タカネットサービス、加藤世峰選手とアスリート支援契約を締結

株式会社タカネットサービス

■背景


　タカネットサービスは、トラック・商用車の販売・買取・リース・レンタルなど、車両に関わる幅広いサービスを通じて、物流インフラを支えています。


　当社が掲げるスローガン「自分を超える、次のステージへ。」には、常に挑戦を続ける姿勢を大切にし、前へ進む人を応援したいという想いが込められています。この想いと、競技に真摯に向き合い限界に挑み続ける加藤選手の姿勢が合致し、今回の契約締結に至りました。





■加藤 世峰（かとうよね）選手 プロフィール


氏名 ：加藤 世峰


生年月日：2010年3月5日生


出身 ：愛知県


所属：鹿沢レーシングプレイス


競技 ：アルペンスキー



主な戦績：


2025　全国中学校スキー大会　SL 3位・GS 9位


2025　JOCジュニアオリンピックカップ　GS 3位


2026　全日本スキー連盟 アルペン 強化指定D


■加藤 世峰選手のコメント


このたびは、私の活動を応援していただき誠にありがとうございます。


昨年度の全国中学スキー大会では3位という結果を得ることができました。


まだまだ通過点だと感じています。


今年からは高校生として新しいステージに挑戦しています。競技者としての幅を広げ、全国の頂点を目指して全力で取り組んでいきます。応援してくださる皆さまに良い報告ができるよう、これからも一歩一歩成長していきます。


【会社概要】

会社名：株式会社タカネットサービス


所在地：〒220-0012　神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目6番4号みなとみらいビジネススクエア


代表取締役：西口高生


コーポレートサイト　https://takanet-s.com/ (https://takanet-s.com/)　


ニュースルーム　 https://takanet-s.pr-asy.com



【本件についてのお問い合わせ】 　

株式会社タカネットサービス


担当：管理本部　宝田（たからだ）


TEL :045-264-4498（部署直通）


月～金曜　10:00～18:00（祝日、年末年始を除く） 　


URL : https://takanet-s.com/contact