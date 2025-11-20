【11月末までの申込限定！】完全オーダーメイド授業が2回受けられる！キズキ共育塾の体験キャンペーン2025

株式会社キズキ

不登校・引きこもり・高校中退・通信制高校からの進学。発達特性のある方の勉強。社会人の大学受験。

大丈夫です。将来は、無限に広がっています。

2025年11月末まで（申込期間）、キズキ共育塾（※）では「次の一歩」に進むきっかけを提供するために「体験授業キャンペーン」を実施します！

通常の授業と同じ、完全オーダーメイドの授業を2回お試しいただける特別なチャンスです。

「ちょっと試してみたい」

「いきなり入会するのはちょっと不安」



――そんな方にぴったりのキャンペーンです。ぜひこの機会をお見逃しなく！

（※）キズキ共育塾

株式会社キズキが運営する不登校やひきこもり、発達障害などにお悩みのお子さんのための完全個別指導塾

「ちょっとだけ試したい」「入会して、合わなかったらどうしよう…」

そんなお声に応えるために！

キズキ共育塾では、不登校や引きこもり、高校中退、発達特性のある方、社会人の方など、さまざまな状況にいらっしゃる方々から、次のようなご相談をいただいています。

■まずは自分に合う勉強法を見つけたい！

■ちょっとだけ試すことはできますか？

■授業内容を知りたいけれど、いきなり入会は不安で…

■続けられるか自信がなくて…

また、こんなお悩みやご希望を解決したい方も、よくいらっしゃいます。

■自分に合った学び方を見つけて、合格に進みたい方

■今からでも間に合う方法で、学び直しを始めたい方

■怒られない環境で、安心して勉強を進めたい方

■自分のペースで学べる環境で、着実に勉強を続けたい方

■理解のある人たちと出会い、ひとりじゃないと思える場所がほしい方

その気持ち、よくわかります。

だからこそ、キズキ共育塾はあなたのためにここにいます。

キズキ共育塾は、この秋（11月末までの申込）限定で、完全オーダーメイドの体験授業をご用意しました！

事前面談でお悩みやご希望をじっくりお伺いし、「キズキ共育塾の通常の授業」と同じクオリティで、あなただけの体験授業を2回実施します。

「次の一歩」に進む気軽なきっかけとして、体験授業をぜひご利用ください。

体験授業キャンペーンの概要

■対象：

小学生以上であればどなたでもご利用いただけます。新学期から不登校にお悩みの方、受験に向けて塾をお探しの方、学び直しを考えている社会人の方など、お気軽にご相談ください。（※これまでキズキに入会された方は対象外となります。）

■お申し込み期間：

2025年11月末まで

■授業実施回数：

2回（メンターサポートあり）

■料金（税込、授業2回分）：

5,500円

体験授業では、「事前面談+授業2回」を、上記料金のみで利用できます！

体験授業のお問い合わせ・お申し込みはこちらから！

体験授業のお問い合わせ・お申し込みは、下記からご連絡ください。「体験授業について」とお伝えいただくと、スムーズにご案内できます。ぜひこのチャンスをお見逃しなく！

■キズキ共育塾のフリーダイヤル

0120-501-858

■キズキ共育塾の見学予約・入会相談フォーム

https://kizuki.or.jp/contactform/?argument=uL7wWpKB&dmai=J67wW-prgd-251120(https://kizuki.or.jp/contactform/?argument=uL7wWpKB&dmai=J67wW-prgd-251120)

■キズキ共育塾のLINE公式アカウント

https://kizuki.or.jp/line-add/

通常の授業料のお見積もりや、あなたに向いた勉強法の診断も、下記にて行っています。

こちらもお気軽にご利用ください。

■キズキ共育塾の授業料見積もりシミュレーター

https://kizuki.or.jp/estimate-form/?argument=uL7wWpKB&dmai=L2a9Z-prgef-251120(https://kizuki.or.jp/estimate-form/?argument=uL7wWpKB&dmai=L2a9Z-prgef-251120)

