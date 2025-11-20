SKINNYDIP LONDONから『おしゃれキャット』“マリー”のコラボコレクションが登場！冬にぴったりなブルー基調のデザイン！

株式会社エスツー・ラボ

ロンドン発のライフスタイルブランド「SKINNYDIP LONDON」（本社：英国ロンドン）は、ディズニー・アニメーション映画『おしゃれキャット』に登場する子ネコ、「マリー」をモチーフにした2025Winterスペシャルエディションを、全国のPLAZA、PLAZA オンラインストアにて先行発売いたします。

日本での販売およびプロモーションは、SKINNYDIP LONDONの日本正規販売代理店である、株式会社エスツー・ラボ（本社：愛知県一宮市、代表取締役：米川 実）が担当いたします。

本コレクションではブルーをテーマカラーに採用。

透明感のあるホログラフィックやグリッターをふんだんに使用し、ウィンターシーズンにぴったりな”きらめき感”でデザインした大人かわいいコレクション。SKINNYDIP LONDONらしい煌びやかで遊び心のあるデザインに包まれた、 おすまし顔のマリーが可愛い、ひとめぼれ間違いなしのアイテムです。

ラインナップには、SKINNYDIPを代表するアイテムのiPhone用ケースをはじめ、ワイヤレスイヤホンケース、ビーズフォンストラップ、ポーチなど、日常を彩るアイテムが勢揃い。

SKINNYDIPらしい遊び心あるレイアウトと質感の組み合わせで、秋冬の煌びやかな街中にも合う洗練された存在感をデザインで表現しました。毎日のコーディネートのアクセントやギフトアイテムとしてもおすすめです。



本コレクションのデザインはすべてロンドン本社のデザインチームが特別に企画・制作しています。

■発売情報

2025年11月21日（金）より全国のPLAZA、PLAZA オンラインストアにて順次先行発売開始

2025年12月6日（土）よりSKINNYDIP 公式オンラインストア他にて一般販売開始

※一部店舗では取り扱いがない場合がございます。

※店舗により、取り扱い商品が異なる場合がございます。

※発売日は店舗により異なります。

■アイテムラインナップ（価格はすべて税込）

・iPhone用ケース（全２種）：3,960円

販売サイズ：14、15、15Pro、16、16Pro、17、17Pro用

※PLAZA・MINiPLAお取り扱いサイズ：15、16用

（PLAZA オンラインストアのみ 15、15Pro、16、16Pro用）

・ビーズフォンストラップ（全２種）：2,420円

・ワイヤレスイヤホンケース（全２種）：2,970円

・ハンガーチャーム（全１種）：2,970円

・ポーチ：2,640円（全１種）

・ミニポーチ：2,420円（全１種）

■SKINNYDIP LONDON

SKINNYDIP LONDON（スキニーディップ ロンドン）は、2011年にロンドンで創立されたライフスタイルブランド。モバイルアクセサリー、バッグ、ファッション雑貨、ホームグッズなどを展開し、世界中のファッションラバーから支持を集めています。

ユニークで遊び心あふれるデザインと、トレンドを取り入れたアイテムラインナップが魅力。モバイルアクセサリーは特に人気が高く、世界各国で販売されています。

日本公式Instagram：https://www.instagram.com/skinnydipjapan/

日本公式X（旧Twitter）：https://x.com/SkinnydipJapan

日本公式オンラインストア：https://www.skinnydip.co.jp/



(C) Disney