「世界中のすべての人が自由に自分を表現し、輝く」をビジョンに日本の生地の魅力を「着るアート」で発信するファッションブランド「MICHAIL GKINIS AOYAMA(ミハイルギニスアオヤマ)」(所在地：東京都世田谷区等々力)は、2025年12月1日(月)銀座のギャラリー枝香庵でキヤノンのスポットライト型アルミスピーカー「albos Light & Speaker」と共創し、光と影、音、着るアートが作る非日常空間の1日限りのアートイベントを開催いたします。





ミハイルギニスアオヤマDFAaward受賞コートストールとキヤノンのスポットライト型アルミスピーカー「albos Light & Speaker」





余白は日本の美意識であり、余白は［自由］も意味します。世界中のすべての人が自由に自分を表現し、輝く。それが、ミハイルギニスアオヤマ(MGA)のヴィジョンです。自分らしさを表現し、自信が湧き、一歩前に進める。そのきっかけになる自由な服-ミハイルギニスアオヤマの着るアートは、自己表現の多様性を尊重しています。今回、空間を光と音で自由に自分流に彩ることのできる「albos Light & Speaker」と共創し、光と影、音、着るアートが作る非日常空間の1日限りの展覧会を開催することになりました。日本のクラフツマンシップをリスペクトし、その素晴らしさを世界に広めたい両者の作る日本の美をぜひご体験ください。









■開催概要

日程 ：2025年12月1日(月)

時間 ：15:00-20:30

入場無料 ：予約不要

場所 ：ギャラリー枝香庵(えこうあん)

〒104-0061 東京都中央区銀座3-3-12 銀座ビルディング7F

お問い合わせ先：TEL / FAX 03-3567-8110









■内容

～空間～

albos Light & Speaker が点在する光と影と音の空間にミハイルギニスアオヤマの着るアートがゆらめく空間を回遊してご覧いただけます。





～DFA AWARD受賞コートストールの展示～

世界的なデザイン賞Design for ASIA AWARD2025でブロンズ賞を受賞したキモノコートストール［登録意匠］を展示。コートストールは5本のZIPで何通りにもカタチが変わる、今までにないコートです。他にも人気のプレインコーニスストール［登録意匠］、エンジェルストールなどミハイルギニスアオヤマの着るアートをご試着、体験いただけます。





～デモンストレーション～

16時～ と 19時30分～ (各20分)

DFA AWARD2025を受賞した着るアート コートストールのデモンストレーションを行います。





～フォトブース～

［新しい視点、新しい自分の発見］をテーマにフォトブースではMGAの着るアートをまとったその瞬間をキヤノンのミニフォトプリンターでプリント。2025年の締めくくりに、新しい2026年のきっかけに個性と自己表現を後押しする［未来のありたい姿］を記録します。









■特別記念限定アイテム

ミハイルギニスアオヤマのロゴを作った、ギリシャの気鋭グラフィックデザイナーApostlos Rizosのデザインしたグラフィック柄プレインコーニスストール(ウール)を数量限定先行販売いたします。





特別記念アイテム［プレインコーニスストール］登録意匠





MGA着るアート→少し特別な時のための服

アルボス→日常を特別な空間にするライトスピーカー









■プロフィール

【MICHAIL GKINIS AOYAMAミハイルギニスアオヤマ】

クリエーティブを纏え。ミハイル ギニス アオヤマは、ギリシャで生まれ、ロンドンで学び、東京を拠点に活躍するブランド。日本古来の卓越したクラフトマンシップを、独特の視点とセンスで再解釈し、テクノロジーを掛け合わせることで、新しい価値を提供する。

誰もが持つ内なる創造性を解放し、自己表現を叶える、服とストールの境界を超える服「着るアートストール」を提唱。DFA AWARD2021，2025受賞





【albos Light & Speaker】

「人が幸せを感じる快適な空間創り」をコンセプトに掲げ、キヤノンが長年培ってきた高度な技術力を活かしたブランド「albos(always by our side /いつも私たちのそばに)」。その第一弾となるインテリアガジェット「albos Light & Speaker」は、おもてなしセレクション2024年度金賞を獲得。スタイリッシュなデザインと音と光の演出で没入空間を作り出します。





【Apostolos Rizos アポストロスリゾス】

ギリシャの気鋭グラフィックデザイナー。視覚コミュニケーションとタイポグラフィを専門とする。

ミハイルギニスアオヤマのロゴやポスターなどのビジュアルを作成。ミハイルギニスアオヤマのコンセプト「日本的なものの再解釈」をテーマに作成したグラフィック(写真左)で、今回、特別限定プレインコーニスストールを作成しました。





アポストロスリゾスがデザインした「日本的なものの再解釈」グラフィック





■店舗の概要

店舗名 ： MICHAIL GKINIS AOYAMA(ミハイルギニス アオヤマ)

所在地 ： 東京都世田谷区等々力4-5-9 キラクプレイス1-A

電話番号 ： 03-6809-8540

営業時間 ： 13時～19時(午前中、19時以降はご予約で訪問可能)

URL ： http://www.michailgkinis.com

Instagram： @michail_gkinis_aoyama

Facebook ： michailgkinisaoyama









■会社概要

商号 ： 株式会社ミハイル

代表者 ： 代表取締役 ギニス青山祐子 共同代表 ミハイルギニス

所在地 ： 〒158-0082 東京都世田谷区等々力4-5-9 キラクプレイス1-A

設立 ： 2008年5月2日

事業内容： 婦人服、紳士服、服飾雑貨、室内装飾品、美術品の企画製造販売輸出入

資本金 ： 800万円

URL ： http://www.michailgkinis.com