【RORRY】最大50％OFF！Amazon ブラックフライデー対象アイテムを公開--全カテゴリーで特別価格にて提供

女性に寄り添うスタイリッシュ充電ブランド RORRY（ロリー） は、2025年11月21日（金）0:00～12月1日（月）23:59 の期間、「ブラックフライデー」セール を開催いたします。

年に一度の大型セールとして、店内全商品がいずれかのセールに参加し、最大50％OFF（今年最安） で登場します。

さらに、すべての商品に SNS限定クーポン 5％OFF（Code：RORRYBK5） の併用が可能です。

旅行、冬のお出かけ、推し活、在宅ワークなど、どんなシーンにも軽やかに持てる充電体験をテーマに、今年もっともお得に RORRY の人気アイテムを手に入れられる11日間 となっています。

■ セール概要

期間： 2025年11月21日（金）0:00 ～ 12月1日（月）23:59

割引： 最大50%OFF（今年最安）

追加クーポン： 全商品対象 +5％OFF

クーポンコード：RORRYBK5

対象： RORRY公式 Amazon(https://t.co/L1Jo8YJaya)

■ 注目アイテムラインナップ

１. カラビナ付き + Apple Watch 充電対応（SNS爆発的人気D2シーズン）

指にかけて落ちにくい／動画視聴しながら使える

デイリー × 旅行 × 推し活の最推しライン

対象製品：

D2-2500(https://amzn.to/4oRgVEn) / D2-5000(https://amzn.to/4pj335p) / D2-10000(https://amzn.to/4r44yGh) / D2-20000(https://amzn.to/488fDO8)

T1-5000(https://amzn.to/4iaL7rq)（カラビナ付き・Apple Watch 非対応）

特徴：

カラビナ付きで持ち歩きやすい

Apple Watch同時充電（※T1-5000除く）

カラバリが豊富で、特に女性ユーザーから好評

D2-2500D2-5000D2-10000T1-5000D2-20000D2-20000

２.コネクター一体型・軽量ミニサイズ（D5シーズン）

外出・通勤向けのとにかく軽くて早い

対象製品： D5-10000(https://amzn.to/3JXQmOy)/D5-5000 TYPE-C(https://amzn.to/486FENM)/D5-5000 Lightning(https://amzn.to/4peIYx4)

特徴：

スマホにそのまま直挿し

ケーブル不要・片手で完結

小型バッグにも余裕で入るミニ財布サイズ

D5-10000D5-10000D5-5000 TYPE-CD5-5000 Lightning

スタンド一体型 / リング付き / 超薄型ケーブル不要で 置くだけ・乗せるだけ”で充電できるワイヤレスシリーズ。

在宅ワークや寝室、デスクまわりでも使いやすく、日常にすっと馴染むアイテムです。

対象製品：

三合一 × 充電ドック付：M3(https://amzn.to/43AmJJO)/M4(https://amzn.to/3LN6XFm)/M5/D17(https://amzn.to/4pjnjDX)/M8(https://amzn.to/49oqMMV)

リング付きワイヤレスモデル：P1(https://amzn.to/4r7EPgc)/D13(https://amzn.to/4pmdlSu)

超薄型ワイヤレス：D14(https://amzn.to/4p9qJd3)

特徴

iPhone・Apple Watch・AirPods を同時にワイヤレス充電

指リングを組み合わせたモデルでは、動画視聴時の使い勝手も向上

デスクに置くだけで充電が完結し、ケーブルまわりをすっきり整えられます

M3（10000mAh）M4（5000mAh）/M5（10000mAh）D17（5000mAh）P1（10000mAh）D13（5000mAh）D14（5000mAh）

職場・出張でのケーブル忘れ問題を解消

対象製品： H1(https://amzn.to/43Ebj7I)/H4(https://amzn.to/3K4Bg9O)

特徴：

巻き取り式でポーチが散らからない

高出力で iPad / MacBook Air にも対応（一部モデル）

iPhoneユーザー・社会人から指名買い

H1H4

出張・旅行に大人気のコンセント一体型

対象製品： CB02-C(https://amzn.to/4a4EFjv)/CB02-Lightning(https://amzn.to/4i6oioy)/CB06(https://amzn.to/4rbDGEj)

特徴：

ケーブル一体で忘れ物ゼロ

ホテル・カフェでスマートに充電

海外出張でも使える（※変換プラグ必要）

CB06CB02-C/CB02-LightningCB06

仕事 × 生活を整える置くだけ家具級ガジェット

対象製品： A3Q(https://amzn.to/3XKodgV)/A3(https://amzn.to/48czHyP)/A4(https://amzn.to/3XCyFHg)/A7(https://amzn.to/47OEO9s)/A8(https://amzn.to/48fsbDs)/W27Q(https://amzn.to/484UWT1)

特徴：

iPhone + Watch + AirPods 同時

スタンド型でビデオ通話にも最適

スマホ熱対策・15W急速・静音設計

Qi2でリアル15W実効出力！効率的な急速充電で待ち時間を大幅に短縮

A8A3Q/A3A7

この冬の手の冷え対策を力強くサポート

対象製品： N1(https://amzn.to/43BU4UD)

特徴：

10000mAhで最長10時間持続

4段階温度設定 360°全面発熱構造

高質感アルミ合金 × 5色展開

ギフトボックス仕様



(※)通常価格および割引率は、株式会社RORRY公式サイトにおける2025年11月21日時点の希望小売価格を基準に当社が四捨五入で算出した数値です。