小豆島リトリーツ株式会社は一棟貸し宿『お屋敷ステイ幸（こう）』を創設し、CAMPFIREでクラウドファンディングを開始いたしました。実施期間は11月末までとなります。支援者限定の“ご支援額の2倍相当の宿泊クーポン”を用意し、期間・枚数を限って提供いたします（適用条件についてはプロジェクトページにて明記しております）。滞在を通じて旅の拠点を創出し、観光から雇用へつなげることで、島に新たな仕事と挑戦の機会を生み出します。

https://camp-fire.jp/projects/855255/view

本プロジェクトの根底にあるのは、「一人でも多くの方に小豆島を好きになってほしい」という願いと、その先にある目的――島で育つ子どもたちが「いつかまた戻りたい」と思える未来を創出することを目指しております。観光の質を“日帰り”から“滞在”へと向上させ、地域の文化・自然・暮らしを体感できる時間を増やすことで、若者が「島で働きたい」と感じる選択肢を拡大いたします。

『お屋敷ステイ幸』は一日一組限定・最大9名でご利用いただける一棟貸しの古民家でございます。寝室は4室、キッチンとリビング、トイレは2室を備え、家族や仲間と気兼ねなく過ごせる完全プライベート空間をご用意いたしました。

邸宅内では、地元料理人によるプライベートシェフサービスの手配も可能で、特別な一夜を彩ります。半露天風呂とサウナで心身を整えた後は、宿泊者専用の蔵BARや月見台で、静けさと星空に浸る“島時間”をお楽しみください。

坪庭を望む半露天風呂や一人用のフィンランド式サウナ、築150年の蔵を改装したBARスペース、約925坪の庭園と畑、鶏小屋では、季節の収穫や卵拾いなど、暮らしに触れる体験ができます。チェックイン前後の島内送迎やお買い物への立ち寄り等、旅の導線もしっかりとサポートいたします。

料金の目安は2名まで一泊82,000円（季節変動あり）、3名以上は1名あたり15,000円追加となります。プライバシーと静けさを重視し、地域特有の食材や風景、人との出会いを通じて「暮らすように泊まる」体験を設計しております。

支援者向け“ご支援額の2倍相当”の宿泊クーポンは、支援が実際の滞在に直結し、メリットをその場で実感できる仕組みとして設計いたしました。対象期間・数量・予約方法などの条件はプロジェクトページで公開し、わかりやすく透明性の高い運用を行います。さらに、活動報告で進捗を丁寧に共有し、完成までの歩みを支援者とともに分かち合っていきます。いただいたご支援は、内外装の最終調整や備品の拡充、安全性向上、体験プログラムの整備に充てさせていただきます。観光の受け皿を整えることは、清掃・運営・ガイド・食の仕入れなど多様な仕事の創出につながり、若い世代の挑戦の場にもなります。

小豆島の記憶と暮らしの温度を宿で体感し、観光から雇用へ、そして子どもたちの未来へ――この循環をいまここから始めます。CAMPFIREのプロジェクトページから、物語に参加し、島の挑戦を後押ししてください。限定クーポンは枚数限定です。どうぞお早めにご確認・ご支援ください。

【施設概要】施設名：お屋敷ステイ幸（こう）／英表記：Oyashiki Stay Ko所在地：〒761-4421 香川県小豆郡小豆島町苗羽甲1476間取り：寝室4部屋、フルキッチン、ダイニング、リビング、クローク、トイレ2室、半露天風呂、サウナ、シャワー室、蔵BAR公式サイト：

https://oyashiki-stay.com

■本件に関するお問い合わせ先■小豆島リトリーツ株式会社担当 ：加藤 直樹TEL ：050-5364-0478MAIL ：info@oyashiki-stay.com