎÄêÈÖ¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥¹¥àー¥¹¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ðー¥à¡×¤Ï¡¢¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤È3ÅÙÌÜ¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤Á¥Ä¥ä¤Û¤Ã¤Ú¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ä¡¢ÂÎ½ÅÂ¬Äê¤Ë¤½¤ï¤½¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ê¤É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥é¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ë¥·¥Ê¥â¥íー¥ë¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥¹¥àー¥¹¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ðー¥à ¥Ç¥£ー¥×¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤âÆ±»þÈ¯Çä¡£¤ß¤ë¤¯¤ÈÃçÎÉ¤¯¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥¿¥¤¥àÃæ¤Î»Ñ¤ä¡¢¥ê¥Ü¥ó¤òÉÕ¤±¤Æ²Ä°¦¤¯¤ª¤ä¤¹¤ß½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤È°ì½ï¤Ë¿´ÃÆ¤à»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤»þ¤Ï¡Ö¥¹¥àー¥¹¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ðー¥à ¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó ¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡¢ ¥·¥Ê¥â¥íー¥ë¤È²Ä°¦¤¯¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤¤»þ¤Ï¡Ö¥¹¥àー¥¹¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ðー¥à ¥Ç¥£ー¥×¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥·¥Ê¥â¥íー¥ë ¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ÚÀäÂÐ¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤¤Qoo10¸ÂÄê¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤âÅÐ¾ì¡ª¡Û
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Qoo10¤Ç¤Ï¡ã¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÉÕ¤¥»¥Ã¥È¡ä¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¡ªÍÆ´ï¤Ë¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈºÂ¤ë¾®¤µ¤Ê¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ä¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßÉÕ¤¶ÒÃå¤Ê¤É¡¢»×¤ï¤º¼ê¤Ë¼è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç2¼ïÎà¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ーÇÛÉÛ¤â·èÄê¡£¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßÉÕ¤¶ÒÃå¡¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー
¡Ú¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¢£¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó¥Õ¥©ー¥«¥¹¡¡¥¹¥àー¥¹¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ðー¥à¡¡¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó ¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó
ÌÓ·êÇº¤ß¤ËÅ¬¤·¤¿£×Àö´éÉÔÍ×¤Î¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ðー¥à¡£ÌÓ·ê¤Î¹õ¤º¤ß¢¨1¥±¥¢¤ò¤·¤Ê¤¬¤é28¼ï¤ÎÊÝ¼¾À®Ê¬¤Ç½á¤¤¤òÍ¿¤¨¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥á¥¤¥¯¤â¥¹¥ë¥Ã¤ÈÍî¤È¤·¤Þ¤¹¡£È©¤ÎÅÚÂæ¤«¤é¥±¥¢¤·¡¢ÌÓ·ê¥¹¥Ã¥¥ê½á¤¤È©¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£
ÍÆÎÌ¡¡¡¡¡§75g
ËÜÉÊ²Á³Ê¡§2,970±ß(10¡óÀÇ¹þ)
¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó¥Õ¥©ー¥«¥¹ ¥¹¥àー¥¹¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ðー¥à(¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó ¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó)
¢£¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó¥Õ¥©ー¥«¥¹¡¡¥¹¥àー¥¹¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ðー¥à ¥Ç¥£ー¥×¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¡¥·¥Ê¥â¥íー¥ë ¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó
¹õ¤º¤ß±ø¤ì½üµîÀ®Ê¬¤ÎÃº¢¨2¤äÅ¥¢¨3¡¢¶â¥Ó¥¿¥ß¥óC¢¨4¤òÇÛ¹ç¡£¤Þ¤¿¡¢³ÑÀò¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ëÈé»é¤ä¥±¥é¥Á¥ó¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë³ÑÀò¥¯¥ê¥¢À®Ê¬¢¨5¤âÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹õ¤º¤ß¢¨1ÌÓ·ê¤Ë¤ªÇº¤ß¤ÎÊý¤ä¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥á¥¤¥¯¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Íî¤È¤·¤¿¤¤Êý¡¢ÌÓ·êÂÐºö¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
ÍÆÎÌ¡¡¡¡¡§75g
ËÜÉÊ²Á³Ê¡§2,970±ß(10¡óÀÇ¹þ)
¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó¥Õ¥©ー¥«¥¹ ¥¹¥àー¥¹¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥Ðー¥à ¥Ç¥£ー¥×¥Ö¥é¥Ã¥¯(¥·¥Ê¥â¥íー¥ë ¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó)
¢¨1 ±ø¤ì
¢¨2 µÛÃåºÞ
¢¨3 Å¥Ãº(ÈéÉæ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°ºÞ)
¢¨4 ¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ó»À¡¢¥³¥í¥¤¥ÉÀ¶â¡¢¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó(ÈéÉæ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°ºÞ)
¢¨5 ¥¸¥«¥×¥ê¥ó»À¥Ý¥ê¥°¥ê¥»¥ê¥ë-6¡¢¥¸¥ª¥ì¥¤¥ó»À¥Ý¥ê¥°¥ê¥»¥ê¥ë-10(³¦ÌÌ³èÀºÞ)
¡Ú¤ªµá¤áÊýË¡¡Û
¡¦2025Ç¯11·î21Æü(¶â)¤è¤êQoo10¡¢Amazon¡¢°ìÉô¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä
¡¦2025Ç¯12·î1Æü(·î)¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó¥Õ¥©ー¥«¥¹¼è°·Å¹¤Ë¤ÆËÜÈ¯Çä
(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662305
¡Ú¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó¥Õ¥©ー¥«¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ø¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó¥Õ¥©ー¥«¥¹¡Ù¤Ï¡¢20Âå～30Âå¤ÎÌÓ·êÇº¤ß¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
°ì¿Í¤Ò¤È¤ê°Û¤Ê¤ëÈ©¼Á¤äÂÎ¼Á¤ò¸¦µæ¤·¡¢¿¢Êª¤Î¥Á¥«¥é¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤¤Èþ¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥â¥¤¥¹¥Á¥ãー¥Ð¥é¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢È©¤Î¿åÊ¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Íð¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ù¥¿¤Ä¤¡¦¥Æ¥«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿È©´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡Ö¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¥é¥¤¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢ÌÓ·ê¡¦È©¥À¥áー¥¸¤ËÃåÌÜ¡£È©ËÜÍè¤Î½á¤¤¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¤Ä¤ë¤ó¤È¤·¤¿·ò¤ä¤«¤ÊÁÇÈ©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¥ó¥Õ¥©ー¥«¥¹¸ø¼°SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Û
Instagram¡¡¡¡ ¡§ https://www.instagram.com/perfectone_focus/
X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§ https://twitter.com/perfectoneFOCUS
TikTok¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://www.tiktok.com/@perfectone_focus
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§ ¿·ÆüËÜÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡§ Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÂç¼êÌç1ÃúÌÜ4-7
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ¸åÆ£ ¹§ÍÎ
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 1992Ç¯3·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ²½¾ÑÉÊ¡¢·ò¹¯¿©ÉÊ¡¢°åÌôÉÊ¤Î´ë²èµÚ¤ÓÄÌ¿®ÈÎÇä¡¦²·ÈÎÇä
URL¡¡¡¡ ¡§ https://corporate.shinnihonseiyaku.co.jp/
¡Ú¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¥Õ¥êー¥À¥¤¥ä¥ë 0120-408-444
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Ê9:00～17:30/ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¤ò½ü¤¯¡Ë
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§ https://www.shinnihonseiyaku.co.jp/