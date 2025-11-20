『セブンナイツ Re:BIRTH』最新アップデートで「次元を超える超次元アイドル 結絆」降臨！

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、11月20日（木）に、本格ファンタジーRPG『セブンナイツRe:BIRTH』（開発：Netmarble Nexus）において、「結絆」の最新のコスチュームを追加するゲームのアップデートを実施いたしました。また、現在豪華報酬を受け取れる「0.5周年セナフェス」も開催しております。

◆新伝説コスチューム「次元を超える超次元アイドル 結絆」登場！

本アップデートより、新伝説コスチューム「次元を超える超次元アイドル 結絆」が登場いたします。本コスチュームを獲得すると、特別なスキル演出や音声、キャラの外形などを楽しむことができます。

ロビーで再生可能の本楽曲は、各種音楽配信サービスでも公開されており、プレイヤーはゲーム外でも本音楽を楽しむことができます。

また、「結絆」の獲得確率が上昇する「結絆特別召喚イベント」も同時開催いたします。是非この機会に「結絆」を仲間に迎えてください！

また、『セナリバ』誕生半年を記念し、特別イベント「0.5周年セナフェス」を開催中です。

さまざまなミッションをクリアすることで、豪華な報酬を獲得できます。「0.5周年セナフェス：指輪遠征隊」では、ミッション達成で「★4伝説アクセサリー選択ボックス」などを入手できる他、7日間ゲームにログインするだけで「セブンナイツ選択カード」を受け取ることができる「0.5周年セナフェス：セナフェログインイベント」なども開始中です。

本アップデートの詳細や開催中のイベントについては公式フォーラムをご確認ください。

・『セブンナイツRe:BIRTH』 公式フォーラム：開催中のイベント詳細

https://forum.netmarble.com/sk_rebirth_jp/list/15/1

『セブンナイツRe:BIRTH』に関する詳細や最新情報は、公式サイトまはた公式Xでご確認いただけます。

・『セブンナイツRe:BIRTH』 公式サイト

https://sena.netmarble.com/ja

・『セブンナイツRe:BIRTH』 公式X

https://x.com/sevenknights_jp

『セブンナイツ Re:BIRTH』アプリダウンロードサイト

・App Store

https://apps.apple.com/jp/app/-re-birth/id6479595079

・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.tskgb

・公式サイト（Netmarble Launcher：PC）

https://sena.netmarble.com/ja

◆セブンナイツRe:BIRTHとは◆

『セブンナイツRe:BIRTH』は、全世界で1億ダウンロードを記録した『セブンナイツ』の正統なリメイク作品です。『セブンナイツ』特有の華やかなグラフィックと戦略性、手軽さを兼ね備えた「完成型ターン制バトル」と共に、全世界のユーザーをを魅了した「伝説」が新たに始まります。当時の感動を丸ごと受け継いだ『セブンナイツRe:BIRTH』のエバン遠征隊の冒険物語の世界へ皆様をご招待いたします。

◆セブンナイツRe:BIRTHについて◆

［ タイトル ］セブンナイツRe:BIRTH

［ ジャンル ］ 本格ファンタジーRPG

［ 開発］ Netmarble Nexus

［ 対応端末 ］ Android ver.8.0以降 ／ iOS ver.15.0以降

［ 価格 ］ 基本無料（アプリ内課金あり）

［ サービス開始日 ］ 2025年9月18日

◆Netmarble Corp.（ネットマーブル）について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ：ReBIRTH』、『RAVEN2』、『マーベル・フューチャーファイト』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

本プレスリリースの情報掲載及び画像使用の際は、下記の権利表記をお願いいたします。

(C) Netmarble Corp. & Netmarble Nexus Inc. All Rights Reserved.

※記載されている会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。