■あなたに向いた勉強法がわかる「学習スタイル診断」

https://kizuki.or.jp/study-style/?argument=uL7wWpKB&dmai=lTRk6-prgss-251120(https://kizuki.or.jp/study-style/?argument=uL7wWpKB&dmai=lTRk6-prgss-251120)

喜びの声が続々と！～こんなにもある、合格実績！～

「自分にも（我が子にも）できるかな…」

できます。あなたと同じような悩みを抱えていた先輩たちが、次々と未来を切り開いています。

不登校、引きこもり、高校中退、高卒認定、発達障害、社会人など、

さまざまな「お悩み」や「ご希望」のある方が、大学、高校、中学などに合格しています。

合格実績の一部を紹介します。

旧帝大

東京大学、北海道大学、東北大学医学部、大阪大学

国公立大学

東京外国語大学、大阪公立大学、広島大学など

関東難関私立大学

早稲田大学、慶應義塾大学、上智大学、東京理科大学、国際基督教大学（ICU）、学習院大学、明治大学、青山学院大学、立教大学、中央大学、法政大学など

関西難関私立大学

関西大学、関西学院大学、同志社大学、立命館大学など

高校

岩倉高校、大江戸高校、江北高校、駒場学園高校、山吹高校、世田谷泉高校、日本大学櫻丘高校、目黒学院高校など

あなたの物語の始まりです！～感動の逆転ストーリー～

「どうせ自分なんて…」「うちの子はこれからどうなるんだろうか…」そう思っていたあの日から、驚くほど変わった先輩たちがいます。

ひきこもり状態から受験勉強を始めて慶應義塾大学合格。勉強を通じて自分に自信が持てるようになりました(Sさん・19歳)

うつ病・三浪から学び直して国際基督教大学（ICU）に合格。キズキの先生は、悩み苦しむ自分の大きな支えでした(Cさん・21歳)

私立中学と高校で2回の中退を経験した僕。キズキという「安心できる環境」で勉強したことで、立命館大学に合格しました(Hさん・19歳)

偏差値30から学び直して大学に合格。「努力が報われる経験」を迎えることができました(Oさん・18歳)

社会人から学び直して国際基督教大学に合格。「自信がなかった自分」が変わりました(Sさん・26歳)

中学で二度の不登校を経験した私。勉強からすっかり離れていましたが、不登校が「特別」ではないキズキで安心して学ぶことができて、高校に合格しました(Mさん・15歳)

学習障害のある小学生の息子が、キズキで「勉強の面白さ」を知って、私立中学に合格できました(保護者さま)

体験授業を利用して、あなたも「次の一歩」に必ず進んでいけます！

体験授業のお問い合わせ・お申し込みはこちらから！

体験授業のお問い合わせ・お申し込みは、下記からご連絡ください。「体験授業について」とお伝えいただくと、スムーズにご案内できます。ぜひこのチャンスをお見逃しなく！

■キズキ共育塾のフリーダイヤル

0120-501-858

■キズキ共育塾の見学予約・入会相談フォーム

https://kizuki.or.jp/contactform/?argument=uL7wWpKB&dmai=J67wW-prgd-251120(https://kizuki.or.jp/contactform/?argument=uL7wWpKB&dmai=J67wW-prgd-251120)

■キズキ共育塾のLINE公式アカウント

https://kizuki.or.jp/line-add/

通常の授業料のお見積もりや、あなたに向いた勉強法の診断も、下記にて行っています。

こちらもお気軽にご利用ください。

■キズキ共育塾の授業料見積もりシミュレーター

https://kizuki.or.jp/estimate-form/?argument=uL7wWpKB&dmai=L2a9Z-prgef-251120(https://kizuki.or.jp/estimate-form/?argument=uL7wWpKB&dmai=L2a9Z-prgef-251120)

■あなたに向いた勉強法がわかる「学習スタイル診断」

https://kizuki.or.jp/study-style/?argument=uL7wWpKB&dmai=lTRk6-prgss-251120(https://kizuki.or.jp/study-style/?argument=uL7wWpKB&dmai=lTRk6-prgss-251120)