株式会社ペイメントフォー、ロングランプランニング株式会社による共同サービス「チケットペイ/カンフェティ版」の無料オンラインセミナーが2025年12月10日（水）13:00-14:15に開催されます。

＜概要＞株式会社ペイメントフォーが提供するチケット販売サービス「チケットペイ」、ロングランプランニング株式会社が提供するチケット購入サイト「カンフェティ」、実績ある2社の共同サービス「チケットペイ/カンフェティ版」について、サービス検討中、サービス利用中の方に無料でオンラインセミナーを開催することになりました！イベントでのチケット販売について、ぜひご検討いただけるよう、両サービスの機能、特徴をわかりやすくご説明できる機会になりましたら幸いです。＜開催時期＞2025年12月10日（水）13:00-14:15＜セミナー手法＞オンラインを想定参加費は無料、事前登録制以下URLよりご登録をお願い申し上げます。ご登録後、参加用URLをお送りします。https://weborder.payhub.jp/entry/3561＜登壇者（予定）＞・株式会社ペイメントフォー マネージャー／チケットペイ担当 石丸 哲平サービス立ち上げ初期メンバーとして、事業成長に貢献。自身の趣味でもある特撮やアニメ系イベントを担当。副業では、イベントプランナーとして企画から主催、司会進行役、登壇を務める。・ロングランプランニング株式会社ゼネラルマネージャー／カンフェティ担当 小森 和博1994年に演劇集団キャラメルボックスの製作部に所属。映像、物販、票券、 宣伝広報などの業務に従事。2017年よりロングランプランニング株式会社に入社。カンフェティの旅行事業、チケット販売事業、SNS宣伝サービスの企画・運営を担当。

＜時間割（予定）＞13:00～13:10：登壇者紹介13:10～13:30：チケットペイについて紹介 ・事前販売のメリット ・簡単・便利にチケットをお申込み、お支払い ・全国のファミリーマート、セブンイレブンでチケット発券！13:30～13:50：カンフェティについて紹介 ・チケット補償サービス ・無料託児サービス ・福利厚生（カンフェティクラブオフ）サービス 13:50～14:00：＜チケットペイ/カンフェティ版＞について14:00～14:15：質疑応答、終了

■担当者より一言 チケットペイ：チケットペイです。チケット販売、弊社サービス、カンフェティ様と合わさることのメリットがたくさんございます。この度のセミナーにご参加いただき、イベント、公演に是非お役立ていただけましたら幸いです。 カンフェティ：カンフェティです。長年のチケット販売サービスをご提供の中で、チケットペイ様とご一緒することで、イベント主催者様にどのようなメリットをご提供できるのか、これまでの実績とチケット販売以外にも多様な特典などについてもご紹介するこでお役立ていただけましたら幸いです。

■チケット販売サービス『チケットペイ』とはイベント主催者がWEBから登録するだけで簡単にチケットが販売できるサービスです。リアル・オンライン両方のイベントに対応、販売手数料は売れた分だけ、リアルタイムで内容編集や販売状況の確認も可能です。音楽・イベント・スポーツはもちろんのこと、個人主催のイベントから大規模な入場管理システム構築も可能です。サービスサイト：https://lp.ticketpay.jp/■株式会社ペイメントフォーについて「テクノロジーでお金と経済のあり方を変える」をミッションに掲げ、決済機能に加え、業務効率化を実現する独自のソリューションを展開するペイメントソフトウェアカンパニーです。会社名：株式会社ペイメントフォー所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア代表者：代表取締役社長 山粼 祐一郎設立日：1999年3月19日資本金：11億3,478万円URL：https://www.paymentfor.com/■チケット購入サイト「カンフェティ」とはエンタメ好きが集うチケットサイト「カンフェティ」は、チケット販売を企画する主催者向けに、コンビニ発券、電子チケット、店舗販売、動画配信、電話受付など、最も効果的な販売プランを提供しています。チケット購入者には、チケット補償、託児無料、優待サービスなど実用的な特典が付くなど、チケットが「売れる」ための購入者ファーストを徹底しています。チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典：https://service.confetti-web.com■ロングランプランニング株式会社について2004年の創業以来「エンタテインメントを、もっと身近なものに。」という理念のもとに、日本のエンタテインメント産業の市場規模拡大を目指して日々取り組み、イベント主催者への興行支援を行っています。会社名：ロングランプランニング株式会社所在地：〒162-0828 東京都新宿区袋町25番地代表者：代表取締役 榑松 大剛(くれまつ ひろたか)設立年：2004年2月20日資本金：3千万円主な事業：劇場フリーペーパー「カンフェティ」の発行チケット販売サイト「カンフェティ」の運営その他興行支援、イベント主催者のサポート業務旅行業ディスカウントチケットストア「TKTS」の運営URL：https://longrun.biz/■本件に関するお問合せ株式会社ペイメントフォーチケットペイグループmail：ticket@paymentfor.com

