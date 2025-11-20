タレントキャスティングサービス「YOU MAY Casting」が提供するソリューション「周年記念事業サポート」を活用し、タレントを起用した100周年記念式典を開催

株式会社プロモデルスタジオ

株式会社プロモデルスタジオ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小林力、以下「当社」）のキャスティング事業「YOU MAY Casting」が提供するソリューション「周年記念事業サポート」を活用し、前田道路株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：今泉保彦）は、全国12箇所でタレント・MCを起用した100周年記念式典を開催しました。

前田道路株式会社は、高速道路や一般道路をはじめ、舗装工事に関する事業を中心に、舗装に使用するアスファルト合材なども製造販売しています。社員の家族に感謝を伝えることを目的とした100周年記念式典の開催にあたり、YOU MAY Castingのソリューションサービスを活用し、 全国12会場でステージゲストとしてお笑い芸人やものまねタレントに加え、アナウンサーなどプロのMCもお呼びしました。参加者からは、満足度の高い声を多数いただいた記念式典となりました。

「YOU MAY Casting」を利用したきっかけ、当日までのサポート体制、参加者からの反響などについてお話しいただいたインタビュー記事も公開しています。

■「周年記念事業サポート」ソリューションについて

インタビュー記事はこちら :https://youmaycasting.com/voice/voice-22982/

周年記念事業などの長期的なプロモーションや周年記念イベントには、計画的なロードマップが不可欠です。YOU MAY Castingでは、長期的スパンでの周年記念事業も企画から運営、制作まで一括してお任せできます。

著名人はもちろんのこと、プランナー、プロデューサー、デザイナーなどさまざまなジャンルの人材・クリエイターと厚いリレーションがあり、 周年記念事業において、単発イベントの企画から長期的なプロモーション施策まで、細かなディレクションも得意としています。周年記念事業にまつわる一切のことをワンストップでお任せできるソリューションです。

「周年記念事業サポート」ソリューションサイト：https://youmaycasting.com/menu/anniversary/

■YOU MAY Castingについて

キャスティングのプロが集結する総合キャスティングエージェンシーです。YOU MAY Castingは300社以上の芸能事務所との厚いリレーションを持っており、スピーディーかつスムーズなやりとりを実現できます。また、煩雑になりがちな芸能人起用のための諸条件調整や契約書等の書類関係の整理手配までをもワンストップで依頼できます。

《お客様の“やりたいこと”とキャスティングを融合させるYOU MAY Castingのメソッド》

YOU MAY Castingでは初回のお打ち合わせでは必ずお打ち合わせのお時間を設け、お客様が叶えたい本質を徹底的にヒアリングし、条件に合ったキャスティングサービスを提供しています。「キャスティング」という人の手配に留まらず、“キャスティングというご相談の入り口”であることを前提に、お客様の課題解決に伴走するサービスを展開しています。

「YOU MAY Casting」サービスサイト：https://youmaycasting.com

▲キャスティング事業を軸に、広告やイベントにおける周辺業務すべてをサポート！

YOU MAY Castingでは、キャスティング事業を軸に大きく5つの事業を展開しています。土台となる制作業務から出口のPR業務、そして継続的なマーケティング業務まで、それぞれのスタッフが連携を取って、より良い広告・イベント制作等のお手伝いも行っています。

企画段階から芸能事務所への出演交渉、企画、キャスティング、交渉、当日のサポートまで、全てワンストップでお任せできます。

■ソリューション（サービス）の紹介

YOU MAY Castingではキャスティングを主軸に［プロデュース&制作デザイン］［デジタルマーケティング］［イベント企画］の大きく3カテゴリ、12のソリューションを提供しています。

ソリューションサービスサイト：https://youmaycasting.com/menu/

【会社概要】

▲YOU MAY Castingが提供する12のソリューションサービス

前田道路株式会社

会社名：前田道路株式会社

創業：1925年3月

創立：1930年7月19日

代表取締役社長：今泉 保彦

所在地：〒141-0032 東京都品川区大崎1丁目11番3号 前田道路本店ビル

事業内容：土木建築工事の請負、設計ならびに監督、土木建築工事の諸材料の製作販売等、前項に付帯関連する一切の事業

株式会社プロモデルスタジオ

会社名：株式会社プロモデルスタジオ キャスティング事業部「YOU MAY Casting」

設立：2010年8月

代表取締役：小林 力

所在地：〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町8-5 浅野ビルＢ1Ｆ

事業内容：キャスティング事業（YOU MAY Casting/aModel commune）、制作事業、発掘・育成・支援事業（AZUKARI/モデルインストラクター協会/p.m.design）、タレントエージェント事業、スタジオ事業