新作MMORPG「Legend of YMIR（レジェンド・オブ・ユミル）」、自分だけのゲーム運営ができるパートナーズサーバー申請を開始！

株式会社Weｍade Japan

WEMADE Co., Ltd.（代表取締役 Park, Kwan Ho、以下WEMADE）は、グローバルMMORPG『レジェンド・オブ・ユミル（Legend of YMIR）』において、ユーザー主導型のサーバー運営システム「パートナーズサーバー」の拡大と共に、11月20日(水)より申請ページを正式にオープンすると発表した。

10月28日の正式リリース以降、パートナーズサーバーはユーザーやストリーマーコミュニティから高い関心と参加を集め、ゲーム内エコシステムの中核コンテンツとして急速に成長している。今回の申請ページ公開により、より多くの参加希望者がスムーズに運営へ参画できるようになる。

日本でも既にパートナーズサーバーが稼働していて、接続時には待機列が発生するほど高い人気を集めている。この機会に、自分だけのパートナーズサーバーを構築し、あなただけの王国を築いてほしい。

■ 既存の「パートナーズサーバー」システムの拡大と申請ページオープン

パートナーズサーバーは、ユーザー自身が「サーバー運営者」となり、コミュニティ管理、イベント企画、経済運営などを主体的に進められる『レジェンド・オブ・ユミル』独自の参加型運営システムである。

さらに運営成果に応じて月最大15％の収益が分配されるほか、条件を満たした場合には月1,000ドルが固定収益として保証される。一般ユーザー、コミュニティリーダー、インフルエンサー、クリエイターなど、一定の条件を満たすユーザーなら誰でも申請可能だ。

初期の公開オークション方式から、現在はORIGIN／LITE／MINI／ストリーマー向けモデルなど多様なタイプへ拡大され、運営難易度や規模に応じて柔軟にサーバーを選択できる構造へ進化した。

11月20日にオープンする申請ページでは、運営に意欲を持つユーザーやクリエイター、ストリーマー、さらには企業に至るまで、それぞれの目的や規模に合わせたパートナーズサーバー運営に応募できる公式ルートが提供される。

■ パートナー運営体験が広がるアップデートを順次実施

『レジェンド・オブ・ユミル』では、パートナー運営環境の向上を目的に、今後さまざまな新機能アップデートを継続して展開する予定だ。

・ 決闘サーバー対戦：パートナーズサーバー同士で自由に対戦できる専用PvPコンテンツ

・ パートナーズアイランド：パートナー招待制のボス討伐やイベントが楽しめる特別エリア

・ パートナーの贈り物／サブパートナー任命／ヴァルハラの宣言（絶対権力）：運営効率、報酬強化、コミュニティ影響力向上を支援する機能群

・ シンドリの失われた宝の島／貢物Hot Timeシステム：サーバー単位で協力して楽しむ協働型コンテンツ

※今後実装予定のコンテンツについては、開発状況によりコンテンツ名が変更される場合があります。

これらのアップデートは、パートナーズサーバー独自の共有体験をさらに深化させ、 運営者自身が成長戦略や運営スタイルを創り上げていく「進化する運営環境」を提供する。パートナーズサーバー限定コンテンツは今後も継続して追加する予定だ。

■ ゲームを超え、文化へと広がるパートナーズエコシステム

『レジェンド・オブ・ユミル』におけるパートナーズサーバーは、単なるゲーム運営権を超え、ユーザーが自ら王国を築き、コミュニティを導き、一つの「世界」を創造していく参加型文化システムとして定着しつつある。

WEMADEは今後も、世界中のインフルエンサー、コミュニティリーダーの他、パートナー会社との協業を通じ、各リージョンでパートナーズサーバーエコシステムを拡大し、『レジェンド・オブ・ユミル』をWeb3時代の世界的MMORPG文化へと成長させるビジョンを掲げている。

11月20日、公式申請ページで「あなたの王国」の第一歩を踏み出そう。

多様な運営者に開かれたチャンスの中で、あなただけのコミュニティ、戦略、ビジョンが一つの世界として形になる。

Share the loot, Share the glory.

■ ゲームの入手方法

『レジェンド・オブ・ユミル』は、公式サイト（https://legendofymir.com(https://legendofymir.com)）およびWEMIX PLAY（https://wemixplay.com(https://wemixplay.com)）からPC版をダウンロードできる。

モバイル版はGoogle PlayストアとApp Storeにて配信中。

▶『レジェンド・オブ・ユミル』App Store/Google ダウンロードQRコード

▶︎パートナーズサーバー申請サイト

https://www.legendofymir.com/ja/partners/register/server-application(https://www.legendofymir.com/ja/partners/register/server-application)

【参考サイト】

・公式サイト：https://www.legendofymir.com/ja/(https://www.legendofymir.com/ja/)

・公式X(日本専用)：https://x.com/LegendofYMIR_JP(https://x.com/LegendofYMIR_JP)

・公式Discord：https://discord.com/invite/legendofymir(https://discord.com/invite/legendofymir)

・公式Youtube：https://www.youtube.com/@WEMADEGlobal(https://www.youtube.com/@WEMADEGlobal)

・WEMIX PLAYイベントページ：https://event.wemixplay.com/legendofymir(https://event.wemixplay.com/legendofymir)

WEMIX概要

WEMIX3.0はこれまでの経験に基づいて開発されたプラットフォームを中心としたサービス志向の開放型メインネットであり、分散型、セキュリティ、拡張性などブロックチェーンネットワークの核心となる要件を満たしている暗号資産。WEMIX3.0の巨大なエコシステム (Mega-Ecosystem)の成長を率いるブロックチェーンゲームプラットフォーム「WEMIX PLAY」やDAO(分散型自律組織)&NFT(非代替性トークン) プラットフォーム「NILE」、DeFi(分散型金融)プラットフォーム「WEMIX.Fi」など、3大プラットフォームを有しており、各プラットフォーム内で様々なサービスとビジネスが生成されている。

▼WEMIX関連サイト

・WEMIX HomePage：https://www.wemix.com/(https://www.wemix.com/)

・WEMIX PLAY(BCG PF)：https://wemixplay.com/(https://wemixplay.com/)

WEMADE会社概要

「WEMADE」は2000年2月10日に韓国で設立されたPCオンラインゲーム及びスマホゲームの開発・運営する会社である。「ICARUS ONLINE」、「MIR4」、「Mir M」、「Night Crows」など多数ゲームタイトルの開発・サービスし、2018年からはブロックチェーン事業を並行し独自メインネットコインWEMIX3.0を中心としたプラットフォームサービスを展開している。WEMADEは韓国のKOSDAQ上場企業であり、傘下には世界各国の支社と複数のゲームスタジオがある。

▼基本情報

・会社名：WEMADE Co., Ltd.（韓国KOSDAQ上場(証券コード：112040)）

・設立：2000年2月10日

・代表者：代表取締役社長 朴 瓘鎬（Park, Kwan Ho）

・事業内容：ゲームメディアコンテンツの開発及びパブリッシング、ブロックチェーン事業

・ホームページ：https://www.wemade.com/(https://www.wemade.com/)