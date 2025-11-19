リゾーツ琉球株式会社（沖縄県豊見城市、代表：兼城賢成）が運営する “朝食にこだわりぬいたホテル” 『The BREAKFAST HOTEL 福岡天神』では、2025年12月1日（月）～25日（木）の期間、クリスマスのごちそうを朝から楽しめる期間限定ブッフェ「ウィンター・ホリデー・ブレックファースト」を開催します。

＜注目ポイント＞

① 予約が取れないほど人気の“朝食ホテル”で、冬限定クリスマスブッフェが登場② ローストチキン、華やかな前菜、濃厚海老スープ、特製モンブランなど “朝食ホテル”のシェフが手がける豪華メニューが勢揃い

『The BREAKFAST HOTEL（BFH）』の朝食は、1日4回転するほど多くのお客様にご好評をいただいており、SNSでも「この豪華さでこの値段はお得すぎる！」「最高レベルのビジホ朝食」などの声が寄せられ、“朝食にこだわりぬいたホテル”として高い評価をいただいています。この度、『BFH福岡天神』では、12月1日（月）～25日（木）の期間限定で、“朝からクリスマス気分”を味わえる華やかなブッフェ「ウィンター・ホリデー・ブレックファースト」を提供します。ハーブ薫るローストチキンをはじめ、宝石のように彩り豊かな前菜、心温まる濃厚な海老スープ、そしてシェフ特製のクリスマスモンブランなど、華やかなクリスマスメニューをお好きなだけお楽しみいただけます。

■ウィンター・ホリデー・ブレックファースト｜メニュー紹介

“朝食にこだわり抜いたホテル”のシェフが手がける、“朝からクリスマス気分”を味わえる冬限定メニュー。クリスマスならではの豪華で華やかな美食を、多彩にご用意しました。

① 主役の一品｜「ハーブ薫る 鶏のクリスマス・ロースト」

ハーブでじっくりとマリネし、しっとりと焼き上げたローストチキン。食べやすいスタイルに仕上げており、焼きたてのジューシーな味わいをお楽しみいただけます。

② 冬の定番｜「ラザニア・ディ・ナターレ」

イタリアの伝統を感じる、濃厚でクリーミーなラザニア。層を重ねた旨みとコクが広がる、満足感のある一皿です。

③ 華やかな前菜 ＆ シーフードセレクション

クリスマス限定のサーモンカルパッチョ「ノエル・サーモン・ルージュ」、“和”と“伊”が融合した新感覚のタタキ「カツオ・コン・ヴェルデ ～香草薫る炙りタタキ～」、色彩豊かなクリスマスリース仕立てのサラダ「サラダ・ド・ノエル」。このほか、「ムール・エ・アロマ」や「鰆のロースト 赤と緑のクリスマスソース」など、まるで宝石のような料理の数々がブッフェ台を彩ります。

④ シェフ特製クリスマスデザート

シェフが腕を振るう「クリスマスモンブラン」をはじめ、華やかなデザートをブッフェ形式でお楽しみいただけます。

ほかにも、濃厚なエビの旨みが凝縮された「ビスクスープ」、体を芯から温めるホットスパイスワイン「グリューワイン」など、さまざまなメニューをお楽しみいただけます。

The BREAKFAST HOTEL 福岡天神

福岡・天神南駅から徒歩5分に位置する「The BREAKFAST HOTEL 福岡天神」では、朝のひとときを特別に彩る朝食をご用意しています。地元・九州産の新鮮な野菜をふんだんに使ったチョップドサラダは、200通り以上の組み合わせで自分好みにカスタマイズ可能。博多和牛のローストビーフや石窯で焼き上げる香ばしいサンドウィッチは、目でも楽しめる贅沢な一皿です。さらに、お好きなフルーツと野菜で作る出来立てスムージーや、飲み放題のスパークリングワインなど、朝から体と心を満たす多彩なメニューを取り揃えており、特別な朝の時間をお楽しみいただけます。

所在地：福岡県福岡市中央区春吉3丁目23-3電話：092-291-4123公式サイト：https://www.resorts.co.jp/fukuoka-tenjin

The BREAKFAST HOTEL 施設一覧

■The BREAKFAST HOTEL福岡中洲所在地：福岡県福岡市博多区中洲3丁目6-19電話：092-291-4123公式サイト：https://www.resorts.co.jp/fukuoka-nakasu

■The BREAKFAST HOTEL PORTO石垣島所在地：沖縄県石垣市登野城86電話: 0980-87-9010公式サイト：https://www.resorts.co.jp/ishigakijima

■The BREAKFAST HOTEL MARCHE石垣島所在地：沖縄県石垣市大川217電話: 0980-84-2200公式サイト：https://www.resorts.co.jp/marche-ishigakijima