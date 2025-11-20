¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Í¥Ã¥È¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ûÀßLANÇÛÀþ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Þ¥ë¥Á¥®¥¬¥Ó¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Í¥Ã¥È¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÉÍÀ¾ Ë¡¢°Ê²¼¡ÖFNJ¡×¡Ë¤Ï¡¢½¸¹ç½»Âð¸þ¤±°ì³ç¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¼Ô¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÅïÆâ¤ËÉßÀßºÑ¤ß¤ÎLANÇÛÀþ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ºÇÂç2.5Gbps¢¨1ÂÐ±þ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥®¥¬¥Ó¥Ã¥È¡¦¥¤ー¥µ¥Í¥Ã¥ÈÊý¼°¤Ë¤è¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¤ò¡¢2025Ç¯11·î20Æü¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢´û¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëCAT5eµ¬³Ê¤ÎLANÇÛÀþ¤òºÆÍøÍÑ¤·¡¢³Æ½»¸Í¤Þ¤Ç¾å²¼ºÇÂç2.5Gbps¤ÎÄÌ¿®Â®ÅÙ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£´ûÀßÇÛÀþ¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÇÛÀþ¹©»ö¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¹âÂ®ÄÌ¿®¤Ø¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¥Ù¥¹¥È¥¨¥Õ¥©ー¥ÈÊý¼°¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤´ÍøÍÑ»þ¤ÎÄÌ¿®Â®ÅÙ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤´ÍøÍÑ´Ä¶¤ä²óÀþ¤Îº®»¨¾õ¶·¡¢LANÇÛÀþ¤ÎÉÊ¼Á¡¦¾õÂÖÅù¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2 ÀìÍÉô¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ï¥Ö¤¬2.5Gbps¤ËÌ¤ÂÐ±þ¤Î¾ì¹ç¡¢ÄÌ¿®Â®ÅÙ¤¬¥Ï¥Ö¤ÎÀÇ½¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ±þÀ½ÉÊ¤Ø¤Î¸ò´¹¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤ÎÇØ·Ê¤ÈÆÃÄ¹
¶áÇ¯¡¢Æ°²èÇÛ¿®¤ä¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤ÎÉáµÚ¤Ç¡¢²ÈÄíÆâ¤ÎÄÌ¿®¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÏµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»ÔÈÎ¤ÎÌµÀþLAN¥ëー¥¿ー¤Ê¤É¤Ë¤â2.5Gbps°Ê¾å¤Î¹âÂ®ÄÌ¿®¤ËÂÐ±þ¤·¤¿À½ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤·»Ï¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Ä¡¹¤Î²ÈÄí¤Ç¤Ï¹âÂ®ÄÌ¿®¤òÍøÍÑ¤¹¤ë´Ä¶¤¬À°¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤«¤é¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¶¦ÍÑÉô¤ÎÄÌ¿®ÀßÈ÷¤¬¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¹âÂ®¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢´ûÂ¸¤ÎLANÇÛÀþ¤ò¿·µ¬¤Î¹âÀÇ½¥±ー¥Ö¥ë¤Ø¹¹¿·¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢»Ü¹©Æñ°×ÅÙ¤ä¥³¥¹¥ÈÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢ÂÐ±þ¤¬Æñ¤·¤¤¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£FNJ¤Î¿·¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢´ûÀßLANÇÛÀþ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Ã»´ü´Ö¤«¤ÄÄã¥³¥¹¥È¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Î¹âÂ®²½¤¬¼Â¸½²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
FNJ¤Ïº£¸å¤â¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÍøÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¹âÅÙ²½¤ä¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍýÁÈ¹ç¤¬Êú¤¨¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÀè¿Êµ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÆþµï¼Ô¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÍøÊØÀ¸þ¾å¤È²÷Å¬¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯´Ä¶¤ÎÄó¶¡¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Þ¥ë¥Á¥®¥¬¥Ó¥Ã¥È¡¦¥¤ー¥µ¥Í¥Ã¥ÈÊý¼°¤Î¾ÜºÙ
ÈÎÇä³«»ÏÆü ¡§2025Ç¯11·î20Æü
Äó¶¡¥¨¥ê¥¢ ¡§Í×¤´ÁêÃÌ¡¡¢¨¤´Äó¶¡¥¨¥ê¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÆ³Æþ¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¿®Êý¼° ¡§¥¤ー¥µ¥Í¥Ã¥ÈÊý¼°
ºÇÂçÄÌ¿®Â®ÅÙ ¡§¥Ù¥¹¥È¥¨¥Õ¥©ー¥È¾å¤ê¡¿²¼¤ê ºÇÂç2.5Gbps
ÍøÍÑÇÛÀþ ¡§CAT5eµ¬³Ê°Ê¾å¤Î´ûÀßLAN¥±ー¥Ö¥ëÇÛÀþ