年代別、男女別「仕事選びの軸」調査。求職者の4人に1人が”物価上昇”により「仕事選びの軸を見直した」と回答。“AIの普及”も、1割の求職者の軸に影響。

エン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役会長兼社長：越智通勝）が運営する8年連続満足度No.1（※）の総合転職サイト『エン転職』（https://employment.en-japan.com/）上で、ユーザーを対象に「仕事選びの軸」についてアンケートを行ない、2,162名から回答を得ました。以下、概要を報告します。

※2018年～2025年オリコン顧客満足度調査「転職サイト」ランキング総合1位（https://career.oricon.co.jp/rank-job-change/）

結果 概要

- 仕事選びの軸、男性は「経験・スキルが活かせるか」（52%）、女性は「希望の条件（勤務時間・休日）で働けるか」（64%）がそれぞれ最多。- 求職者の4人に1人が”物価上昇”により「軸を見直した」と回答。重視するようになったことの1位は「給与アップができるか」（69%）。30代では8割が該当。- “AIの普及”も、1割の求職者の軸に影響。「新しい分野に挑戦できるか」「経験・スキルが活かせるか」を重視するきっかけに。

調査結果 詳細

1：仕事選びの軸、男性は「経験・スキルが活かせるか」（52%）、女性は「希望の条件（勤務時間・休日）で働けるか」（64%）がそれぞれ最多。（図1～3）

“仕事選びの軸”を質問すると、上位3位は「希望の条件（勤務時間・休日）で働けるか」（54％）、「給与アップができるか」（50％）、「経験・スキルが活かせるか」（48％）でした。年代別で見ると、20代のみ上位3位に「希望の働き方（テレワーク・副業など）ができるか」（43％）がランクインしました。

男女別では、男性は「経験・スキルが活かせるか」（52％）、女性は「希望の条件（勤務時間・休日）で働けるか」（64％）がそれぞれ最多になりました。それぞれ重視する理由も紹介します。

【図1】仕事選びの軸を教えてください。（複数選択可）

【図2】仕事選びの軸を教えてください。（年代別／複数選択可）

【図3】仕事選びの軸を教えてください。（男女別／複数選択可）

仕事選びの軸について、重視している理由を教えてください。

▼「希望の条件（勤務時間・休日）で働けるか」と回答した方

・来年度、小学校に進学する子供がおり、家族時間も大事にしたいため。（20代女性）

・現職はやりがいを感じているが、親族の冠婚葬祭に参加できない業務環境であったため。（30代男性）

・仕事が辛いときは、プライベートの時間が充実していると頑張れるため。（30代女性）

▼「給与アップができるか」と回答した方

・推し活など自分の好きなことをしたいから。（20代男性）

・現職は入社前に聞いていた給与、昇給条件が異なっていたり、様々な面でギャップに感じる点があったため。（20代女性）

・業務内容と給与が見合っておらず、休日もほとんどない状況で、どんどんやりがいが無くなっていったため。（30代女性）

▼「経験・スキルが活かせるか」と回答した方

・今後のキャリアアップのために、自分の得意を活かしたい。（20代男性）

・工場、サービス業での経験を活かしつつ、年収アップと新たな挑戦をしてみたい。（20代女性）

・職業訓練を受けているので、学んだことを活かせる職種を希望。未経験職種への転職になるので、収入は下がっても良いと思っている。（30代女性）

2：求職者の4人に1人が”物価上昇”により「軸を見直した」と回答。重視するようになったことの1位は「給与アップができるか」（69%）。30代では8割が該当。（図4～7）

近年続く”物価上昇”や”AIの普及”をきっかけに、仕事選びを見直したかを質問しました。「変わらない」が64％と半数を超えましたが、23％と約4人に1人が「物価上昇を受けて変化した」と回答。また、13％が「AIの普及を受けて変化した」と回答しました。

「物価上昇を受けて変化した」と回答した方に、より重視するようになった軸を聞くと、トップは「給与アップができるか」（69％）でした。年代別で見てもトップは共通でしたが、30代は80％と多数が該当しました（20代：69％、40代以上：64％）。

【図4】物価上昇やAIの普及をきっかけに、仕事選びの軸に変化はありましたか？（年代別）

【図5】物価上昇やAIの普及をきっかけに、仕事選びの軸に変化はありましたか？（男女別）

【図6】「物価上昇」を受けて、仕事選びの軸に変化があったと回答した方に伺います。より重視するようになった軸を教えてください。（年代別／複数回答可）

【図7】「物価上昇」を受けて、仕事選びの軸に変化があったと回答した方に伺います。より重視するようになった軸を教えてください。（男女別／複数回答可）

3：“AIの普及”も、1割の求職者の軸に影響。「新しい分野に挑戦できるか」「経験・スキルが活かせるか」を重視するきっかけに。（図8～9）

仕事選びの軸が「AIの普及を受けて変化した」と回答した方に、より重視するようになった軸を聞くと、上位は「新しい分野に挑戦できるか」（39％）、「経験・スキルが活かせるか」（38％）でした。

【図8】「AIの普及」を受けて、仕事選びの軸に変化があったと回答した方に伺います。より重視するようになった軸を教えてください。（年代別／複数回答可）

【図9】「AIの普及」を受けて、仕事選びの軸に変化があったと回答した方に伺います。より重視するようになった軸を教えてください。（男女別／複数回答可）

【調査概要】

■調査方法：インターネットによるアンケート

■調査対象：『エン転職』（https://employment.en-japan.com/）を利用するユーザー

■調査期間：2025年10月1日～11月3日

■有効回答数：2,162名

8年連続満足度No.1の総合転職サイト『エン転職』https://employment.en-japan.com/

会員数1000万人超を誇る、日本最大級の総合転職サイトです。エンの担当者が求人企業1社1社を訪問・取材。良い点もそうでない点も正直に記載した求人情報や、豊富な動画・写真を通じて、できる限り職場のリアルな情報をお届け。加えて社員のクチコミや、それに対する企業担当者のコメントなど、多面的でオープンな情報提供を実現し、ミスマッチの少ない転職と入社後の活躍を支援しています。

