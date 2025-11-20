【最大30%OFF】Amazonブラックフライデー！スポーツイヤホン「Go Sport +」など人気の21製品が特別価格に！

JLab Japan株式会社

2024年度に100ドル以下のスポーツイヤホンと50ドル以下のワイヤレスイヤホンのカテゴリーで全米売上No.1（※1）を獲得した「JLab」の日本法人、JLab Japan株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：横張 亮輔）は、2025年11月21日（金）0:00 ～ 2025年11月23日（日）23:59 まで開催される「Amazonブラックフライデー先行セール」および、2025年11月24日（月）0:00 ～ 2025年12月1日（月）23:59 まで開催される「Amazonブラックフライデー」において、人気のワイヤレスイヤホン・ヘッドホン等、21製品を最大30％OFFにて販売いたします。

JLab Amazon内公式ショップはこちら：https://www.amazon.co.jp/jlabJLab Amazon内公式ショップ :https://www.amazon.co.jp/jlab

最大30%OFF！Amazonブラックフライデーのおすすめ製品

▍１.運動中も外れにくい！イヤーフック型イヤホン「Go Sport +」

人間工学に基づいたイヤーフック設計により、激しい動きをしても外れにくく、快適にフィット。

タッチ操作で簡単に外部音取り込みモードへ切り替えられるため、周囲の音を確認しながら運動を楽しめます。また、IP55の防塵・防滴性能を備え、汗や雨を気にせず使用可能です。

セール価格（税込）：5,480円→4,658円（15%OFF）

・激しい運動時もはずれる心配が無いイヤーフックタイプ

・最大35時間の連続再生

・IP55の防塵・防滴性能

・外部音取り込み機能

・自分の声をクリアに届ける小型で高音質のMEMSマイク

製品ページ :https://www.amazon.co.jp/dp/B0CYNFWD2R

▍２.2025年発売の新製品が早くもお買い得に！「Go Pods ANC」

耳にしっかりフィットするステムデザインのワイヤレスイヤホン。クリアな音声通話はもちろん、タッチ操作で音量・再生を簡単に操作でき、日常のあらゆるシーンに寄り添います。さらに、ハイブリッド型のノイズキャンセリング機能搭載で、電車の中でも、カフェでも自分だけの静かな空間でサウンドに没頭できます。

セール価格（税込）：5,680円→5,112円（10%OFF）

・最大26時間の長時間再生

・ハイブリッド型のノイズキャンセリング＋外部音取り込み

・低音を強調する10mmのダイナミック・ドライバー

・JLabアプリで、サウンドや各種モードをあなた好みにカスタマイズ

・IP55の防塵・防滴性能評価

・便利なUSB Type-Cケーブル付きケース

製品ページ :https://www.amazon.co.jp/dp/B0DWCGZZWD

対象製品 セール価格一覧

＜ワイヤレスイヤホン＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/101853/table/93_1_139abcf7a463954de305d970b6066da0.jpg?v=202511210156 ]

＜ワイヤレスヘッドホン＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/101853/table/93_2_8961362ca5eac35a9db0b84d8dd4375b.jpg?v=202511210156 ]

＜ゲーミングヘッドホン＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/101853/table/93_3_91817666f1361d59a6c24e8faae7ebf6.jpg?v=202511210156 ]

＜キッズヘッドホン＞

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/101853/table/93_4_37c0411c43cef23fd7a4e0a78b6cbd1e.jpg?v=202511210156 ]

＜聴覚保護製品＞

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/101853/table/93_5_b9a9fa3041fa9f2957c15871c2bc58e6.jpg?v=202511210156 ]

JLab（ジェイラブ）とは

“聴きやすさ”にこだわった、カリフォルニア発のアクティブオーディオブランド。2024年度に100ドル以下のスポーツイヤホンと50ドル以下のワイヤレスイヤホンのカテゴリーで全米売上No.1（※1）を獲得し、米国で最も注目されているオーディオメーカーの1つになっています。2013年にAmazonのイヤホントップセールスブランドになったことを皮切りに、米国でのポジションを確立。2017年に完全ワイヤレスイヤホンの販売を開始したことや、スポーツリーグの公式オーディオパートナーになったことで、若者やスポーツマンから絶大な人気を得ています。2022年3月より日本でも公式サイトをオープンし、販売開始しています。

※1 Circana, LLC, Retail Tracking Service, US, Stereo Headphones, Band Type: No Wire/No Band, Under ＄50 Segment, Dollar & Unit Sales, Jan - Dec 2024 ／ Circana, LLC, Retail Tracking Service, Stereo Headphones, Headphone Style: In Ear Clip and Ear Bud Clip, Band Type: No Wire/No Band, Water Resistant, Under ＄100, Dollar & Unit Sales, Jan - Dec 2024

<オンラインストア>

・公式通販：https://jlab-audio.jp/

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/jlab

・楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/jlab/

・Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/jlab-japan/

＜SNS＞

・X：https://x.com/JLabJapan

・Instagram：https://www.instagram.com/jlab.japan/

・TikTok：https://www.tiktok.com/@jlabjapan

・Facebook：https://www.facebook.com/jlabjapan

・LINE：https://lin.ee/yIXsTDa

・YouTube：https://www.youtube.com/@JLabJapan