【EA7 エンポリオ アルマーニ】 ミラノ ・コルティナ 2026 イタリア代表公式ユニフォームを発表

ジョルジオ アルマーニ ジャパン 株式会社

EA7 エンポリオ アルマーニは、オフィシャルアウトフィッターとしてデザインしたミラノ・コルティナ 2026 冬季オリンピック・パラリンピック競技大会でイタリア代表が着用する新しい公式ウエアを発表。

ソフィア・ゴッジャ （アルペンスキー）

EA7 エンポリオ アルマーニは、オフィシャルキットとして様々なタイプのウエアとアクセサリーを代表選手に提供します。クリーンなライン、高機能素材、そしてイタリアのアイデンティティと誇りを表現するディテールを取り入れ、オリンピック精神とエンポリオ アルマーニのスポーティエレガンスを体現したユニフォームです。

ダウンジャケットを備えたスキーセット、スキースーツ、ジャケットはミルキーホワイトの色調で、背中には「Italia」の文字が入り、グリーン、ホワイト、レッドのインサートやトリミングが施され、グローブ、ベルト、帽子、バッグ、トロリーケース、バックパックなどのアクセサリーと、テクニカルな防水スニーカーで選手たちの装いはコーディネートされます。

【EA7 エンポリオ アルマーニ】

EA7 エンポリオ アルマーニは、サッカーのイタリア公式選手団のオフィシャルスーツをはじめ、様々な国際的、また有名スポーツチームへのユニフォームのデザインを手がけてきたことでも知られるエンポリオ アルマーニのスポーツラインブランドです。

【EA7 エンポリオ アルマーニ サイト】

https://www.armani.com/ja-jp/experience/ea7

