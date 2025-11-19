■ 全国の自治体・企業・クリエイターが参加する“公民連携文化祭”が今年も開催

第4回メタリア総合文化祭実行委員会（所在地：山口県下関市）は、2025年11月24日（月祝）に「第4回メタリア総合文化祭 - Metarea Fes 2025」を開催します。本イベントは、メタバース（Metaverse）とリアル（Real）を掛け合わせた文化祭として2022年にスタートし、今年で4回目の開催を迎えます。行政・企業・教育機関・クリエイター・ご当地VTuberが連携し、地域課題の共有・シティプロモーション・若者支援・文化醸成など、多層的な取り組みを実施します。今年は、総務省、全国自治体、地域メディア、若者支援機関、そして全国のご当地VTuberが参加し、「メタバース×地方創生」をテーマに多様なプログラムを展開します。

■ 開催概要

イベント名： 第4回 メタリア総合文化祭 - Metarea Fes 2025日 時： 2025年11月24日（月祝）リアル会場： HACORI 豊前田（山口県下関市豊前田町）メタバース会場： cluster（スマートフォン・PC・VRから参加可能）主 催： 第4回メタリア総合文化祭実行委員会リアルとメタバースの同時開催により、遠隔地からも参加できる新しい地域交流・文化体験を提供します。

■ 主なプログラム

◎ 公民連携EXPO①総務省 × 株式会社パソナ × VR研究者社会課題解決に向けたメタバース活用セッション行政・民間・ユーザーが登壇し、メタバースの利活用による社会的価値と地域活性化の可能性を議論します。◎ 公民連携EXPO②大阪わかものハローワーク × LiveHUBしものせき若者支援・移住支援の現場から考えるメタバース施策オンライン相談・UIJターン支援の最新事例を共有します。◎ 公民連携EXPO③本州四端協議会 × ご当地VTuber本州最北・最南・最東・最西端をつなぐ観光DXプロジェクト初公開4自治体とご当地VTuberが連携し、360度映像・3D/VRによるイマーシブ観光コンテンツ・地域の名産・文化紹介をメタバースで同時発信します。◎ 公民連携EXPO④下関市 × 東かがわ市 × ご当地VTuber次世代シティプロモーションの可能性行政とクリエイターによる地域発信の実例と、VTuberの持つ共感力・発信力を解説します。◎ 公民連携EXPO⑤関門ON AIR × ご当地VTuberネットラジオ×メタバースの特別生中継企画NEXCO西日本が運営するネットラジオ「関門ON AIR」とのコラボ企画を実施。地域魅力や活動背景について、MC・ノッポ氏、ご当地VTuber、警戒ブロオドキャストCHERRYがトークを展開します。◎ バーチャル学生交流会全国の高校・中高一貫校が参加し、地域・メタバース・暮らしに関する共同研究を発表します。

■ ご当地VTuberアンバサダーが多数参加

■ ご当地VTuberアンバサダーが多数参加北海道・東北・関西・中国・四国など、全国各地からご当地VTuberがアンバサダーとして参加。地域の食・文化・街並みなどを独自の視点で紹介し、メタバース空間でも地域の魅力を発信します。参加アンバサダー：・旭川ユカラ（北海道）・リンコナ（青森県）・岩桐ゆかな（岩手県）・蓮桜みこね（秋田県）・がおりん（和歌山県）・瀬戸兎ゆめ（香川県）・高ノ瀬凛（山口県）

■ リアル会場「HACORI豊前田」へのアクセス

所在地： 山口県下関市豊前田町2丁目1-15 SMAビル 2階 最寄り交通機関：JR「下関駅」から徒歩約9～12分。車の場合：「下関IC」から約10分。※ 館内駐車場はありません。周辺の有料パーキングをご利用ください。ご注意： イベント当日は交通・駐車の混雑が予想されます。公共交通機関のご利用をおすすめいたします。

■ メタバース会場への参加方法

メタバースプラットフォーム「cluster」より、スマートフォン・PC・VRデバイスから参加可能。アバターで展示やステージを巡ることができます。

■お問い合わせ

メタリア総合文化祭実行委員会Mail：info@metareafes.comX（旧Twitter）：https://x.com/metareafes公式サイト：https://www.metareafes.com/