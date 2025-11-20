【Headwolf ブラックフライデー 新規購入者限定 感謝祭キャンペーン】

Shenzhen city Doowis Industrial Co., Ltd

【Headwolf ブラックフライデーキャンペーン】

平素よりHeadwolf製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

お客様からの熱いご支持への感謝とお返しとして、今回は特別なブラックフライデーキャンペーンを実施いたします！

ブラックフライデーに新規ご購入いただいた方が全員参加できる抽選プレゼント！

当たるのは全てお得な賞品ばかり：

当たり内容:

・3,000円分ギフト券

・2,000円分ギフト券

・1,000円分ギフト券

・専用タブレットケース

・保証3ヶ月延長

■参加方法はとっても簡単■

1. Headwolf製品を購入

2. 弊社の公式lineの友達追加：@283daaku

3.カスタマーサービスにご連絡（メッセージで「抽選希望」とお伝えください）【注文番号も記入してください！】

4. 当選賞品をお受け取り！

この機会にぜひ、Headwolf製品と嬉しい特典を手に入れてください！

amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/HeadwolfJapan%E7%9B%B4%E5%96%B6%E5%BA%97/page/3A2FB16E-BD33-4848-B541-5863EBC90897

楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/headwolf/