株式会社パソナふるさとインキュベーションが運営する株式会社サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」をテーマにした淡路島にある「AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND」で実施している、11月限定のイベント情報やお得なキャンペーン情報をお知らせいたします。

＜「HELLO KITTY SMILE」 開催イベント＞

住所：兵庫県淡路市野島蟇浦985-1お問合せ：HELLO KITTY SMILE（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-9037営業時間：平日／11：00～18：00、土日祝／10：00～19：00

①ミッションカード 『Birthday MIssion』 概要

期間： 11月1日（土）～11月30日（日）内容： HELLO KITTY SMILEの5つのエリア内にいるスタッフに合言葉「ハローキティ」をお伝えいただくと限定ステッカーをお渡しします。全5種類の限定ステッカーを全て集めると、本イベント限定デザインのハンカチをプレゼント ※無くなり次第終了料金： 1,000円（税込み）※別途施設入場料が必要

②ミニステージ 『ハローキティのBest Friend Forever』 概要

期間：11月3日（月）～11月30日（日）※全5回公演開催時間：15：30～16：00（開場 15：00）場所：HELLO KITTY SMILE 1階「GARDENテラス」内容： ハローキティがHELLO KITTY SMILEのオリジナル楽曲“Motto Motto Smile”を披露。また、ご参加いただいたお客様にステージのお姉さんがオリジナルダンスをレクチャーし、ハローキティへダンスのプレゼント！料金： 無料※4歳以上の方はワンオーダーをお願いします ※別途施設入場料が必要

③レストラン玉手箱 『ハローキティのバースデーケーキ』キャンペーン

期間： 11月1日（土）～11月30日（日）内容： HELLO KITTY SMILEの2階「竜宮レストラン玉手箱」にてハローキティのバースデーを祝して11月限定スイーツ「ハローキティのバースデーケーキ」を発売いたします。さらに、期間中に本ケーキをご注文いただいた方限定で乙姫の衣装を着たハローキティが描かれたポストカードをプレゼントいたします。料金： ２,000円（税込み）※別途施設入場料が必要 ※ポストカードはなくなり次第終了

＜「HELLO KITTY SHOW BOX」 開催イベント＞

住所：兵庫県淡路市野島平林177-5お問合せ：HELLO KITTY SHOW BOX／HELLO KITTY APPLE HOUSE（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-9037営業時間： ＜HELLO KITTY SHOW BOX＞ランチ公演／11：00～13：30、カフェ公演／14：00～17：00 ※カフェ公演は第1部 14：00～15：30、第2部 15：30～17：00の2部制＜HELLO KITTY APPLE HOUSE＞ 11：00～17：00

④HELLO KITTY SHOW BOX 『ハローキティのバースデーグリーティング』

期間： 11月1日（土）～11月30日（日）内容： 「HELLO KITTY SHOW BOX」のランチ公演・カフェ公演にて、期間中ハローキティへのお祝いのお花を購入いただいたお客様を対象に、ショー後のグリーティング時にハローキティへ花束をプレゼントできるイベントを開催いたします。さらに、ご参加いただいた方には、本イベント限定のオリジナルダイカットステッカーをプレゼントいたします。 料金： フラワー1本500円/ミニブーケ3,000円景品： HELLO KITTY APPLE HOUSEオリジナルダイカットステッカー1種またはオリジナルダイカットステッカー全5種＋ハローキティ 缶 ※料金によって変動場所： HELLO KITTY SHOW BOX

⑤ランチタイムショー『Hello Kitty Fantastic Parties‼』 11月公演

期間： 11月１日（土）～ 11月30日（日）内容： 『Hello Kitty Fantastic Parties‼』では10月から12月まで毎月演目が変わる特別シーズンです。11月の公演では、「聖者の行進」や「Sing Sing Sing」など誰もが 知る楽曲を始め、ハローキティのバースデーをイメージした大人から子供までお楽しみいただける全6曲を披露いたします。時間： 11：00～13：30（開場11：00、最終入場12：00） 料金： 大人／3,500円、子ども（4～12歳）／2,500円 ※すべて税込価格 ※お好きなフードメニューも別途追加料金でご注文可能※1ドリンク・グリーティング料金・HELLO KITTY APPLE HOUSE入場料を含む楽曲： 聖者の行進、Sing Sing Singなど全6曲

