Í¥ÌÚ¤Þ¤ª¤ß»á¤¬ VideoChoose ¤ÎÂåÍýÅ¹¤Ë»²²è¡£¥Þ¥ìー¥·¥¢¤Ø¤ÎËÜ³Ê¿Ê½Ð¤ò»Ù±ç¡£

¡¡Æ°²èÈÇ¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¡ÖVideoChoose¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ëNewSpot³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Âç´Ó½¤Ê¿¡Ë¤Ï¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¤Ë¤ÆÀµ¼°Å¸³«¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢Í¥ÌÚ¤Þ¤ª¤ß»á¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëMAYBE PARTNERS¤¬ÂåÍýÅ¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
MAYBE PARTNERS ÂåÉ½ Í¥ÌÚ¤Þ¤ª¤ß»á
¡¡Í¥ÌÚ¤Þ¤ª¤ß»á¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÊ£¿ô¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎVideoChoose¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡ÖÆ°²è¤ÇÀ¤³¦´Ñ¤ò²õ¤µ¤º¤ËCVR¤ò¾å¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Î²ÁÃÍ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¿¥ー¥Ñー¥½¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸½ºß¤Ï¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¤Ë¤Æ¼«¿È¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë MAYBE PARTNERS ¤òÄÌ¤¸¡¢¹Êó¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤«¤éË¡¿ÍÀßÎ©¡¦¥Ó¥¶¼èÆÀ¤Ê¤É¤Î¿Ê½Ð»Ù±ç¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤È¥Þ¥ìー¥·¥¢ÁÐÊý¤Ç´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£Î¾¹ñ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹´ðÈ×¤È¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÎÎ°è¤ËÀºÄÌ¤·¤¿Í¥ÌÚ¤Þ¤ª¤ß»á¤Î»²²è¤Ï¡¢VideoChoose¤Î¥Þ¥ìー¥·¥¢Å¸³«¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤Ê¿ä¿ÊÎÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Þ¥ìー¥·¥¢¿Ê½Ð¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Í¥ÌÚ¤Þ¤ª¤ß»á¤Ï¡¢¸½ÃÏ´ë¶È¤ª¤è¤ÓÆüËÜ´ë¶È¤Î¥Þ¥ìー¥·¥¢µòÅÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬¤Î»Ù±ç¤È¤¢¤ï¤»¤Æ VideoChoose ¤ÎÆ³Æþ¡¦À©ºî¡¦±¿ÍÑ»Ù±ç¤ò¥Èー¥¿¥ë¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§Í¥ÌÚ¤Þ¤ª¤ß»á ¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÆüËÜ¤Ç¤â¤ª»Å»ö¤ò¤´°ì½ï¤·¤¿VideoChoose¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Þ¥ìー¥·¥¢¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
»ä¤â½Ð±é¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÈÀ®²Ì²þÁ±¤òÎ¾Î©¤·¤¿¤¤´ë¶È¤µ¤Þ¤Ï¤¼¤Ò¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»£±Æ¤Ï¥Þ¥ìー¥·¥¢¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤âÆ³Æþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡×
Í¥ÌÚ¤Þ¤ª¤ß»á¤¬¼ÂºÝ¤ËVideoChoose¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥È
¡ÖÎ±³Ø¾ðÊó´Û¡Êhttps://ryugaku-johokan.com¡Ë¡×
Í¥ÌÚ¤Þ¤ª¤ß»á¤¬½Ð±é¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢
maybepartners@gmail.com
¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Í¥ÌÚ¤Þ¤ª¤ß»á X¤Ë¤è¤ëÅê¹Æ
https://x.com/resizemaomi/status/1989709410491572667?s=20
¢£ Æ°²èÈÇ¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¡ÖVideoChoose¡×¤È¤Ï
¡¡YouTube¤äTikTok¤Ê¤É¤Ç¡¢Æ°²è¹¹ð¤¬°µÅÝÅª¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä°ìÊý¤Ç¡¢½¾Íè¤ÎLP¡Ê¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Úー¥¸¡Ë¤¬ÆÉ¤Þ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Î¤¬¡ÖVideoChoose¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÖVideoChoose¡×¤Ï¡¢¹ñÆâ½é¢¨1¤Î Æ°²èÈÇ¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë³×¿·¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ä¹¹ðLP¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ë¬Ìä¼Ô¤Î´Ø¿´¤ò¼æ¤¤Ä¤±¡¢¾ðÊó¤òÄ¾´¶Åª¤«¤Ä¸ú²ÌÅª¤ËÅÁ¤¨¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ØÆþ¡¦Í½Ìó¥Õ¥©ー¥à¥Úー¥¸¤Ø¤ÎÁ«°Ü¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¾¼Ò¤Î·èºÑ¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤È¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÏ¢·È¤·¡¢¥¹¥àー¥º¤Ê¹ØÇãÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖVideoChoose¡×¤Ç¶½Ì£¤ò°ú¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤ò¡¢Â¾¼Ò¤Î·èºÑ¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Ø¼«Á³¤ËÍ¶Æ³¤·¡¢¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤òºÇÂç²½¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§2024Ç¯8·î1Æü～2024Ç¯9·î6Æü¡¡Æ°²èÈÇ¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤Î¥ê¥µー¥Á·ë²Ì¤è¤ê
