株式会社THE VG MARSHMALLOOOW NEW YORKは運営するthe vegan marshmallooow(ザ ヴィーガンマシュマロ)銀座三越にて、11月19日よりヴィーガン、グルテンフリークリスマスケーキ2025の予約受付を開始いたします。





ヴィーガン、グルテンフリークリスマスケーキ2025





ニューヨーク発・ザ ヴィーガンマシュマロはヴィーガンスイーツ専門ブランドとして国内最大級の商品数を取り揃えております。グルテンフリーやヴィーガンのケーキ・焼き菓子を展開し、主要商品においてハラール認証も取得。世界中の皆さまにお召し上がりいただいております。

今年はホリデーシーズンを彩るカラフルなヴィーガン・グルテンフリーフルーツタルトや、可愛らしいくまちゃんのサンタさんケーキなどバラエティに富んだラインナップが登場。冷凍配送可能なケーキもご用意しております。

限定ヴィーガン・グルテンフリークッキー缶などのホリデーギフトにおすすめな焼き菓子も数量限定で販売しています。

ご家族・大切な人と過ごすクリスマスのために作られる煌びやかで洗練されたヴィーガンスイーツです。一口ごとに心に感じるあたたかさと共に楽しい時間をお楽しみください。





商品の詳細・お申込み方法は、ホームページ・Instagramをご確認いただくか、ザ ヴィーガンマシュマロまで直接お問い合わせください。

▼ホームページ

https://veganmarshmallooow.stores.jp/





【the vegan marshmallooow(ザ ヴィーガンマシュマロ) 銀座三越】

所在地 ： 銀座三越 本館地下2階

営業時間： 午前10時～午後8時

電話番号： 03-3562-1111(大代表)









【「the vegan marshmallooow(ザ ヴィーガンマシュマロ) クリスマススイーツコレクション2025」ラインナップ】

※配送できる商品のみ[配送対応可]とつけております。





サンタさんのミルクレープ

■サンタさんのミルクレープ グルテンフリー

サイズ：12cm

可愛らしいサンタさんのミルクレープがクリスマスケーキで発売。グルテンフリーの米粉クレープ生地と豆乳クリームを10層に重ねました。

軽い食感のクレープ生地の層の重なりとなめらかな豆乳クリームがよく合って食べ応え十分です。

※洋酒不使用









モンブランブッシュドノエル

■モンブランブッシュドノエル グルテンフリー[配送対応可]

サイズ：9×18cm、9×9cm(2サイズ)

コーヒー豆乳クリームと豆乳クリームをココアスポンジで包み、モンブランクリームでデコレーション。柊のヴィーガンチョコ、栗の渋皮煮、ヘーゼルナッツをトッピング。サイドにはクッキークランブルでザクザク食感をアクセントに。

※洋酒不使用









クリスマスヴィーガンチョコレートケーキ

■クリスマスヴィーガンチョコレートケーキ 小麦[配送対応可]

サイズ：9×18cm(写真)、スクエア9×9cm(2サイズ)

ノルディックなクリスマスを思わせるチョコホイップ、ホワイトチョコのスターでデコレーション。

しっとり柔らかなココアスポンジで豆乳チョコクリームとガナッシュをサンド。

※洋酒不使用、グルテンフリーあり









くまちゃんサンタクロースケーキ

■くまちゃんサンタクロースケーキ グルテンフリー[配送対応可]

サイズ：10cm

思わず笑顔になってしまうキュートな見た目でも、満足感のある味わい。

ふわっと軽やかな米粉スポンジに、いちご豆乳クリーム・いちごジュレ・ブルーベリーをサンド。

大切なクリスマスのテーブルをほっこり彩るケーキです。

※洋酒不使用









クリスマス米粉のいちごデコレーションケーキ

■クリスマス米粉のいちごデコレーションケーキ グルテンフリー

サイズ：Φ10、12、15cm(写真)(3サイズ)

王道のいちごのクリスマスケーキを、素材にこだわりヴィーガンで。いちごと軽やかな豆乳クリーム、コンポート入りいちごムースのやさしい甘さの組み合わせ。素材の美味しさをストレートにお楽しみください。

※洋酒不使用









クリスマスフルーツタルト

■クリスマスフルーツタルト グルテンフリー[配送対応可]

サイズ：12cm

色とりどりのフルーツが輝く、ホリデー限定のフルーツタルトが登場です。サクッと焼き上げた米粉タルト生地の中には、軽やかでなめらかな豆乳カスタードクリーム、さらにやさしい甘さの豆乳クリームを合わせ、フルーツの瑞々しさを引き立てました。

※洋酒不使用









クリスマスホワイトキャラメルケーキ

■クリスマスホワイトキャラメルケーキ グルテンフリー[配送対応可]

サイズ：12cm

やさしい甘さの“ホワイトキャラメル”が主役のケーキ。ふわっと軽いグルテンフリーの米粉スポンジに、苦味を抑えたキャラメルソースで作ったゼリーとキャラメルクリームを贅沢にサンドしました。

トップにはとろける削りホワイトチョコレート、チョコソースの上にキャラメリゼしたクルミをトッピングし、香ばしさとリッチなコクを添えました。

※洋酒不使用









ホリデーヴィーガンタルトポワール

■ホリデーヴィーガンタルトポワール グルテンフリー[配送対応可]

