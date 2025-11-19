株式会社ビー・エム・エフティーは、調査レポート『好きな風味・素材 Flavor Taste 2025』を公開いたしました。





URL： http://bmft.co.jp/publication/reports/flavortaste2025/





調査タイトル





食べ物や飲み物のベースになる風味や味は数多くあります。





スナック菓子や清涼飲料の風味、料理の味付けや調味料。

私たちはこれらを“フレーバーテイスト”と呼んでいます。





どのようなフレーバーテイストが好まれているのか、

食べ物や飲み物のフレーバーテイストの意向調査を2006年からほぼ毎年行ってきました。





フレーバーテイストは大きく、〈食材系〉〈調味食品系〉の2分野に分けて分析しています。





・食材系：「いちご」「マスカット」「トマト」「ポテト」「アーモンド」など

・調味食品系：「チョコレート」「ヨーグルト」「抹茶」「カレー」など





2016年から2025年まで調査してきた2分野116アイテムについて

今年のランキングとその主な変化をご紹介します。









＜食材系のランキングの変化＞

●「いちご」が不動のトップ1

●「マスカット」「ぶどう」の“ぶどう系”にピークアウトの兆し





食材系の2025年トップは「いちご」。10年間、不動のトップ1です。

これに2位「桃」、3位「りんご」が続きます。





食材系はこの10年、“ぶどう系”のアップトレンドが続いていました。

その動きを牽引していたのが「シャインマスカット」。2016年に30位に初めて登場すると、順位アップを続け、2022年には2位まで上がりました。しかし今年は4位にダウンです。

シャインマスカットに連動して順位アップしていた「マスカット」「巨峰」「ぶどう」も今年は順位ダウン。

“ぶどう系”全体にピークアウトの兆しがみられます。





「桃」は「いちご」と並ぶ食材系の2トップでしたが、“ぶどう系”のアップトレンドに押される形で2022年に順位ダウン。しかし今年は再び2位に復活です。





一方、ダウントレンドが続いているのは「メロン」「梨」。

「アーモンド」「ピーナッツ」「ピスタチオ」などの“ナッツ系”も、今年は順位ダウンです。





また「じゃがいも」「トマト」「アボカド」などの“野菜系”が、中下位からアップしてきています。





食材系ランキング





＜調味食品系のランキングの変化＞

●「チョコレート」「バニラ」「生クリーム」が不動の3トップ

●「にんにく」「マヨネーズ」はアップ、「カレー」「明太子」ピークアウトの兆し





調味食品系は、「チョコレート」「バニラ」「生クリーム」がこの10年間の不動のトップ3です。





また“調味系”“薬味系”アイテムの中下位からのアップトレンドが続いていて、「にんにく」「マヨネーズ」が順位アップ。ただしこの数年大きく順位アップを続けていた「カレー」「明太子」が2022年をピークにダウンに転じるなど、一部アイテムにアップダウンの入れ替わりが起きています。





そのほか、中下位からは「ラムネ」「ソーダ」などの“清涼飲料系”が順位アップしています。





一方、「きなこ」「こしあん」「つぶあん」などの“豆系”、「白玉」「もち米」などの“素材系”を中心に、和スイーツアイテムは長期的なダウントレンドが続いています。





「キャラメル」「メイプルシロップ」「練乳」の“糖蜜系”もダウントレンドです。





調味食品系ランキング





調査結果の一部をご紹介しました。





調査結果のより詳しい内容は、下記URLからご覧いただけます。

『好きな風味・素材 Flavor Taste 2025』

http://bmft.co.jp/publication/reports/flavortaste2025/









『好きな風味・素材 Flavor Taste 2025』報告書の構成





調査レポート目次





調査概要は次のようになります。





【調査の方法】

・調査方法 ：インターネット調査

・対象者 ：15-69歳の一般男女

・サンプル数：1,800人

・調査期間 ：2025年5月16日～22日

・調査地域 ：全国