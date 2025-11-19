NTTグループの日本情報通信株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長執行役員：桜井 伝治、以下 NI+C）は、グーグル・クラウド・ジャパン合同会社（本社：東京都渋谷区、代表：三上 智子）が主催する「Google Cloud Partner Tech Influencer Challenge 2025」において、企業の部「最優秀賞」を受賞いたしました。





本アワードプログラムは、パートナー企業による技術コンテンツ投稿を推進し、その認知度向上やコミュニティ形成を目的としています。2022年より開始され、4回目となる今年は技術ブログだけでなく、動画やスライド共有サイトなど、多様なWeb媒体も対象となりました。





この度NI+Cが受賞した「最優秀賞」は、本プログラムに参加した全パートナー企業の中で、「合計投稿数」および「昨年比の伸長率」の双方で最も優秀な結果を残した企業に贈られるものです。





今回の受賞にあたり、特に以下の当社社員による技術コンテンツが高く評価されました。









＜高く評価されたコンテンツ＞

杉山 聖乃

・Lookerで前年実績を算出する方法/PoP分析（Period Over Period）試してみた｜テクニカルブログ：

https://www.niandc.co.jp/tech/20241212_57169/





増谷 謙介

・購買・調達業務をGoogle WorkspaceとAppSheetでDX効率化・自動化ガイド：

https://ximix.niandc.co.jp/column/google-workspace-and-appsheet-for-purchasing-and-procurement-operations





・市民開発者コミュニティの立ち上げと活性化ロードマップ｜失敗しない運営の秘訣とは：

https://ximix.niandc.co.jp/column/roadmap-for-launching-and-revitalizing-a-citizen-developer-community





NI+Cは、これまでもGoogle Cloudの活用に関する技術情報やソリューション情報を、ポータルサイト「XIMIX（サイミクス）」やテクニカルブログなどで積極的に発信してまいりました。今回の受賞は、こうした全社的な取り組みと、エンジニア一人ひとりの継続的な情報発信への情熱が実を結んだものと、大変光栄に感じております。





NI+Cは今後も、Google CloudおよびGoogle WorkspaceのSellエンゲージメントにおけるプレミアパートナー、またGoogle CloudのServiceエンゲージメントにおけるプレミアパートナーとして、高度な技術力の研鑽と有益な情報発信を続けることで、お客様のデジタルトランスフォーメーション（DX）とビジネスの成功に貢献してまいります。





詳細は以下よりご覧ください。





・Google Cloud Partner Tech Influencer Challenge 2025受賞企業&優秀コンテンツが決定！：

https://cloud.google.com/blog/ja/topics/partners/google-cloud-partner-tech-influencer-challenge-2025-winners?e=48754805&hl=ja









■ XIMIX（サイミクス）について ＜ https://ximix.niandc.co.jp/ ＞

XIMIXは、デジタルとリアルの境界が融合していく現在において、人々の生活を豊かにするためのソリューションを提供するために作られたNI+Cのブランドです。Google CloudおよびGoogle WorkspaceのSellエンゲージメントにおけるプレミアパートナー、またGoogle CloudのServiceエンゲージメントにおけるプレミアパートナーとして、お客様のビジネスを成長させるためのサービスを提供します。









■ 日本情報通信株式会社について ＜ https://www.niandc.co.jp/ ＞

＊2025年12月18日より、社名を「NTTインテグレーション株式会社」に変更予定

NI+Cは1985年にNTTと日本IBMの合弁会社として設立され、2025年に40周年を迎えます。システム開発から基盤構築、クラウド化への対応、社内外データ統合とAIによる分析・活用、EDIサービスやセキュリティ、ネットワークサービス、運用保守までをトータルに提供しています。「おもひをITでカタチに」をスローガンに、お客様の経営課題解決に貢献できる真のベストパートナーを目指してまいります。









記載の製品、サービス名称、社名およびロゴマークは、該当する各社・団体の商標または登録商標です。