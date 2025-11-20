【塾エイド】塾経営の一番近くにあるコミュニティ-有料会員サービス「JUKU Plus!」正式リリースのお知らせ

株式会社インサイト・ジャパン

「塾の成功と学生の成長を両立させ、より広く価値を提供したい」という目的・志のもとに主体的に集まり、相互に協力して地域教育に貢献するための塾・スクール経営の組織である塾エイド(運営法人:株式会社インサイト・ジャパン、代表取締役社長: 鴨志田順)は、塾エイドの有料会員サービス『JUKU Plus!』を正式にリリースいたしましたのでお知らせいたします。

1. JUKU Plus!の概要

JUKU Plus!は、「時間がない」「情報がない」「人がいない」といった塾オーナー・教室長の課題を、塾エイドがボランタリーチェーンとして実現している“情報の集約 × 仕入の集約” によって解決するためのプラットフォームです。

Juku Plus は、学習塾経営に必要な「情報」「ノウハウ」「サービス」を体系的に整理し、いつでも、どこでも、誰でも活用できる“経営のインフラ”を目指しています。これまで試験的に運用をしてまいりましたが、この度正式にサービスをリリースしましたのでご紹介いたします。

2. JUKU Plus!リリースの背景

塾エイドはこれまで、ボランタリーチェーンの母体として「情報の集約」「仕入の集約」を実践してまいりました。一塾では実現が難しい2点について、ボランタリーチェーンの機能を活かし提供しています。

情報の集約

セミナーやコンテンツを通して、塾経営者に今必要な情報をお届け

仕入の集約

スケールメリットを活かした安価なサービス提供や、ノウハウを提供

一方で、『コミュニティ機能』についての価値提供に関しては、中々実現できておりませんでした。無料会員の特性上、継続的な交流の場にならない、情報が流れて終わり、蓄積されない、運営側も継続投資しづらい…という課題があり、“塾同士が本当に繋がり、共創できるコミュニティ”までは育てきれませんでした。

またセミナーアンケートや、直接のご面談の際にも、「コミュニティ機能の活性化」に関するご要望は多数いただいておりました。

今回、JUKU Plus!の検討を行うにあたり、有料化によって、動画・資料・交流の全てを整理し、「塾経営のインフラ」として長期運用できる基盤を構築し、現場が即使える“実務レベルの型”を責任を持って提供できる体制を整えました。コミュニティ機能としても、施策共有・質問・成功事例が循環する“成長の場”を整備します。

3. JUKU Plus!の詳細

JUKU Plus!は、これまでの「情報の集約」「仕入の集約」を体系化し、より実践的かつ塾経営で求められているものを厳選して、ご提供します。

情報の集約- セミナーアーカイブ・レポート見放題- 交流会（事例交換会）の実施- 有識者によるコミュニティ参加- 塾運営に役立つ手引書 …など仕入の集約- ブログ記事やSNS投稿用のテンプレート- 保護者向けセミナーや情報提供コンテンツ- アルバイトに展開可能な福利厚生サービス …など

※随時アップデート予定

JUKU Plusは、月額料金以上の価値を“経営視点”で返せるよう、塾エイドに実際に寄せられた悩み・課題を元にサービス設計しています。

・毎週情報発信（ブログやSNS）するのが大変

⇒「ネタ帳」を活用すれば、時期や塾の特性に合ったコンテンツを発信できる

・保護者や生徒に向けたお知らせ文章を一々考えるのが面倒

⇒「テンプレート」を活用すれば、文章の検討・作成の手間が省ける

・忙しくて、情報収集が中々できていない

⇒JUKU Plus!なら、好きなタイミングで必要な情報を見返せる

・気になったことを聞く相手がいない

⇒JUKU Plus!の交流会やLINEグループに参加して、悩みの相談、事例の共有ができる

4. まとめ

ご興味がありましたら、「info@jukuaid.com」までお気軽にご相談ください。無料相談会も実施しておりますので、「他にも具体的に何ができるのか知りたい」「塾経営・運営についてまずは相談したい」といった方はぜひお申し込みください。

▼塾エイド個別相談会

https://timerex.net/s/t.suzuki.will_a8fe/237d93ae

また、塾エイド公式HPでは無料参加可能なセミナーのお知らせや、お役立ち記事を発信しております。ぜひそちらもご覧いただけますと幸いです。

塾エイド公式HP

https://jukuaid.com/

塾エイドLINE公式

https://page.line.me/887hcxuv?openQrModal=true

ご案内は以上です。本調査や塾エイドに関してご関心やご質問のある皆様は下記までお問い合わせくださいませ。

info@jukuaid.com

【株式会社インサイト・ジャパンについて】

所在地 ：本部 千葉県我孫子市本町2-3-23 田中ビル2階

TEL：050-5052-1133 FAX：04-7165-3534

事業内容：学習塾ボランタリーチェーンの運営

会社沿革：

2020年 6月 学習塾ボランタリーチェーン本部発足

2020年10月 第1回セミナー開催

2021年 1月 サービス名称を塾エイドに決定

2021年 2月 会員募集開始

2021年 6月 会員塾100教室突破

2021年 8月 セミナー参加者延べ1000名突破

2022年12月 会員1000教室突破

2024年 2月 セミナー参加者延べ5,000名突破

2024年10月 会員1,500教室突破

2025年7月 セミナー参加者延べ7,000名突破

2025年10月 会員2,000教室突破