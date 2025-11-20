ネット印刷のグラフィックが、「診察券」と「プラスチックカード」を「1日納期」と「2日納期」の短納期に対応。

株式会社グラフィックネット印刷のグラフィックの「診察券」と「プラスチックカード」が「1日納期」と「2日納期」の短納期に対応

株式会社グラフィック（本社：京都市伏見区、代表取締役社長：西野能央、以下「当社」）はネット印刷通販事業にて、「診察券（プラスチック製）」と「プラスチックカード」のオフセット品質が「1日納期」と「2日納期」の短納期に対応しました。また、印刷料金を見直し、より使いやすくリーズナブルにご注文いただけます。

サービス詳細はこちら :https://www.graphic.jp/lineup/plastic_card

■プラスチックカード印刷の特徴

「プラスチックカード」は、油性マジックやボールペンや鉛筆で書き込める薄型のPET素材です。耐水性があり財布にも収納しやすいサイズです。標準で四隅に半径3mmの角丸加工が付いておりますので、会員証やメンバーズカード、ポイントカード、診察券などでご利用いただけます。

プラスチックカード印刷の特徴は、薄型で持ち運びにも便利で、筆記もしやすいマットな質感です。

■ご要望の多かった短納期に対応

お客様よりご要望の多かった短納期に対応し、オフセット品質に「1日納期・2日納期」を追加しました。また、印刷工程を見直す過程で無駄を省き、価格の値下げを実現しました。

もっとお求めやすく、さらに使いやすくなりました。 企業の皆様、クリエイター様、デザイナー様の素晴らしい活動を、 当社が少しでもお手伝いできたら嬉しいです。

【参考価格】

・プラスチックカード印刷

オフセット品質／両面カラー／0.25mmPET／8日納期／100部の場合

【変更前】8,020円（税込）→ 【変更後】7,220円（税込）

※参考価格は2025年11月現在のもの

▼商品ページ：スタンプカード・診察券印刷

https://www.graphic.jp/lineup/stamp_card#a_plastic_card

▼商品ページ：プラスチックカード

https://www.graphic.jp/lineup/plastic_card

■オリジナルの「診察券」がWeb上で簡単に作れます

また、印刷物をWeb上で作成できる当社サービス「スマプリ(R)デザイン」にて、プラスチックカード作成に適した、診察券やショップカードのデザインテンプレートを無料で提供しております。

パソコンとインターネット環境があれば、デザインソフトや専門知識不要で、オリジナルの診察券やショップカードを作成いただけます。

提携のPIXTAの素材が無料でご利用いただける他、イラストをアップロードしたり、文字や図形ツールを使ってお好きなデザインを画面上で自由にレイアウトできます。デザイン編集後はそのまま当社のネット印刷サービスで発注いただけます。

無料で利用できる診察券やショップカードのデザインテンプレート一覧

▼サービスページ：スマプリ(R)デザイン（診察券・プラスチックカード）

https://www.graphic.jp/smapri_design/stamp_card?size=6

■株式会社グラフィックとは

「情報技術とコミュニケーションで、社会の進歩と発展に貢献する。」という理念のもと、印刷やクリエイティブ事業を通してお客様にとって本当に価値があるサービスを追求します。ネット印刷通販事業ではお客様のニーズに応じたきめ細かなサービスと高い印刷品質の追求を徹底。プロのデザイナー様からも高い評価をいただき、多数のお客様にご利用いただいています。「品質」と「サービス」のグラフィックは、真のパフォーマンスを「価格」においてもネット印刷通販最安を追求したキャンペーンを実施いたします。

また、オリコン株式会社より発表されました「2025年 オリコン顧客満足度(R)調査 ネット印刷通販」において総合第1位を獲得しました。

■株式会社グラフィックについて

名称 ： 株式会社グラフィック

代表者 ： 代表取締役 西野 能央

所在地 ： 〒612-8395 京都市伏見区下鳥羽東芹川町33

設立 ： 1989年11月

事業内容 ： ネット印刷通販事業、クリエイティブ事業、デザイン通販事業

資本金 ： 9,500万円

URL ： https://www.graphic.jp

■本リリースについて

本リリースに記載されている内容および情報については、市場動向、社会状況、経営方針の変更等により将来的に変わる可能性があります。記載の会社名、および商品名、ウェブサイトのURL等は、本リリース発表時点のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。ここに記載されたすべての会社名と製品名は認識目的でのみ使用され、それぞれの所有者の財産です。