¢£ ½¾Íè¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ä¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Î²ÝÂê
¡¡¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ä¹¹ðLP¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¡¢¼õÃí¤ä»ñÎÁÀÁµá¤Ê¤É¤ÎÀ®²Ì¤Ë·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥µー¥Ó¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä²ÁÃÍ¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¿®Íê´¶¡¦°Â¿´´¶¤¬¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¥Æ¥¥¹¥È¤Ð¤«¤ê¤ÇÆÉ¤àµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤Ëµ¯°ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ÜµÒÂÎ¸³²þÁ±¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢½¾Íè¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª·¿¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¥Äー¥ë¤ä¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¥Äー¥ë¤Ê¤É¤ÎÆ³Æþ¤âÉáµÚ¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Æ¥¥¹¥È¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»×¤¦¤è¤¦¤ËÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¯È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡VideoChoose¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥Á¥åー¥º¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò°ìµó¤Ë²ò·è¤·¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³¤ò¹â¤á¡¢¼õÃí¿ô¤ä»ñÎÁÀÁµá¡¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¹ñÆâ½é¢¨1¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¢£ Æ°²èÀ©ºî¥µー¥Ó¥¹
¡¡Æ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¥æー¥¶ー¼«¤éÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä¥ê¥½ー¥¹¤¬¤Ê¤¤¥æー¥¶ー¸þ¤±¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Æ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÀ©ºî¥µー¥Ó¥¹¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»£±Æ¡¢ÊÔ½¸¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¼êÇÛ¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Þ¤Ç¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£PDCA¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò²ó¤·¤Æ¡¢ÄÉ²Ã¤ÎÆ°²è¤¬É¬Í×¤Ç¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡ÖNewSpot³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡NewSpot³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÊÑ³×¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÃ±¤Ê¤ëµ»½ÑÄó¶¡¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹²ÝÂê¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó°Æ¡¦¼ÂÁõ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿¿¤Î²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¤Þ¤¹¡£NewSpot¤Ï¡¢µ»½Ñ³×¿·¤òÄÌ¤¸¤Æ´ë¶È¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡ÖMAYBE PARTNERS¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡MAYBE PARTNERS ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È¥Þ¥ìー¥·¥¢¤ò¤Ä¤Ê¤°²Í¤±¶¶¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤Î¹Êó¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤«¤é¡¢¸½ÃÏË¡¿ÍÀßÎ©¡¦¥Ó¥¶¼èÆÀ¡¦²ñ·×¡¦¿Í»ö¤Ê¤É¤Î¿Ê½Ð¥µ¥Ýー¥È¤Þ¤Ç¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½¤ÎÍ¥ÌÚ¤Þ¤ª¤ß»á¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó·Ð¸³¤È¡¢¸½ÃÏ¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢´ë¶È¤¬¥Þ¥ìー¥·¥¢»Ô¾ì¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºÇÅ¬¤ÊÀïÎ¬¤È¼ÂÌ³»Ù±ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£