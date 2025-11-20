タカネットサービス、加藤世峰選手とアスリート支援契約を締結
■背景
タカネットサービスは、トラック・商用車の販売・買取・リース・レンタルなど、車両に関わる幅広いサービスを通じて、物流インフラを支えています。
当社が掲げるスローガン「自分を超える、次のステージへ。」には、常に挑戦を続ける姿勢を大切にし、前へ進む人を応援したいという想いが込められています。この想いと、競技に真摯に向き合い限界に挑み続ける加藤選手の姿勢が合致し、今回の契約締結に至りました。
■加藤 世峰（かとうよね）選手 プロフィール
氏名 ：加藤 世峰
生年月日：2010年3月5日生
出身 ：愛知県
所属：鹿沢レーシングプレイス
競技 ：アルペンスキー
主な戦績：
2025 全国中学校スキー大会 SL 3位・GS 9位
2025 JOCジュニアオリンピックカップ GS 3位
2026 全日本スキー連盟 アルペン 強化指定D
■加藤 世峰選手のコメント
このたびは、私の活動を応援していただき誠にありがとうございます。
昨年度の全国中学スキー大会では3位という結果を得ることができました。
まだまだ通過点だと感じています。
今年からは高校生として新しいステージに挑戦しています。競技者としての幅を広げ、全国の頂点を目指して全力で取り組んでいきます。応援してくださる皆さまに良い報告ができるよう、これからも一歩一歩成長していきます。
【会社概要】
会社名：株式会社タカネットサービス
所在地：〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目6番4号みなとみらいビジネススクエア
代表取締役：西口高生
コーポレートサイト https://takanet-s.com/ (https://takanet-s.com/)
ニュースルーム https://takanet-s.pr-asy.com
【本件についてのお問い合わせ】
株式会社タカネットサービス
担当：管理本部 宝田（たからだ）
TEL :045-264-4498（部署直通）
月～金曜 10:00～18:00（祝日、年末年始を除く）
URL : https://takanet-s.com/contact