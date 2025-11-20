東大阪発ピックルボールブランド「TOCO」誕生

ビーズ株式会社

ビーズ株式会社（所在地：大阪府東大阪市、代表取締役：大上 響）は、ピックルボールブランド「TOCO（トコ）」を新たに立ち上げ、第一弾製品となるパドル3機種を2025年11月20日（木）よりAmazonほかにて発売します。

現在、国内のピックルボール用品市場は海外ブランドが中心であり、広告費や輸入コストが価格に反映されることで、プレイヤーの選択肢が限られ、高額になりがちな構造があります。

「TOCO」は、挑戦のハードルを下げる「適正価格」と品質を両立する日本発ブランドとして、純粋な楽しさを体験できるエントリーモデルから、競技者向けの高性能モデルまで、国内プレイヤーの多様なニーズに応えるラインナップを提供します。

■ ブランド立ち上げの背景：「挑戦のスタートを、もっとやさしく。」

ピックルボールは米国を中心に急速に人気が拡大し、日本国内でも競技人口が増加傾向にあります。しかし、用品の多くは海外ブランドであり、プレイヤーは高価格帯の製品を選択せざるを得ない状況がありました。

TOCOは、すべての人が気軽にスポーツの一歩を踏み出し、続けられる環境をサポートしたいという想いから生まれました。ブランド名「TOCO」は、歩きはじめの「とことこ」という音に加え、「To Create Opportunity（きっかけを生み出す）」と「To Continue Onward（前へ進み続ける）」という二つのメッセージが込められています。

市場の価格構造を見直し、高品質ながらも挑戦しやすい価格帯を実現することで、ピックルボールの普及と、プレイヤーの“次の一歩”を照らすブランドとなることを目指します。

■ 第一弾ラインナップの特長

第一弾として、プレースタイルやレベルに合わせて選べる3機種のパドルを同時発売します。

1. EMBER (TPR-101) ：はじめの一本を、ここから。

ピックルボールの純粋な楽しさを誰もがすぐに体験できるように設計されたエントリーモデルです。

扱いやすい軽量設計と、ボールを心地よく弾き返すグラスファイバーフェイスを採用。ラリーが続く楽しさを提供します。

特徴: 扱いやすい軽量設計、寛容性の高い14mmポリマーコア、グラスファイバーフェイス

製法: コールドプレス製法

参考価格: 7,800円（税込）

2. EVOL (TPR-501) ：精密、という名の進化。

ショットの精度を極限まで高め、ゲームを支配するために生まれたコントロールモデルです。

ハンドルまで一体成型する「ユニボディ・サーモフォームド構造」と、東レ製「T700 RAWカーボン」フェイスが、ブレない安定感と強烈なスピン性能を発揮。シリーズ最厚の16mmコアが相手の強打を吸収し、正確なショットを可能にします。

特徴: ユニボディ・サーモフォームド構造、T700 RAWカーボンフェイス、16mm厚コントロールコア

参考価格: 24,800円（税込）

3. FORZA (TPR-502) ：パワーがゲームを支配する。

最大限のパワーとスピン性能を追求した、攻撃的なオフェンスモデルです。

「ユニボディ・サーモフォームド構造」と「T700 RAWカーボン」フェイスがパワーロスを最小限に抑え、14mm厚コアが圧倒的な反発力を生み出します。ボールを瞬時に弾き返し、相手に反応の時間を与えません。

特徴: ユニボディ・サーモフォームド構造、T700 RAWカーボンフェイス、14mm厚パワーコア

参考価格: 24,800円（税込）

■ 今後の展望

TOCOは、今後パドルラインナップの拡充や関連ギア、アパレル、バッグなどの開発を進めるとともに、ブランドミッションである「挑戦のスタート」を支援するプログラムやコミュニティ活動も展開予定です。

また、TOCOブランドの製品をお取り扱いいただける実店舗の販売パートナー様や、ピックルボールの普及活動にご協力いただけるパートナー様も併せて募集しております。

■ 製品仕様一覧

[表: https://prtimes.jp/data/corp/91052/table/222_1_c1b915e29b6e0f5e7d6e4952462dbdd2.jpg?v=202511210357 ]

【本件に関する読者・報道関係者様からのお問い合わせ先】

ビーズ株式会社

（お問い合わせフォーム）

https://inquiry.be-s.co.jp/corporates

【会社概要】

会社名： ビーズ株式会社

所在地： 〒577-0063 大阪府東大阪市川俣1丁目14番33号

代表者： 代表取締役 大上 響

ブランドサイト： https://www.toco-sports.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/toco.sports/