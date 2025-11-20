タカネットサービス、加藤世峰選手とアスリート支援契約を締結

■背景

株式会社タカネットサービス

タカネットサービスは、トラック・商用車の販売・買取・リース・レンタルなど、車両に関わる幅広いサービスを通じて、物流インフラを支えています。

当社が掲げるスローガン「自分を超える、次のステージへ。」には、常に挑戦を続ける姿勢を大切にし、前へ進む人を応援したいという想いが込められています。この想いと、競技に真摯に向き合い限界に挑み続ける加藤選手の姿勢が合致し、今回の契約締結に至りました。

■加藤 世峰（かとうよね）選手 プロフィール

氏名 ：加藤 世峰

生年月日：2010年3月5日生

出身 ：愛知県

所属：鹿沢レーシングプレイス

競技 ：アルペンスキー

主な戦績：

2025 全国中学校スキー大会 SL 3位・GS 9位

2025 JOCジュニアオリンピックカップ GS 3位

2026 全日本スキー連盟 アルペン 強化指定D

■加藤 世峰選手のコメント

このたびは、私の活動を応援していただき誠にありがとうございます。

昨年度の全国中学スキー大会では3位という結果を得ることができました。

まだまだ通過点だと感じています。

今年からは高校生として新しいステージに挑戦しています。競技者としての幅を広げ、全国の頂点を目指して全力で取り組んでいきます。応援してくださる皆さまに良い報告ができるよう、これからも一歩一歩成長していきます。

【会社概要】

会社名：株式会社タカネットサービス

所在地：〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目6番4号みなとみらいビジネススクエア

代表取締役：西口高生

コーポレートサイト https://takanet-s.com/ (https://takanet-s.com/)

ニュースルーム https://takanet-s.pr-asy.com

【本件についてのお問い合わせ】

株式会社タカネットサービス

担当：管理本部 宝田（たからだ）

TEL :045-264-4498（部署直通）

月～金曜 10:00～18:00（祝日、年末年始を除く）

URL : https://takanet-s.com/contact



