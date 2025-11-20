元東レ副社長 阿部晃一氏を特別顧問に招聘

株式会社ドリームインキュベータ

株式会社ドリームインキュベータ（東京都千代田区、代表取締役社長 三宅孝之）は、2025年12月1日付で、阿部晃一氏を特別顧問として招聘することといたしましたのでお知らせします。

阿部氏は、東レ株式会社で高分子物理を軸にしたフィルムの研究に従事し、その後、東レのCTOとして基礎研究から全事業分野のグローバルな東レグループの研究・技術開発を統括されてきました。多様な分野のアカデミアやパートナーとのネットワークや豊富な知見と経験を有し、日本を代表する技術経営（MOT）の第一人者である同氏を特別顧問に迎え、日本の製造業や分野の枠を超えた、新たな事業や産業の創造を加速させるとともに、当社のミッションである「社会を変える 事業を創る。」を邁進してまいります。

■ 阿部 晃一 氏 略歴[表: https://prtimes.jp/data/corp/10437/table/206_1_7a913775fb0502ff0d8f0bcb5fa8ec0f.jpg?v=202511210357 ]■株式会社ドリームインキュベータについて

ビジネスにおける最も普遍的で有益な戦略コンサルティングスキルと、インキュベーションで培われたリアルかつ当事者的な経営力を融合することにより、「社会を変える 事業を創る。」をミッションに、新たな事業や産業の創造・成長支援を行う「The Business Producing Company」です。