サイズ：12cm

イタリア産ポワール(洋梨)を贅沢に使用。

アーモンドクリームとキャラメルソースを重ねたタルト生地に、洋梨をたっぷりとのせて焼き上げました。芳醇でやさしい甘さが広がる、華やかなヴィーガンタルトです。





・忘年会や結婚式の2次会に。ヴィーガン・グルテンフリーパーティーケーキ御予約随時受付中

ザ ヴィーガンマシュマロではパーティーや大切な記念日など、様々なイベントが最高のひとときになりますよう「パーティーフルーツケーキ グルテンフリー」をご用意しております。

ハラールパーティーケーキ、ハラールウェディングケーキもご予約を承っております。





パーティーフルーツケーキ





大切な人と過ごす特別な時間を、華やかに演出いたします。皆さまの心に響く幸せや感動をお届けできるよう、一つひとつ大切にお作りしています。

チョコレートプレートにお好きな文字をお入れすることが可能です。

・写真 19×27cm

(より大きなサイズ、ヴィーガン・グルテンフリー・ハラールウェディングケーキ、パーティーケーキをご希望の方はご相談ください。)

・ホリデーギフト、お歳暮に。ワクワクを感じるヴィーガン焼き菓子









ウィンターピスタチオパウンドケーキ

■ウィンターピスタチオパウンドケーキ グルテンフリー[配送対応可]

2種類のピスタチオペーストを練り込んだ生地に、甘酸っぱいセミドライ苺を加えて焼き上げ、ベリーチョコでドレスアップ。

仕上げにピスタチオとドライストロベリーを散りばめ、華やかにデコレーションしました。

※洋酒不使用









ホリデーフルーツクグロフ

■ホリデーフルーツクグロフ グルテンフリー[配送対応可]

ラム酒に漬け込んだレーズン・クランベリーを生地に加えて焼き上げ、ホワイトチョコでドレスアップ。オレンジピール、ピスタチオ、フリーズドライストロベリーがやさしく彩る、フルーティーな仕上がりです。









ホリデーヴィーガンクッキーギフトセット

■ホリデーヴィーガンクッキーギフトセット グルテンフリー[配送対応可]

ジンジャークッキーや、リースをかたどった抹茶クッキーなど、クリスマス気分を華やかに盛り上げるアソートセットです。グルテンフリークッキーは米粉も産地で使い分けるなど1枚1枚丁寧に焼いています。

※洋酒不使用

内容：フランボワーズクッキー、抹茶クリスマスリースクッキー、ジンジャークッキー、ココアアーモンドクッキー









ショコラシュトーレン風ドライフルーツケーキ

■ショコラシュトーレン風ドライフルーツケーキ[配送対応可]

サイズ：約10×7.5cm

溶かしたヴィーガンバターを染み込ませたココア生地と、贅沢に加えたセミスウィートチョコ、カシスジャム、クランベリー、クルミ、レーズンが奏でる深い味わいをお楽しみください。

※洋酒不使用









抹茶クリスマスヴィーガンリーフパイ

■抹茶クリスマスヴィーガンリーフパイ 4枚入り［配送対応可］

ザ ヴィーガン マシュマロの大人気商品ヴィーガンリーフパイがクリスマス仕様で登場。144層のパイ生地の重なりとサクサク食感、静岡県産の上質な抹茶のチョコなど、植物性素材の美味しさを追求した次世代リーフパイです。

食後の体の快適さを堪能できる一品。

※洋酒不使用









【the vegan marshmallooow(ザ ヴィーガンマシュマロ)とは】

ロゴ

ニューヨーク発！「とにかくおいしい！ヴィーガンスイーツ」

「世界中の人々が健康で快適になるお手伝い」がコンセプトのヴィーガンスイーツ専門店。

厳選した植物性素材を用いて、製法に工夫をこらし、ヴィーガンスイーツの美味しさを追求しました。

未知なる美味しさとの出会いを世界中の皆様に。





動物性の食材を使わずに、食べた後の後味の軽さを感じられるよう豆乳・てんさい糖などの植物性の食材を使用しています。

ヴィーガンの食事を「できるだけ」取り入れたいという選択は世界的に広がりを見せています。

まずは「時々ヴィーガン」いかがですか？





JAPAN VEGAN AWARDS (日本ヴィーガンアワード)2023にて最高位である大賞を受賞。

2024年6月に主要商品においてハラール認証を取得。

取得認証団体：一般社団法人ジャパンハラールファウンデーション(JHF)。









【the vegan marshmallooow(ザ ヴィーガンマシュマロ)クリスマスコレクション2025概要】

■予約受付期間

～12月14日(日)

予約限定数に達し次第受付終了





■商品受取期間

ケーキの受け渡しは11月22日(土)～12月25日(木)

焼き菓子の受け渡しは～12月25日(木)





価格・詳細につきましてはホームページ・Instagramをご覧いただくか、ザ ヴィーガンマシュマロまでお問い合わせください。









■ご予約・お問い合わせ

the vegan marshmallooow(ザ ヴィーガンマシュマロ)

HP ： https://veganmarshmallooow.stores.jp/

Instagram： https://instagram.com/theveganmarshmallooow

MAIL ： theveganmarshmallooow@gmail.com

TEL ： 090-1842-6500









※全ての商品が生産数量限定品となりますのでお品切れの可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※デザインや飾りが写真と異なる場合がございます。